В мае украинский автопарк пополнили 4113 транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Об этом сообщает Укравтопром.
Спрос на электрокары в Украине вырос на 68%
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По отношению к маю прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%. Однако доля новых машин в регистрациях BEV составила 16% против 23% в прошлом году.
Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4025 шт. (новых — 647 шт., б/у — 3378 шт.).
Среди 88 коммерческих электромобилей новыми были только 5 автомобилей.
В ТОП-5 новых электромобилей луны попали:
- VOLKSWAGEN ID.4 — 110 ед;
- HONDA M-NV — 72 ед.;
- NISSAN Ariya — 58 ед.;
- BYD Song Plus — 45 ед.;
- ZEEKR 001 — 32 ед.
ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
- NISSAN Leaf — 492 ед.;
- TESLA Model 3 — 404 ед.;
- TESLA Model Y — 335 ед.;
- VOLKSWAGEN е-Golf — 212 ед.;
- HYUNDAI Kona — 210 ед.
Источник: Минфин
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