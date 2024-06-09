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9 июня 2024, 12:37 Читати українською

Mastercard предоставит новые сервисы для счетов на базе открытого банкинга

Mastercard добавит новые решения на основе открытого банкинга, которые облегчат потребителям обслуживание платежей и счетов. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Mastercard добавит новые решения на основе открытого банкинга, которые облегчат потребителям обслуживание платежей и счетов.

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Платежная компания запустила эти сервисы на своей платформе Open Banking, чтобы разрешить клиентам автоматически переключать свои прямые депозиты и обновлять регулярные платежи по счетам. Эти процессы будут происходить при открытии цифрового счета или обновлении информации на уже существующем счете.

Благодаря единой интеграции с Mastercard Open Banking клиенты и пользователи получат доступ к полному набору услуг по открытию счетов, а также к решениям по финансированию, доступным через Open Banking, начислению заработной платы и подключению к данным продавцов или трейдеров.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
bonv
bonv
9 июня 2024, 15:38
#
Крипта витісняє… Швидко-зручно-надійно.
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