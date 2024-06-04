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4 июня 2024, 11:13 Читати українською

Дефицит кадров: Работодатели назвали причину нехватки квалифицированных работников

Украинские работодатели считают, что мобилизация является одной из главных причин нехватки квалифицированных работников. Об этом идет речь в опросе Министерства экономики Украины.

Украинские работодатели считают, что мобилизация является одной из главных причин нехватки квалифицированных работников.
Фото:lb.ua

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Нехватка кадров растет

Представители украинского бизнеса называют нехватку кадров одной из главных проблем — так считают 58% опрошенных.

Остальные проблемы, которые назвали респонденты: потребность во внешнем финансировании (42%), риски, связанные с безопасностью (40%), конкуренция (25%), цепочки поставок (24%).

67% опрошенных называют мобилизацию ключевой причиной нехватки кадров, а 54% — миграцию. При этом большинство работодателей считают, что до начала полномасштабного вторжения такой проблемы с квалифицированными работниками в Украине не было.

43% опрошенных заявили о затруднениях с заполнением вакантных мест в этом году.

При этом 36% респондентов называют лучшим способом борьбы с нехваткой кадров сотрудничество с агентами трудоустройства, еще 31% — повышение зарплаты, 22% — обучение работников.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+75
bonv
bonv
4 июня 2024, 12:55
#
А ще своїми тупими заявами — типу безугла — допомагають біженцям визначитись зі своїм майбутнім не на користь України. От вам і дефіцит кадрів…
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0
BatonUA
BatonUA
4 июня 2024, 13:29
#
Ну оце ж треба було знайти корінь зла. Вся ситуація заварилася навколо слів однієї депутатки
+
0
bonv
bonv
4 июня 2024, 13:45
#
Роботодавці назвали причину нестачі кваліфікованих працівників: нелохи з непрофанами при владі просто перестали стріляти і правлять по приколу.
От вам і дефіцит кадрів…
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