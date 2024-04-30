«Украинская биржа» заявляет об отсутствии оснований лишения ее лицензии и готова юридически отстаивать свою правоту. Об этом заявил глава правления
«Украинская биржа» готовится отстаивать право на лицензию
«Украинская биржа» заявляет об отсутствии оснований лишения ее лицензии и готова юридически отстаивать свою правоту. Об этом заявил глава правления
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Он считает, что лишение лицензии бирж противоречит интересам участников рынка и государства. Ершов заявил, что НКЦБФР рассматривает возможность введения на биржу временной администрации, чтобы ее руками инициировать сдачу лицензии.
Он также подчеркнул, что биржа не имеет возможности юридическим путем изменить структуру собственности.
По мнению Ершова, НКЦБФР стоило бы выступить с инициативой изъятия пакетов подсанкционных акционеров в доход государства, однако этого не произошло за 1,5 года с момента введения санкций в отношении казахстанского бизнесмена Тимура Турлова, основателя и мажоритария американской Freedom Holding Corp., которой принадлежит 24% акций УБ.
Напомним, что Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила, что вскоре 2 из 3-х украинских бирж могут быть лишены лицензий. Речь шла о ПФТС и «Украинской бирже».
Комментарии - 7
И это в нищей стране где важно развивать акционерный капитал .
Бариги були би раді але *** їм на рило.
Люди вы хоть понимаете о чем идет речь ? У нас рынок капитала НИЧТОЖЕН , нам нужно привлекать деньги в проекты . Нам нужно свободно обращение капитала и доверие к его размещению . У нас все и так на очень зачаточном уровне , на уровне африки . Если вы инвестор вам с этим муровейником нет смысла даже связываться . И если его не развивать то так и останется .
И закрытие бирж — точно не его развитие .
Нам нужно серьезно об этом думать , это на уровне выживания нации .