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20 июня 2024, 11:34 Читати українською

В ЕС согласовали 14-й пакет санкций против россии

Страны Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против россии, в частности ее сектора сжиженного природного газа (СПГ), в ответ на агрессию против Украины. Об этом в X (Twitter) сообщило бельгийское председательство Бельгии в Совете Е С.

Страны Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против россии, в частности ее сектора сжиженного природного газа (СПГ), в ответ на агрессию против Украины.
Фото:/depositphotos

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Что предполагает новый пакет

Этот пакет предусматривает новые целенаправленные меры и максимизирует влияние существующих санкций, закрывая лазейки, говорится в заявлении.

Чиновники из 27 стран ЕС обсуждали пакет санкций больше месяца. Новые меры включают в себя запрет на перевалку российского СПГ и план возложить на операторов из Евросоюза ответственность за нарушение санкций дочерними компаниями и партнерами в третьих странах, пишет Европейская правда.

Ранее СМИ сообщали, что Германия тормозила 14-й пакет санкций против россии из-за расширения мер, которые заставили бы компании ЕС гарантировать, что их клиенты не смогут затем продавать санкционные товары в рф.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
bonv
bonv
20 июня 2024, 11:43
#
Одні забороняють, інші щукають лазівки і так по колу…
+
0
krv77
krv77
20 июня 2024, 12:22
#
И у всех работа есть…
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