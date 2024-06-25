В «Дии» станут доступны свидетельства о браке, разводе и смене имени. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В «Дии» появятся свидетельства о браке, разводе и смене имени
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Подробности
По словам Федорова, уже скоро не нужно будет носить с собой бумажные свидетельства, ведь они будут доступны в «Дии». Речь идет, например, о случаях, когда нужно подтвердить смену фамилии, имени или оформить льготы, получить за жену или мужа посылку на почте.
Также в «Дии» будет автоматически подтягиваться свидетельство о рождении ребенка — по налоговому номеру. Это решит проблему, когда мама меняет фамилию — и свидетельство ребенка из-за этого не подтягивается.
Также будут доступны свидетельства о рождении уже совершеннолетних детей.
Бета-тестирование
Минцифры призывает присоединиться к бета-тесту, если вы:
- граждане Украины 14+
- имеете верифицированный налоговый номер
Документы подтянутся, если они находятся в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан.
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