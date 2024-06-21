ЕС на следующей неделе предоставит 1,9 млрд евро в рамках Ukraine Facility

ЕС на следующей неделе в рамках программы Ukraine Facility предоставит Украине 1,9 млрд евро . Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По его словам, следующие два транша могут состояться осенью.

Программа Ukraine Facility предусматривает передачу Украине 50 млрд евро финансовой помощи к 2027 году.

Для того чтобы Украина получила все средства, наше государство должно провести оговоренные с ЕС реформы.