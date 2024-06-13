Первичный рынок жилья: Спрос совпадает с «реальным» предложением

На первичном рынке жилья имеющийся спрос полностью совпадает с «реальным» предложением: то есть с количеством предлагаемого жилья на продажу в объектах, возведение которых с февраля 2022 года не прекращалось/или возобновилось и продолжается без пауз. Об этом рассказала Марианна Бигунец, директор по продажам Строительной компании GAZDA.

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Спрос на жилье

По ее словам, в среднем по стране спрос до сих пор составляет до 35% от «довоенного» уровня. Однако в отдельных регионах (Закарпатская, Львовская обл.) по сравнению с 2021 годом спрос на новое жилье увеличился в 1,5−1,8 раза.

«Сейчас более 90% спроса на первичное жилье сконцентрировано главным образом в более безопасных в „военном“ смысле городах, таких как Ужгород, Черновцы, Львов, Ивано-Франковск, Житомир, Днепр, Винница и Киев», — констатирует эксперт.

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Она обратила внимание на то, что подавляющее большинство покупателей интересующее жилье готово к заселению (с ремонтом) или на завершающих стадиях строительства (более 50% имеющегося спроса), в новых очередях ЖК или коттеджного городка на стадии активного возведения (до 30% спроса), или в новых объектах с непрерывным ведением строительных работ на стадии готовности от 30% (до 20% спроса).

«С начала 2024 года можно заключить, что на „первичке“ продается только то, что активно строится. Покупатели готовы инвестировать в жилье на этапе котлована только у проверенных застройщиков, работающих давно на рынке и имеющих хорошую репутацию. Ведь граждане стали более осмотрительными». и не намерены покупать, даже «за дешево», жилье в «замороженных» объектах, сроки строительства которых, мягко говоря, «размыты» и неуверенны, а судьба девелоперов таких недостроев также под большим вопросом", — отметила она.

Что влияет на спрос на первичном рынке жилья