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21 июня 2024, 17:56 Читати українською

Кабмин упростил процедуру доставки и выплаты пенсий

Кабинет министров внес изменения в Порядок выплаты и доставки пенсий и пособия по месту фактического проживания получателей в пределах Украины через Укрпочту. Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Кабинет министров внес изменения в Порядок выплаты и доставки пенсий и пособия по месту фактического проживания получателей в пределах Украины через Укрпочту.
Фото: dailylviv.com

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Изменениями предусмотрено, что при наличии технических возможностей выплата и доставка пенсий может производиться по сведениям, сформированным на основании электронных выплатных списков, без документов к ним в бумажной форме.

Постановлением установлены требования к электронным формам/наборам данных выплатных и отчетных документов.

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По данным Пенсионного фонда, в мае в Украине было 10,210 млн пенсионеров. Из-за текущих счетов в банках пенсии получают 8,153 млн человек. Чаще всего украинцы получают выплаты в Приватбанке — 4,760 млн человек и Ощадбанке — 2,538 млн человек.

Остальные 2,057 млн пенсионеров получали выплаты через Укрпочту. То есть обновление правил коснется именно этой группы пенсионеров.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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