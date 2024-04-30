«Украинская биржа» готовится отстаивать право на лицензию

«Украинская биржа» заявляет об отсутствии оснований лишения ее лицензии и готова юридически отстаивать свою правоту. Об этом заявил глава правления У Б Артемий Ершов в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

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Он считает, что лишение лицензии бирж противоречит интересам участников рынка и государства. Ершов заявил, что НКЦБФР рассматривает возможность введения на биржу временной администрации, чтобы ее руками инициировать сдачу лицензии.

Он также подчеркнул, что биржа не имеет возможности юридическим путем изменить структуру собственности.

По мнению Ершова, НКЦБФР стоило бы выступить с инициативой изъятия пакетов подсанкционных акционеров в доход государства, однако этого не произошло за 1,5 года с момента введения санкций в отношении казахстанского бизнесмена Тимура Турлова, основателя и мажоритария американской Freedom Holding Corp., которой принадлежит 24% акций УБ.

Напомним, что Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила, что вскоре 2 из 3-х украинских бирж могут быть лишены лицензий. Речь шла о ПФТС и «Украинской бирже».