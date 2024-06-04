Дефицит кадров: Работодатели назвали причину нехватки квалифицированных работников

Нехватка кадров растет

Представители украинского бизнеса называют нехватку кадров одной из главных проблем — так считают 58% опрошенных.

Остальные проблемы, которые назвали респонденты: потребность во внешнем финансировании (42%), риски, связанные с безопасностью (40%), конкуренция (25%), цепочки поставок (24%).

67% опрошенных называют мобилизацию ключевой причиной нехватки кадров, а 54% — миграцию. При этом большинство работодателей считают, что до начала полномасштабного вторжения такой проблемы с квалифицированными работниками в Украине не было.

43% опрошенных заявили о затруднениях с заполнением вакантных мест в этом году.

При этом 36% респондентов называют лучшим способом борьбы с нехваткой кадров сотрудничество с агентами трудоустройства, еще 31% — повышение зарплаты, 22% — обучение работников.