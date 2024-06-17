Сколько налогоплательщиков нужно Украине и что будет, если ничего не делать

Как на рынок труда влияют миграционные процессы, какие угрозы несет эмиграция украинцев, почему нам не обойтись без иммигрантов и кто к нам может переехать, в интервью ЗН рассказал доктор экономических наук, эксперт по миграционной политике и разработке финансово-банковских программ для мигрантов и диаспоры Андрей Гайдуцкий. «Минфин» выбрал главное.

Какие угрозы влечет усиление эмиграции

Выезд украинцев за границу, к сожалению, никогда и не останавливался. Эмиграция была и до начала оккупации Крыма и части Донбасса. По данным Opendatabot, в 2011−2013 годах уехали и не вернулись 1,4 миллиона украинцев.

За 2014−2021 годы выехало дополнительно еще 1,3 миллиона украинцев. Регулярные опросы агентства Gallup в 2010—2020 годах показывали, что, в зависимости от года, 21−25% населения Украины говорили о желании уехать за границу.

В 2021 году эта доля украинцев выросла до рекордных 35%. Потому в 2022-м и состоялась такая массовая эмиграция украинцев. По факту война выступила триггером и воплотила желание части населения на выезд за границу.

Увеличение сроков заполнения вакансий на предприятиях — одна из угроз усиления эмиграции. Из-за эмиграции и старения трудовых ресурсов компании уже в течение трех-шести месяцев, в зависимости от сектора экономики, не могут заполнить вакансии. Это влияет как на сроки выполнения заказов, так и на доходы компаний.

Как следствие, возникает вторая угроза — вынужденное увеличение зарплат для персонала, причем значительно выше уровня инфляции. Зарплаты — это ключевая статья расходов бизнеса, и если они непрогнозируемые, то бизнес станет думать об автоматизации или переезде в другую страну. В 2023 году инфляция в Украине составила всего 5,1%, а зарплаты повысились почти на 23%.

Для сравнения: в Германии инфляция была 5,9%, а зарплаты выросли только на 6%. Власти должны думать, как обеспечить предложение рабочей силы, чтобы минимизировать проявления первых двух угроз и не заставлять бизнес задумываться об «эмиграции» производства. А если бизнес не может быстро найти украинца за приемлемые средства, у него должна быть возможность быстро привлечь иностранца.

Если это не сделать, мы получим третью угрозу — автоматизация производства. Да, сейчас модно говорить об автоматизации и цифровизации. Но для власти это настоящая проблема, ведь автоматизация приводит к уменьшению налогов и платежей. К примеру, было десять работников на предприятии, а после автоматизации их стало пять. В результате бюджет недополучит налоги, в частности, налог на доходы физических лиц и единый социальный взнос, за пять уволенных людей.

Украину ожидают масштабные автоматизация и роботизация, ведь бизнес будет решать проблему нехватки персонала. На сегодняшний день в Украине менее десяти промышленных роботов на 10 тысяч работников. По данным Международной федерации робототехники (IFR), к началу 2023 года в Германии уже более 400 промышленных роботов на 10 тысяч работников, в Чехии — 190, в Польше — почти 70 роботов. Но это не самая большая экономическая проблема для украинской власти, особенно в условиях войны.

Какая самая большая экономическая проблема для Украины

Сейчас самая большая проблема — это нехватка людей, а если точнее, то нехватка налогоплательщиков. Я считаю, что лучше всего ее описал Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в декабре 2023 года: общество должно понять, что для поддержки наших воинов нужны люди, которые платят налоги. Он повторил это и в Эстонии в январе 2024-го, уточнив, что если человек не воюет, то он должен работать и платить налоги, из которых содержатся Вооруженные силы Украины. Ведь именно люди (а не предприятия) являются самыми большими налогоплательщиками в стране.

Есть всего два пути наполнить бюджет Украины: либо повысить налоги, либо увеличить количество налогоплательщиков. В наших реалиях, когда у людей и бизнеса огромные убытки в результате войны, а также и дальше растут расходы предприятий на зарплаты персонала, единственным эффективным путем повышения доходов бюджетов является увеличение количества налогоплательщиков.

Украине нужны миллионы новых налогоплательщиков. Если украинцы не хотят возвращаться, Украина должна содействовать привлечению иностранцев. Так же поступают власти Польши и Германии, поскольку у них схожие проблемы с содержанием растущей доли пенсионеров и увеличением расходов на «социалку» и безопасность. А на долю Украины еще выпала война и восстановление, которое должно происходить параллельно. За счет украинцев уже невозможно наполнить бюджет до необходимого уровня.

Израиль с первого года независимости начал активно привлекать иностранцев, понимая, что в войне за существование страны недостаточно и людей, и денег. В Израиле во время войны в первые годы независимости чистый прирост иностранцев ежегодно составлял более 100 тысяч человек.

