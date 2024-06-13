На первичном рынке жилья имеющийся спрос полностью совпадает с «реальным» предложением: то есть с количеством предлагаемого жилья на продажу в объектах, возведение которых с февраля 2022 года не прекращалось/или возобновилось и продолжается без пауз. Об этом рассказала Марианна Бигунец, директор по продажам Строительной компании GAZDA.
Первичный рынок жилья: Спрос совпадает с «реальным» предложением
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Спрос на жилье
По ее словам, в среднем по стране спрос до сих пор составляет до 35% от «довоенного» уровня. Однако в отдельных регионах (Закарпатская, Львовская обл.) по сравнению с 2021 годом спрос на новое жилье увеличился в 1,5−1,8 раза.
«Сейчас более 90% спроса на первичное жилье сконцентрировано главным образом в более безопасных в „военном“ смысле городах, таких как Ужгород, Черновцы, Львов, Ивано-Франковск, Житомир, Днепр, Винница и Киев», — констатирует эксперт.
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Она обратила внимание на то, что подавляющее большинство покупателей интересующее жилье готово к заселению (с ремонтом) или на завершающих стадиях строительства (более 50% имеющегося спроса), в новых очередях ЖК или коттеджного городка на стадии активного возведения (до 30% спроса), или в новых объектах с непрерывным ведением строительных работ на стадии готовности от 30% (до 20% спроса).
«С начала 2024 года можно заключить, что на „первичке“ продается только то, что активно строится. Покупатели готовы инвестировать в жилье на этапе котлована только у проверенных застройщиков, работающих давно на рынке и имеющих хорошую репутацию. Ведь граждане стали более осмотрительными». и не намерены покупать, даже «за дешево», жилье в «замороженных» объектах, сроки строительства которых, мягко говоря, «размыты» и неуверенны, а судьба девелоперов таких недостроев также под большим вопросом", — отметила она.
Что влияет на спрос на первичном рынке жилья
- Безопасность будущей жизни в условиях войны.
- Баланс цены, качества и площади жилья, стадии готовности будущего ЖК.
- Инфраструктурный комплекс вместе с рекреационным потенциалом.
- Инвестиционный потенциал.
- Способы покупки: возможность выбора.
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Голова Спілки споживачів компослуг зазначив, що пережити зиму буде легше у приватному секторі, аніж у багатоквартирному будинку.
Через проблеми з генерацією електроенергії взимку буде дуже складно жителям багатоквартирних будинків. Тож вони повинні зараз думати і шукати можливість переїхати до інших міст, де буде світло, чи до приватного сектора.
Про це голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив у ефірі каналу «Новини.LIVE».
Експерт попередив, що «в багатоквартирних будинках буде дуже й дуже складно взимку».
«Особливо в старих будинках — це хрущівки, 70−80% такого типу будинки, які неутеплені, які дуже охолоджуються — там буде дуже й дуже складно. Особливо складно буде тим, в кого електроопаленння, електроплити, тому що приготувати їжу буде складно, опалення не буде», — пояснив Попенко.
«Тому люди повинні зараз думати і шукати можливість переїжджати або в інше місто, або в області, де буде електроенергія. А краще дивитися в сторону приватного сектору, щоб запобігти всім проблемам, які можуть виникнути взимку», — порадив він.
За його словами, на жаль, відновити швидко генерацію неможливо за короткий проміжок часу. Попенко уточнив, що має на увазі рік-два, «тобто рік-два відновлення генерації буде неможливим».
Ничего не строится — ничего не покупается)