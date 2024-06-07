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7 июня 2024, 7:30 Читати українською

Кадровый голод в Украине усиливается: кому готовы платить больше всего

Украинский бизнес массово жалуется на тотальную нехватку работников. Чтобы работа полностью не остановилась, работодатели готовы поднимать зарплаты и активно переманивать сотрудников у коллег по цеху.

Украинский бизнес массово жалуется на тотальную нехватку работников.

«Платить приходится так много, что бизнес уже становится неконкурентным», — жалуется глава концерна «Ярослав» Александр Барсук, хотя и признает: зарплаты и дальше будут расти.

При этом есть специальности, на которых работодатели все же пытаются сэкономить. «Минфин» разбирался, что происходит на рынке труда и как это влияет на зарплаты.

Нет людей на зарплату $4 тыс.

В инфляционном отчете НБУ за апрель отмечается быстрый рост рынка труда. Спрос на специалистов растет рекордными темпами, что позволило регулятору улучшить прогнозы по безработице. Если, по итогам 2023 года, ее уровень в Украине составлял 18,2%, то в этом году ожидается 14,2%, а в 2025—2026 годах — 10−12% трудоспособного населения.

В апреле этого года на сайте по трудоустройству work.ua было размещено рекордное количество объявлений — 111 тыс., что почти на 5% больше прежнего рекорда, зафиксированного в сентябре прошлого года (тогда разместили около 106 тыс. предложений по работе).

О большом дефиците работников говорят в экспертной среде, а бизнес о нем уже просто кричит.

«Работать вообще скоро будет некому. Нехватка кадров колоссальная. Особенно мужчин. Тут причина понятна — массовая мобилизация. Как показывает практика, заполнить „мужские“ вакансии женщинами не удается», — говорит руководитель Института профессиональных квалификаций при Конфедерации работодателей Украины Родион Колышко. По его словам, больше всего не хватает водителей, слесарей, рабочих. Но это только вершина айсберга.

В последнее время работодатели сталкиваются с огромными проблемами при поиске специалистов практически на любую вакансию — от грузчиков и строителей до IT-шников. Причем сложности есть практически у всех компаний, какую бы зарплату они не выставили в объявлении.

«Экскаваторщика, к примеру, огромная проблема найти. На зарплату 4 тыс. долларов нет людей. Бизнес массово жалуется на нехватку огромного списка специалистов», — говорит глава профильного парламентского комитета по финансам и налоговой политике Даниил Гетманцев.

«Особенно большая проблема с узкопрофильными специалистами — по текстильному производству, покраске, ткачеству, но есть нехватка также водителей, IT-шников, работников склада и других», — отметил руководитель концерна «Ярослав» Александр Барсук.

По данным work.ua, самое большое количество вакансий — в сфере обслуживания, количество запросов на поиск персонала здесь всего за месяц выросло на 15%. Далее следуют рабочие, производственники, специалисты в сфере логистики, бухгалтеры, аудиторы, руководители среднего звена.

По многим вакансиям конкурс претендентов упал в разы, есть и такие, где он уже меньше одного человека на место. Такая ситуация, к примеру, в сфере логистики, розничной торговли, в гостиничном и ресторанном бизнесе.

Бизнес связывает усиление дефицита кадров с массовой мобилизацией. На этом фоне предприниматели все активнее лоббируют так называемое «экономическое бронирование» специалистов — то есть отсрочку от мобилизации за деньги.

Новые реалии: женщины за рулем и работники 70+

Недавно появилась информация, что власти готовы внедрять такую модель. Озвучивали даже «ценник» — 20 тысяч гривен в месяц за бронирование каждого ценного для бизнеса сотрудника. В компаниях говорят, что готовы платить даже больше.

По словам главы «Молочного альянса» Сергея Вовченко, они согласны вносить и 25 тысяч гривен в месяц, только бы забронировать стратегически важных специалистов, без которых бизнес может просто остановиться. «Мы признаны стратегическим предприятием и можем бронировать персонал. Но только на заводах, не в офисе. Но как, например, работать без директора по продажам или финансистов? Тут вопрос уже не в деньгах, а в выживании», — говорит Сергей Вовченко.

