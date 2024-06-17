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17 июня 2024, 10:47 Читати українською

Спрос на электрокары в Украине вырос на 68%

В мае украинский автопарк пополнили 4113 транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Об этом сообщает Укравтопром.

В мае украинский автопарк пополнили 4113 транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).

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По отношению к маю прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%. Однако доля новых машин в регистрациях BEV составила 16% против 23% в прошлом году.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4025 шт. (новых — 647 шт., б/у — 3378 шт.).

Среди 88 коммерческих электромобилей новыми были только 5 автомобилей.

В ТОП-5 новых электромобилей луны попали:

  • VOLKSWAGEN ID.4 — 110 ед;
  • HONDA M-NV — 72 ед.;
  • NISSAN Ariya — 58 ед.;
  • BYD Song Plus — 45 ед.;
  • ZEEKR 001 — 32 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

  • NISSAN Leaf — 492 ед.;
  • TESLA Model 3 — 404 ед.;
  • TESLA Model Y — 335 ед.;
  • VOLKSWAGEN е-Golf — 212 ед.;
  • HYUNDAI Kona — 210 ед.
Источник: Минфин
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Комментарии - 13

+
+15
veritas69
veritas69
17 июня 2024, 10:58
#
Укравтопрому пря робити нехрін, кожен тиждень нікому непотрібну статистику видавати.
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
17 июня 2024, 11:00
#
Аби наші керманичі і в цей ринок свої руки не засунули зі своїми тарифами.
+
0
Три літри
Три літри
17 июня 2024, 12:10
#
Тарифи вище за побутові, і набагато. Як раз якщо держава чомусь вирішить їх регулювати то вони можуть впасти.
+
0
innapcholko
innapcholko
17 июня 2024, 11:05
#
Https://www.youtube.com/watch?v=BhP2mT8xNtU
+
0
innapcholko
innapcholko
17 июня 2024, 11:05
#
Долги по зеленому тарифу более 30 миллиардов гривен! Зеленые идут мимо бытовых потребителей (кредиты нужно как-то погашать!!!)! Сабж актуален еще с 2019 года — война не причем — проблема с нелегетимной Зрадой! Я голосую против Зе — двумя руками!!!
+
0
innapcholko
innapcholko
17 июня 2024, 11:06
#
Тарифы на электроэнергию уже на уровне ЕС! Для бытовых потребителей! Есть страны ЕС где тарифы ниже Украины!
+
0
innapcholko
innapcholko
17 июня 2024, 11:08
#
Вообще-то обещало правительство не повышать тарифы во время войны!
+
0
Три літри
Три літри
17 июня 2024, 12:11
#
Обіцянка була про опалення, а не про електрику
+
0
innapcholko
innapcholko
17 июня 2024, 11:14
#
Да уж чинуши имеют З/П по 1−2 миллиона гривен в месяц + премии! А … мразота… правительство само на себя работает!!!
+
0
innapcholko
innapcholko
17 июня 2024, 11:17
#
Отключать во время войны — преступление! А сейчас много людей отключают от электричества!
+
0
innapcholko
innapcholko
17 июня 2024, 11:20
#
Мерзко… как с этим жить…
+
+15
bonv
bonv
17 июня 2024, 11:26
#
Піднімайте ще тарифи на світло…
+
0
Три літри
Три літри
17 июня 2024, 12:11
#
Добре, так і зробимо
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