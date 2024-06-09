Mastercard предоставит новые сервисы для счетов на базе открытого банкинга

Mastercard добавит новые решения на основе открытого банкинга, которые облегчат потребителям обслуживание платежей и счетов. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

►Підписуйтесь на сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Платежная компания запустила эти сервисы на своей платформе Open Banking, чтобы разрешить клиентам автоматически переключать свои прямые депозиты и обновлять регулярные платежи по счетам. Эти процессы будут происходить при открытии цифрового счета или обновлении информации на уже существующем счете.

Благодаря единой интеграции с Mastercard Open Banking клиенты и пользователи получат доступ к полному набору услуг по открытию счетов, а также к решениям по финансированию, доступным через Open Banking, начислению заработной платы и подключению к данным продавцов или трейдеров.