Но в Офисе Президента в итоге от идеи экономического бронирования отказались, опасаясь социального раскола. При этом предприниматели говорят, что после вступления в силу нового закона о мобилизации, с 18 мая этого года, ситуация с работниками только ухудшается.

«По новому закону я, как работодатель, вынужден буду по требованию ТЦК доставить работника. Люди увольняются», — говорит Александр Барсук.

По словам Родиона Колышко из Института профессиональных квалификаций, многие украинцы ищут работу без оформления, то есть рынок труда уходит в тень. А бизнесмены заявляют, что «военкомы могут сейчас закрыть буквально любой бизнес в один день, просто вручив повестки ключевым сотрудникам».

Впрочем, в НБУ считают, что факт мобилизации влияет на рынок труда намного меньше, чем миграция специалистов. В 2023 году количество работников, по сравнению с 2021 годом, сократилось более чем на четверть. Почти половину этого сокращения обеспечила миграция за границу. Несмотря на ужесточившийся контроль, страну продолжают покидать мужчины призывного возраста.

«У водителя в той же Польше зарплата намного больше, чем в Украине. Предложений по работе хватает, поэтому, как только появляется возможность, люди уезжают. В том числе, есть многочисленные случаи, когда водитель пересекает границу на фуре украинской компании по системе «Шлях», а затем ее бросает и сообщает работодателю, что «уволился», — рассказывает глава Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.

Работодатели идут на самые разные эксперименты, чтобы хотя бы частично решить проблему с кадрами. Многие пытаются посадить за руль грузовика женщин. Такой опыт уже есть у торговой сети «Фора», компании «Феррэкспо», пассажирского перевозчика «Зеленый слон 7» и других.

Но явление это пока не массовое. На специализированных курсах по подготовке водителей грузового транспорта прошли обучение всего несколько десятков студенток. Многие компании пытаются вернуть на работу пенсионеров. «Если в прошлом году у нас многие работники были 60+, то сейчас уже 70+», — говорит директор КП «Тепловик» Александр Душенко.

Сергей Вовченко из «Молочного альянса» большие надежды возлагает на молодежь непризывного возраста (до 25 лет). Кадровики из work.ua отмечают, что на 15%, по сравнению с мартом, выросло число предложений для студентов, на 12% — для людей с инвалидностью, на 16% — для пенсионеров. Но, как говорит Родион Колышко, глобально такие «кадровые эксперименты» пока не позволили хотя бы частично решить проблему — дефицит на рынке труда только растет.

Читайте также: Дефицит кадров: Работодатели назвали причину нехватки квалифицированных работников

Как меняются зарплаты

Кадровый голод толкает вверх зарплаты. «Все у всех массово переманивают работников. Из-за этого приходится платить все больше», — говорит Александр Барсук. По его словам, с начала года в их компании зарплаты выросли на 10−20%. «Повышаем больше на тех направлениях, где с людьми совсем туго. Чаще всего приходится переплачивать водителям, IT-шникам, работникам склада», — добавил он.

Тенденцию зарплатного роста подтверждают и в Нацбанке.

«Из-за несоответствия между спросом и предложением рабочей силы сохраняется давление на зарплаты стороны претендентов на работу, а работодатели готовы их повышать. Зарплаты растут высокими темпами, о чем свидетельствуют как косвенные показатели оценки доходов населения, так и повышение зарплат в вакансиях и резюме на сайтах по трудоустройству.

Дальнейший рост зарплат в 2024 году вследствие усиления конкуренции за работников, особенно высококвалифицированных, подтверждается и планами предприятий. Кроме дефицита кадров, на повышении зарплат сказался и рост минимальной зарплаты на 6% с января и почти на 13% — с апреля 2024 года", — говорится в инфляционном отчете НБУ.

