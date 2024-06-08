Дубилет запускает бесплатный сервис по обмену цифровыми документами

Дмитрий Дубилет запускает новый сервис для подписи и обмена электронными документами — Дубидок (Dubidoc). Об этом бизнесмен написал на своей странице Facebook.

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Сервис будет доступен для всех украинцев как для личных дел, так и для бизнеса.

«Откровенно говоря, я был уверен, что такой сервис появится еще несколько лет назад, когда появился Дия.Подпись, но что-то не дождались, поэтому решили сделать самостоятельно», — пишет Дубилет.

Впрочем, Dubidoc будет работать через Дию.

«Интерфейс мы почти скопировали из Google Docs. Есть веб-версия, а также приложения iOS и Android», — сообщил бизнесмен.