ЕС на следующей неделе в рамках программы Ukraine Facility предоставит Украине 1,9 млрд евро. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
ЕС на следующей неделе предоставит 1,9 млрд евро в рамках Ukraine Facility
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По его словам, следующие два транша могут состояться осенью.
Программа Ukraine Facility предусматривает передачу Украине 50 млрд евро финансовой помощи к 2027 году.
Для того чтобы Украина получила все средства, наше государство должно провести оговоренные с ЕС реформы.
Источник: Минфин
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