В ФРГ власти с первого года освобождения от нацизма попытались привлекать восточных и этнических немцев для восстановления страны. Но быстро поняли недостаточность таких действий и начала заключать договоры с правительствами Италии, Испании, Турции, Марокко, Югославии о привлечении гастарбайтеров. За 1950−1960-е годы было привлечено более 12 миллионов человек, чтобы была возможность собирать налоги и осуществлять восстановление.

Какие профессии нам нужны

Нам нужны иностранцы всех специальностей и с разным уровнем достатка. Ведь другие страны охотятся за всеми группами украинцев, а не только за строителями или слесарями.

Например, в Канаде иммиграционный план на 2024 год включает привлечение 485 тысяч иммигрантов из 13 разных социально-экономических групп. Там даже отдельно отмечена потребность в привлечении 5,5 тысяч медсестер-сиделок и 2,7 тысяч агроспециалистов. Если обобщить потребности Украины в иностранцах, то 60−70% — это должен быть наемный персонал, 10−15% — предприниматели-инвесторы, 10−15% — самозанятые (без права занимать рабочие места), в том числе IТ-шники (в мире их более широко называют «цифровыми кочевниками»), остальные — иностранные студенты.

Нас ожидает масштабная автоматизация действующих производств и, соответственно, высвобождение рабочей силы. Станут ли уволенные люди предпринимателями? — Нет, к сожалению. Предпринимателями от природы могут быть только 5−15% населения. Так устроен мир. Ведь если бы каждый мог быть предпринимателем, кто тогда будет работать? Соответственно Украине необходимо ежегодно привлекать тысячи новых иностранцев-инвесторов, которые будут предлагать рабочие места для украинцев, которые подпадут под сокращение. То есть единственное лекарство для власти от угрозы автоматизации на действующих предприятиях — это создание новых предприятий.

Также нужно отдельно стимулировать привлечение иностранных студентов. Ведь из-за выезда почти одного миллиона детей в 2022—2023 годах система образования недосчитается будущих студентов. Непонятно, почему об этом молчит Минобразования? И проблема не в войне.

Еще к началу 2022 года в Украине обучалось только 80 тысяч иностранцев, а в Канаде — около 800 тысяч, то есть в десять раз больше. И это при том, что к началу войны в обеих странах были схожими численность населения и количество вузов. Студенты — это самая перспективная категория иностранцев: будущие работники, предприниматели, новаторы. Их привлечение должно находиться в приоритете власти.

Кто может переехать в Украину

Нам нужны миллионы недорогих рабочих рук. Наверное, самый лучший пример здесь — Объединенные Арабские Эмираты.

В стране почти 90% населения — это иммигранты. Из них на выходцев из развитых стран приходится всего 5%. По факту Арабские Эмираты, которые вы видите на картинках с небоскребами, выстроены руками иммигрантов из Индии, Пакистана, Филиппин, Бангладеша и Египта. На эти пять стран приходится около 60% всех иностранцев. Даже в США, где работают более 45 миллионов иностранцев, менее 10% — это иммигранты из развитых стран. Так что давайте не питать иллюзий.

Если мы хотим привлечь в Украину 100 тысяч поляков, тогда необходимо, чтобы приехало более миллиона рабочих рук из более бедных стран, которые будут задействованы на тяжелой работе, в так называемых 3D-индустриях: dirty, difficult, dangerous, где превалирует тяжелый труд. Поляки, как украинцы, будут работать на менеджерских должностях, а также в сфере услуг.

Будущее состояние украинцев и успешность украинского бизнеса будут зависеть от способности привлекать иностранную низкоквалифицированную рабочую силу. Все это мы видим даже в Германии, где есть бизнес, который уже говорит рекрутерам: «Не хочу немца, хочу украинца», потому что почувствовал преимущества работы с иностранцами.

Если посмотреть на Польшу, где очень конкурентный рынок рекрутинговых услуг именно при привлечении иностранцев, то топ-5 национальностей (без учета украинцев) составляют грузины, индусы, вьетнамцы, молдаване и китайцы. В Чехии это словаки, вьетнамцы, румыны, индусы. В Румынии — турки, молдаване, непальцы, индусы, немцы. Конечно, работодатели в Украине не смогут привлекать иммигрантов из стран-агрессоров и их приспешников, то есть россиян, белорусов, иранцев и т. д. Но из ЕС многие иностранцы к нам тоже не приедут.

В сегодняшних реалиях единственное преимущество Украины — это дать работодателю возможность очень быстро привлекать иностранца, если он не может найти украинца. Здесь есть несколько групп иностранных работников.

Если это граждане из «безвизовой» страны, то у работодателя должна быть возможность пригласить их и параллельно начать процедуру получения разрешения на работу. Это граждане из «визовой» страны, но у них есть действующая виза из стран ЕС/Шенгенской зоны, США и Канады. Для них также должна быть возможность безвизово въехать на работу по приглашению и уже в Украине параллельно начать оформлять легализационные документы. Нет смысла выдавать им визу в украинском консульстве, если они уже прошли «комплаенс» и контроль консульства другой развитой страны. Такой подход уже практикуется в других странах. Граждане из «визовой» страны, но у них когда-то была и закончилась украинская виза. Это также потенциально недорогая рабочая сила, бывшие выпускники украинских вузов. Их привлечение нужно упростить, и они должны двигаться по отдельной приоритетной очереди в консульствах. Приглашение других граждан из «визовых» стран через пересмотр условий их привлечения, учитывая потребности работодателей.

