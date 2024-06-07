Кадровый голод в Украине усиливается: кому готовы платить больше всего

Украинский бизнес массово жалуется на тотальную нехватку работников. Чтобы работа полностью не остановилась, работодатели готовы поднимать зарплаты и активно переманивать сотрудников у коллег по цеху.

«Платить приходится так много, что бизнес уже становится неконкурентным», — жалуется глава концерна «Ярослав» Александр Барсук, хотя и признает: зарплаты и дальше будут расти.

При этом есть специальности, на которых работодатели все же пытаются сэкономить. «Минфин» разбирался, что происходит на рынке труда и как это влияет на зарплаты.

Нет людей на зарплату $4 тыс.

В инфляционном отчете НБУ за апрель отмечается быстрый рост рынка труда. Спрос на специалистов растет рекордными темпами, что позволило регулятору улучшить прогнозы по безработице. Если, по итогам 2023 года, ее уровень в Украине составлял 18,2%, то в этом году ожидается 14,2%, а в 2025—2026 годах — 10−12% трудоспособного населения.

В апреле этого года на сайте по трудоустройству work.ua было размещено рекордное количество объявлений — 111 тыс., что почти на 5% больше прежнего рекорда, зафиксированного в сентябре прошлого года (тогда разместили около 106 тыс. предложений по работе).

О большом дефиците работников говорят в экспертной среде, а бизнес о нем уже просто кричит.

«Работать вообще скоро будет некому. Нехватка кадров колоссальная. Особенно мужчин. Тут причина понятна — массовая мобилизация. Как показывает практика, заполнить „мужские“ вакансии женщинами не удается», — говорит руководитель Института профессиональных квалификаций при Конфедерации работодателей Украины Родион Колышко. По его словам, больше всего не хватает водителей, слесарей, рабочих. Но это только вершина айсберга.

В последнее время работодатели сталкиваются с огромными проблемами при поиске специалистов практически на любую вакансию — от грузчиков и строителей до IT-шников. Причем сложности есть практически у всех компаний, какую бы зарплату они не выставили в объявлении.

«Экскаваторщика, к примеру, огромная проблема найти. На зарплату 4 тыс. долларов нет людей. Бизнес массово жалуется на нехватку огромного списка специалистов», — говорит глава профильного парламентского комитета по финансам и налоговой политике Даниил Гетманцев.

«Особенно большая проблема с узкопрофильными специалистами — по текстильному производству, покраске, ткачеству, но есть нехватка также водителей, IT-шников, работников склада и других», — отметил руководитель концерна «Ярослав» Александр Барсук.

По данным work.ua, самое большое количество вакансий — в сфере обслуживания, количество запросов на поиск персонала здесь всего за месяц выросло на 15%. Далее следуют рабочие, производственники, специалисты в сфере логистики, бухгалтеры, аудиторы, руководители среднего звена.

По многим вакансиям конкурс претендентов упал в разы, есть и такие, где он уже меньше одного человека на место. Такая ситуация, к примеру, в сфере логистики, розничной торговли, в гостиничном и ресторанном бизнесе.

Бизнес связывает усиление дефицита кадров с массовой мобилизацией. На этом фоне предприниматели все активнее лоббируют так называемое «экономическое бронирование» специалистов — то есть отсрочку от мобилизации за деньги.

Новые реалии: женщины за рулем и работники 70+

Недавно появилась информация, что власти готовы внедрять такую модель. Озвучивали даже «ценник» — 20 тысяч гривен в месяц за бронирование каждого ценного для бизнеса сотрудника. В компаниях говорят, что готовы платить даже больше.

По словам главы «Молочного альянса» Сергея Вовченко, они согласны вносить и 25 тысяч гривен в месяц, только бы забронировать стратегически важных специалистов, без которых бизнес может просто остановиться. «Мы признаны стратегическим предприятием и можем бронировать персонал. Но только на заводах, не в офисе. Но как, например, работать без директора по продажам или финансистов? Тут вопрос уже не в деньгах, а в выживании», — говорит Сергей Вовченко.

Но в Офисе Президента в итоге от идеи экономического бронирования отказались, опасаясь социального раскола. При этом предприниматели говорят, что после вступления в силу нового закона о мобилизации, с 18 мая этого года, ситуация с работниками только ухудшается.

«По новому закону я, как работодатель, вынужден буду по требованию ТЦК доставить работника. Люди увольняются», — говорит Александр Барсук.

По словам Родиона Колышко из Института профессиональных квалификаций, многие украинцы ищут работу без оформления, то есть рынок труда уходит в тень. А бизнесмены заявляют, что «военкомы могут сейчас закрыть буквально любой бизнес в один день, просто вручив повестки ключевым сотрудникам».

