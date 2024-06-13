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13 июня 2024, 10:46 Читати українською

Первичный рынок жилья: Спрос совпадает с «реальным» предложением

На первичном рынке жилья имеющийся спрос полностью совпадает с «реальным» предложением: то есть с количеством предлагаемого жилья на продажу в объектах, возведение которых с февраля 2022 года не прекращалось/или возобновилось и продолжается без пауз. Об этом рассказала Марианна Бигунец, директор по продажам Строительной компании GAZDA.

На первичном рынке жилья имеющийся спрос полностью совпадает с «реальным» предложением: то есть с количеством предлагаемого жилья на продажу в объектах, возведение которых с февраля 2022 года не прекращалось/или возобновилось и продолжается без пауз.
Фото:depositphotos

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Спрос на жилье

По ее словам, в среднем по стране спрос до сих пор составляет до 35% от «довоенного» уровня. Однако в отдельных регионах (Закарпатская, Львовская обл.) по сравнению с 2021 годом спрос на новое жилье увеличился в 1,5−1,8 раза.

«Сейчас более 90% спроса на первичное жилье сконцентрировано главным образом в более безопасных в „военном“ смысле городах, таких как Ужгород, Черновцы, Львов, Ивано-Франковск, Житомир, Днепр, Винница и Киев», — констатирует эксперт.

Читайте: В Киеве дорожает аренда жилья: за сколько можно снять «единичку» на Подоле и Троещине

Она обратила внимание на то, что подавляющее большинство покупателей интересующее жилье готово к заселению (с ремонтом) или на завершающих стадиях строительства (более 50% имеющегося спроса), в новых очередях ЖК или коттеджного городка на стадии активного возведения (до 30% спроса), или в новых объектах с непрерывным ведением строительных работ на стадии готовности от 30% (до 20% спроса).

«С начала 2024 года можно заключить, что на „первичке“ продается только то, что активно строится. Покупатели готовы инвестировать в жилье на этапе котлована только у проверенных застройщиков, работающих давно на рынке и имеющих хорошую репутацию. Ведь граждане стали более осмотрительными». и не намерены покупать, даже «за дешево», жилье в «замороженных» объектах, сроки строительства которых, мягко говоря, «размыты» и неуверенны, а судьба девелоперов таких недостроев также под большим вопросом", — отметила она.

Что влияет на спрос на первичном рынке жилья

  • Безопасность будущей жизни в условиях войны.
  • Баланс цены, качества и площади жилья, стадии готовности будущего ЖК.
  • Инфраструктурный комплекс вместе с рекреационным потенциалом.
  • Инвестиционный потенциал.
  • Способы покупки: возможность выбора.
Источник: Минфин
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Комментарии - 7

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+30
bonv
bonv
13 июня 2024, 10:48
#
Паритет:))
+
+30
bonv
bonv
13 июня 2024, 10:49
#
Багатоповерхівки «замерзнуть»: експерт радить шукати можливість переїхати до інших міст.
Голова Спілки споживачів компослуг зазначив, що пережити зиму буде легше у приватному секторі, аніж у багатоквартирному будинку.
Через проблеми з генерацією електроенергії взимку буде дуже складно жителям багатоквартирних будинків. Тож вони повинні зараз думати і шукати можливість переїхати до інших міст, де буде світло, чи до приватного сектора.
Про це голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив у ефірі каналу «Новини.LIVE».
Експерт попередив, що «в багатоквартирних будинках буде дуже й дуже складно взимку».
«Особливо в старих будинках — це хрущівки, 70−80% такого типу будинки, які неутеплені, які дуже охолоджуються — там буде дуже й дуже складно. Особливо складно буде тим, в кого електроопаленння, електроплити, тому що приготувати їжу буде складно, опалення не буде», — пояснив Попенко.
«Тому люди повинні зараз думати і шукати можливість переїжджати або в інше місто, або в області, де буде електроенергія. А краще дивитися в сторону приватного сектору, щоб запобігти всім проблемам, які можуть виникнути взимку», — порадив він.
За його словами, на жаль, відновити швидко генерацію неможливо за короткий проміжок часу. Попенко уточнив, що має на увазі рік-два, «тобто рік-два відновлення генерації буде неможливим».
+
+30
bonv
bonv
13 июня 2024, 10:50
#
«Ми очікуємо відключення і, на жаль, вирішити це питання у багатоквартирному будинку якимись встановленням приладів неможливо. В приватному будинку — так: можна встановити генератор, твердопаливний котел. Якщо немає грошей на дрова, можна назбирати десь хмизу. Можна якось пережити цей процес. А в багатоквартирному будинку все буде набагато складніше», — розповів голова Спілки споживачів компослуг.
+
+15
Abramon
Abramon
13 июня 2024, 11:35
#
Можна ставити буржуйки в квартири, а топити можна вирубувавши дерева в місті, але зараз можна купити дрова. Так було під час Другої світової в Києві — розповідав мій дід.
+
0
Abramon
Abramon
13 июня 2024, 11:32
#
«Покупці готові інвестувати в житло на етапі котловану тільки у перевірених забудовників, які працюють давно на ринку і мають гарну репутацію.» — запитайте куди інвестували свої фінанси люди, які стоять під КМДА з плакатами. Я підкажу КМБ — перевірений забудовник, який працює давно на ринку і має гарну репутацію.
+
+30
KValera
KValera
13 июня 2024, 11:40
#
В Ужгороде куча новостроек стоят пустые.
+
+15
stas12345
stas12345
13 июня 2024, 12:50
#
Первинний ринок житла: Попит збігається з «реальною» пропозицією

Ничего не строится — ничего не покупается)
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