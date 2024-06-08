Укрпочта анонсировала выпуск новых марок, посвященных сборной Украины по футболу и ее выступлению на Евро-2024 в Германии. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании.
Укрпочта выпустит новые марки к Евро-2024
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- Тираж — 560 000 почтовых марок.
- Стоимость марочного листа — 120 грн.
Марки будут продаваться с 13 июня.
Источник: Минфин
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