Впрочем, в НБУ считают, что факт мобилизации влияет на рынок труда намного меньше, чем миграция специалистов. В 2023 году количество работников, по сравнению с 2021 годом, сократилось более чем на четверть. Почти половину этого сокращения обеспечила миграция за границу. Несмотря на ужесточившийся контроль, страну продолжают покидать мужчины призывного возраста.

«У водителя в той же Польше зарплата намного больше, чем в Украине. Предложений по работе хватает, поэтому, как только появляется возможность, люди уезжают. В том числе, есть многочисленные случаи, когда водитель пересекает границу на фуре украинской компании по системе «Шлях», а затем ее бросает и сообщает работодателю, что «уволился», — рассказывает глава Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.

Работодатели идут на самые разные эксперименты, чтобы хотя бы частично решить проблему с кадрами. Многие пытаются посадить за руль грузовика женщин. Такой опыт уже есть у торговой сети «Фора», компании «Феррэкспо», пассажирского перевозчика «Зеленый слон 7» и других.

Но явление это пока не массовое. На специализированных курсах по подготовке водителей грузового транспорта прошли обучение всего несколько десятков студенток. Многие компании пытаются вернуть на работу пенсионеров. «Если в прошлом году у нас многие работники были 60+, то сейчас уже 70+», — говорит директор КП «Тепловик» Александр Душенко.

Сергей Вовченко из «Молочного альянса» большие надежды возлагает на молодежь непризывного возраста (до 25 лет). Кадровики из work.ua отмечают, что на 15%, по сравнению с мартом, выросло число предложений для студентов, на 12% — для людей с инвалидностью, на 16% — для пенсионеров. Но, как говорит Родион Колышко, глобально такие «кадровые эксперименты» пока не позволили хотя бы частично решить проблему — дефицит на рынке труда только растет.

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Как меняются зарплаты

Кадровый голод толкает вверх зарплаты. «Все у всех массово переманивают работников. Из-за этого приходится платить все больше», — говорит Александр Барсук. По его словам, с начала года в их компании зарплаты выросли на 10−20%. «Повышаем больше на тех направлениях, где с людьми совсем туго. Чаще всего приходится переплачивать водителям, IT-шникам, работникам склада», — добавил он.

Тенденцию зарплатного роста подтверждают и в Нацбанке.

«Из-за несоответствия между спросом и предложением рабочей силы сохраняется давление на зарплаты стороны претендентов на работу, а работодатели готовы их повышать. Зарплаты растут высокими темпами, о чем свидетельствуют как косвенные показатели оценки доходов населения, так и повышение зарплат в вакансиях и резюме на сайтах по трудоустройству.

Дальнейший рост зарплат в 2024 году вследствие усиления конкуренции за работников, особенно высококвалифицированных, подтверждается и планами предприятий. Кроме дефицита кадров, на повышении зарплат сказался и рост минимальной зарплаты на 6% с января и почти на 13% — с апреля 2024 года", — говорится в инфляционном отчете НБУ.

По данным work.ua, средняя зарплата по всем вакансиям, размещенным на этой площадке, в апреле составила 20 тыс. гривен. За последние три месяца этот показатель не изменился, но в некоторых сегментах отмечается заметный зарплатный рост. К примеру, специалистам в сфере недвижимости в апреле предлагали на 7% больше, чем в марте (40 тыс. грн), по вакансиям направления «Транспорт и автобизнес» зарплаты всего за месяц выросли на 6% (до 27,5 тыс. грн), «Телекоммуникации и связь» — на 5% (до 22 тыс. грн), «Маркетинг, реклама, PR» — на 4% (до 24 тыс. грн). В розничной торговле готовы платить на 3% больше, чем в марте (16,5 тыс. грн).

«Традиционно хорошо платят IT-шникам. Предлагают в среднем 50 тыс. грн, а год назад было минимум на 10 тыс. меньше», — добавил Колышко.

Нацбанк считает, что сложности бизнеса при поиске работников на фоне экономического роста будут и дальше толкать зарплаты вверх. И уже в следующем году они превысят довоенный уровень и продолжат расти, ведь будет повышаться конкуренция за персонал не только с украинскими, но и с иностранными работодателями.

При этом бизнес жалуется, что при нынешнем состоянии экономики переплачивать работникам все сложнее. «Мы уже становимся неконкурентными по ценам на продукцию с иностранными компаниями. Мало того, что зарплаты приходится повышать, так растут еще расходы на электроэнергию, транспорт и др.», — отметил Александр Барсук.

Поэтому при любой возможности предприниматели пытаются экономить. И даже снижают зарплаты некоторым специалистам, которые, по их мнению, «менее ценные». Скажем, в апреле, по сравнению с мартом, на 9% упали зарплатные предложения для топ-менеджеров (до 36,5 тыс. грн), а в таких профессиональных сегментах, как юриспруденция и страхование, зарплаты сократились на 1%.