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30 апреля 2024, 13:37 Читати українською

«Украинская биржа» готовится отстаивать право на лицензию

«Украинская биржа» заявляет об отсутствии оснований лишения ее лицензии и готова юридически отстаивать свою правоту. Об этом заявил глава правления У Б Артемий Ершов в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Украинская биржа» заявляет об отсутствии оснований лишения ее лицензии и готова юридически отстаивать свою правоту.

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Он считает, что лишение лицензии бирж противоречит интересам участников рынка и государства. Ершов заявил, что НКЦБФР рассматривает возможность введения на биржу временной администрации, чтобы ее руками инициировать сдачу лицензии.

Он также подчеркнул, что биржа не имеет возможности юридическим путем изменить структуру собственности.

По мнению Ершова, НКЦБФР стоило бы выступить с инициативой изъятия пакетов подсанкционных акционеров в доход государства, однако этого не произошло за 1,5 года с момента введения санкций в отношении казахстанского бизнесмена Тимура Турлова, основателя и мажоритария американской Freedom Holding Corp., которой принадлежит 24% акций УБ.

Напомним, что Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила, что вскоре 2 из 3-х украинских бирж могут быть лишены лицензий. Речь шла о ПФТС и «Украинской бирже».

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

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+14
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
30 апреля 2024, 13:55
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Прикольно , у нас будет регулятор который будет регулировать одну биржу , и который недавно протягивал закон по которому родственники руководителей регулятора могут владеть биржами .

И это в нищей стране где важно развивать акционерный капитал .
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0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
30 апреля 2024, 14:04
#
Да это даже нищей страной назвать сложно (скорее территория хаоса)
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0
Genna Smatko
Genna Smatko
30 апреля 2024, 14:40
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У нас валюта і так волотильна нам ще біржи не вистачає щоб нею мониполювати.
Бариги були би раді але *** їм на рило.
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Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
30 апреля 2024, 16:02
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А при чем здесь валюта и ФОНДОВЫЕ биржи ??? Вы вообще понимаете о чем идет речь ?
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0
Anatoll France
Anatoll France
30 апреля 2024, 15:57
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Те що у нас називаєть ся «біржею» це якась ганьба, і це треба дуже давно змінювати. І про це кажу не тільки я, а і експерти з «останнього капіталісту» і Павло Бойко давно про це каже.
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0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
30 апреля 2024, 16:05
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Оставим одну биржу в стране ?

Люди вы хоть понимаете о чем идет речь ? У нас рынок капитала НИЧТОЖЕН , нам нужно привлекать деньги в проекты . Нам нужно свободно обращение капитала и доверие к его размещению . У нас все и так на очень зачаточном уровне , на уровне африки . Если вы инвестор вам с этим муровейником нет смысла даже связываться . И если его не развивать то так и останется .

И закрытие бирж — точно не его развитие .
Нам нужно серьезно об этом думать , это на уровне выживания нации .
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0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
30 апреля 2024, 16:38
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Не обижайте африку. Нам до некоторых африканских стран как до луны
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