Что еще нужно изменить

У маркетинга есть такое понятие, как time-to-market, то есть как быстро продукт или услуга может выйти на рынок. В нашем случае важно, как быстро работодатель может привезти иностранного работника.

В Польше, чтобы привезти молдаванина, нужно один-два дня, поскольку после интервью он приезжает, начинает работать, а параллельно запускается юридический процесс трудоустройства. Чтобы привезти молдаванина в Украину, работодатель вынужден потратить до 20−30 дней, ведь весь разрешительный процесс по трудоустройству необходимо пройти, пока будущий работник находится в Молдове.

Такие ограничения существенно уменьшают нашу привлекательность для действующего бизнеса и иностранных инвесторов, которые хотели бы разместить производство в Украине. И это при том, что у нас, как и в Польше, безвиз с Молдовой. Что уж говорить об иностранцах из стран с визовым режимом…

Украине нужно очень быстро и существенно либерализировать условия трудоустройства иностранцев, в частности, из «безвизовых» стран. Тогда работодатели смогут быстрее заполнять вакансии, а власти начнут быстрее получать налоги с новых плательщиков.

Важно развивать программы для иммигрантов-предпринимателей по принципу Golden Visa Programs: «резидентство в обмен на инвестиции», «гражданство в обмен на инвестиции».

Работодатели сами должны определить, из каких стран им нужны работники, и они должны нести за них ответственность. Властям не стоит туда вмешиваться, нужно только следить за балансом, чтобы страна не превратилась в монокультурный «чайна-таун».

В мире около ста стран, где средняя зарплата ниже, чем в Украине, поэтому есть где искать. Конечно, бизнес до конца не понимает, откуда приглашать иностранную рабочую силу, поэтому ему пригодятся рекрутеры, а также иммиграционные юристы, у которых есть опыт работы, в том числе за рубежом.

Иностранцы больше всего нужны бизнесу, как рабочая сила, центральным и местным властям — как новые налогоплательщики. Потому власть должна говорить об этом с обществом. В Германии больше всего говорит об этом с обществом министр экономики страны Роберт Габек. И это понятно.

В 2023 году недополученный доход немецких компаний из-за незаполненных 2 миллионов вакансий составил почти 100 миллиардов евро. Поэтому, в свою очередь, федеральный и местные бюджеты Германии недополучили около 50 миллиардов евро налогов и сборов. Недополученные налоги — это невозможность повышать зарплаты госслужащим и военным, пенсии — пенсионерам, соцвыплаты — уязвимым слоям населения.

Если мы не будем привлекать иностранцев, то кто будет платить налоги и удерживать стареющую нацию? Немецкие и польские власти много об этом говорят со своим обществом. Мы должны пройти этот этап так же, как сто лет назад общество пересаживалось с лошадей на автомобили и 50 лет назад переходило из записных книг на компьютеры. Тогда это тоже было болезненно, ведь особой потребности в том у населения не возникало. Но это единственный путь к эволюции и повышению благосостояния общества.

Читайте также: Кадровый голод в Украине усиливается: кому готовы платить больше всего

Что будет, если ничего не делать

Большое количество мигрантов в любом случае приедет в Украину, потому что на это формируется спрос со стороны работодателей, а также на это нам укажут в ЕС. Но если ничего не делать, то значительная их часть будет низкого экономического качества, если так можно выразиться.

Ведь, проще говоря, что такое миграция? Это цунами, которое движется в Украину, и, как я уже говорил, основной причиной миграции является изменение климата. А что такое миграционная политика? Это плотина, стоящая на ее пути. И от того, как власть будет регулировать эту «плотину», будет зависеть, принесут ли иммигранты синергию экономического роста и процветания для Украины, а также многомиллиардные налоги и сборы из-за их деятельности в стране.

И здесь самым успешным является опыт Канады и ОАЭ по привлечению и регулированию спроса на иностранную рабочую силу. Или, наоборот, мы последуем примеру США, у которых самое большое количество (10,5 миллиона) и доля (22%) нелегальных мигрантов в мире.

Но Украина — это не США, у нас нет возможности ежегодно печатать миллиарды долларов, чтобы тушить пожары, вызванные нелегальной миграцией. Только в 2023 году США потратили 25 миллиардов долларов на иммиграционную безопасность границ и около 10 миллиардов — на работу с беженцами. Еще более 20 миллиардов долларов нужно для проекта стены на границе с Мексикой, протяженность которой составляет 3,1 тысяч километров.

У украинской власти нет и не будет денег на эти вещи, а стену нужно будет строить от совсем других соседей, граница с которыми более 3,3 тысяч километров. Поэтому вопрос миграционной политики именно в части безопасности нуждается в отдельном диалоге с обществом.