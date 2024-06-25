Эксперт рассказал, что будет с курсом гривны в краткосрочной перспективе

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Что будет с курсом гривны

«В части валютной политики, одним из самых больших достижений Национального банка является то, что он решился на умеренную, контролируемую девальвацию гривны. Конечно, НБУ не дает никаких ориентиров по поводу динамики и глубины возможной девальвации курса, но на рынке сложилось такое понимание, что эти движения вряд ли будут резкими. Вряд ли мы будем видеть резкое изменение обменного курса за короткий промежуток времени», — сказал Ваврищук.

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Он отметил, что нынешние темпы девальвации не создают существенных неудобств ни гражданам, ни бизнесу.

«Но мы все помним об огромных дисбалансах внешних счетов. Мы понимаем, что эти дисбалансы нужно постепенно закрывать. Поэтому здесь я думаю, что все мы соглашаемся, что постепенная девальвация гривны будет продолжаться», — сказал Ваврищук.

Напомним

Курс доллара на межбанке к вечеру в прошлую пятницу остановился на отметке 40,42/40,44 гривен, а евро — на уровне 43,1887/43,1980. При этом и на наличном рынке ажиотажа по скупке валюты не наблюдалось.