По данным work.ua, средняя зарплата по всем вакансиям, размещенным на этой площадке, в апреле составила 20 тыс. гривен. За последние три месяца этот показатель не изменился, но в некоторых сегментах отмечается заметный зарплатный рост. К примеру, специалистам в сфере недвижимости в апреле предлагали на 7% больше, чем в марте (40 тыс. грн), по вакансиям направления «Транспорт и автобизнес» зарплаты всего за месяц выросли на 6% (до 27,5 тыс. грн), «Телекоммуникации и связь» — на 5% (до 22 тыс. грн), «Маркетинг, реклама, PR» — на 4% (до 24 тыс. грн). В розничной торговле готовы платить на 3% больше, чем в марте (16,5 тыс. грн).

«Традиционно хорошо платят IT-шникам. Предлагают в среднем 50 тыс. грн, а год назад было минимум на 10 тыс. меньше», — добавил Колышко.

Нацбанк считает, что сложности бизнеса при поиске работников на фоне экономического роста будут и дальше толкать зарплаты вверх. И уже в следующем году они превысят довоенный уровень и продолжат расти, ведь будет повышаться конкуренция за персонал не только с украинскими, но и с иностранными работодателями.

При этом бизнес жалуется, что при нынешнем состоянии экономики переплачивать работникам все сложнее. «Мы уже становимся неконкурентными по ценам на продукцию с иностранными компаниями. Мало того, что зарплаты приходится повышать, так растут еще расходы на электроэнергию, транспорт и др.», — отметил Александр Барсук.

Поэтому при любой возможности предприниматели пытаются экономить. И даже снижают зарплаты некоторым специалистам, которые, по их мнению, «менее ценные». Скажем, в апреле, по сравнению с мартом, на 9% упали зарплатные предложения для топ-менеджеров (до 36,5 тыс. грн), а в таких профессиональных сегментах, как юриспруденция и страхование, зарплаты сократились на 1%.

Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пишет на темы: Компании и рынки
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
vbhjckfd
vbhjckfd
7 июня 2024, 8:50
#
> «Екскаваторника, наприклад, знайти — величезна проблема. На зарплату 4 тис. доларів немає людей. Бізнес масово скаржиться на брак величезного списку фахівців», — каже голова профільного парламентського комітету з фінансів та податкової політики Данило Гетманцев.

Запропонуйте бізнесу економічне бронювання і, можливо, люди появляться
+
0
extremumlife
extremumlife
7 июня 2024, 8:58
#
Цікаво, за яку зарплату сучасна жінка, яку готові взяти на таку роботу, матиме мотивацію виконувати цю роботу на близькому, до чоловіка рівні, чи прийнятному хоча б, на посаді наприклад водія далекобійника, чи тракториста? Навіть на сучасній техніці, потрібно мати технічні навички певні і готовність їх застосовувати. І скільки жінок готові це робити? Брати на себе певні навантаження, фізичні, психологічні, відповідальність і нормально реагувати, і вирішувати технічні питання нестандартні? Я так розумію, жінок здатних це ефективно робити і які матимуть мотивацію буде 1 до 10, чи 20, в пропорції до чоловіків, при зарплаті на рівні чоловіків. Тобто жінку на таку посаду буде знайти в 10, чи 20 разів важче, ніж чоловіка. І тільки ріст зарплати, чи довготривале перенавчання, може змінити пропорцію. Але, звісно, я можу помилятися і все інакше, і оптимістичніше значно. І жінки скажуть, що готові працювати на цих роботах, замість чоловіків, приблизно за ті ж зарплати. Бо підвищувати зарплати має сенс тільки до певного рівня, для роботодавця. А потім простіше закритися, чи змінити вид, чи місце діяльності. Я думаю пропорція жінок і чоловіків на таких посадах, буде як в армії приблизно. Є в суспільстві певна кількість жінок, які можуть воювати на рівні, або краще за чоловіків і бути в армії. Але це виключення з правила в нашому соспільстві скоріше. Їх дуже мало поки що. Може щось зміниться. Але жінці простіше поїхати в іншу країну і там перенавчитися на щось простіше, за ті ж гроші.
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