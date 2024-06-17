Спрос на электрокары в Украине вырос на 68%

В мае украинский автопарк пополнили 4113 транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Об этом сообщает Укравтопром.

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По отношению к маю прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%. Однако доля новых машин в регистрациях BEV составила 16% против 23% в прошлом году.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4025 шт. (новых — 647 шт., б/у — 3378 шт.).

Среди 88 коммерческих электромобилей новыми были только 5 автомобилей.

В ТОП-5 новых электромобилей луны попали:

VOLKSWAGEN ID.4 — 110 ед;

HONDA M-NV — 72 ед.;

NISSAN Ariya — 58 ед.;

BYD Song Plus — 45 ед.;

ZEEKR 001 — 32 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей: