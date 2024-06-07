США перекрывают пути поставки в рф чипов: как они это делают

Несмотря на санкции, рф находит возможности закупать полупроводники и начинять ими ракеты, которые атакуют Украину. Почему ей это удается, и как этому противостоят США, «Голосу Америки» рассказал замминистра торговли США Мэтью Аксельрод.

Экспортные ограничения против рф играют значительную роль. После полномасштабного вторжения Соединенные Штаты и ряд других стран в мире собрались и ввели беспрецедентные параллельные ограничения на поставку товаров из их стран в россию, чтобы помешать ее способности продолжать вести войну против Украины, и благодаря лидерству США и других стран смогла быть создана эта широкая коалиция.

Определенный успех есть. Но совершенно точно нужно делать больше. Я был в Киеве в октябре вместе с представителями Министерства юстиции США и ФБР. Мы говорили о том, что американские компоненты, в частности, микроэлектроника и полупроводники, продолжают попадать в российские ракеты и дроны, которые находят на поле боя в Украине. Это неприемлемо для нас. Мы пытаемся атаковать эту проблему со всех сторон.

Почему так сложно отследить чипы

Насколько я знаю из открытых источников, рф в своем производстве чипов значительного успеха не достигла. Иными словами, основная проблема — поставки чипов в Россию извне. Если возникнет внутреннее производство — нас это будет беспокоить, но, насколько я знаю, это в основном поставки извне.

Полупроводники достаточно широко распространены и есть во многих местах по всему миру. Есть несколько путей, по которым россия обходит экспортные ограничения. Правительство россии исторически создавало сети закупок, чтобы обойти санкции и экспортные ограничения. Думаю, сейчас они активизировали сети, которые они использовали в прошлом.

Все знают — прямо в россию поставлять нельзя. Однако, когда речь идет о микроэлектронике и полупроводниках — это чипы, так сказать, более низкого уровня. Они достаточно распространенные. Их оборот в большинстве стран мира неограничен.

Например, эти чипы можно продавать из США в Китай, но когда они попадают в Китай, то в Китае нет закона, который запрещает продажу этих полупроводников из Китая в россию. Это запрещено американским законом, но если вы китайская компания и вы покупаете полупроводник у американской компании, или компании в Китае и отправляете их в россию, вы не нарушаете закон Китая, вы нарушаете наш закон. Это вызов.

Не знаю, можем ли мы сделать так, чтобы абсолютно ни один полупроводник в мире не попал в россию. Это оказало бы чрезвычайное влияние, но не думаю, что это полезный подход в целом в части экспортных ограничений, не только полупроводников. Их слишком много, они производятся в слишком большом количестве стран в мире, чтобы отрезать полностью поставки. Это не цель.

Так не работает. Если так мерить успех, то его никогда не добиться. Цель — ухудшить, усложнить, сделать дороже. Это не остановит войско за день или неделю. Это усложнит россии ведение войны против невинных людей в Украине.

Что делать с компаниями-оболочками и какую роль играют Китай и Индия

Китай очень четко заявляет, что не дает летального оружия россии, и нюанс в том, что полупроводники и микроэлектроника не считаются летальным оружием. Пекин считает это нормальной торговлей. Проблема в том, что эти полупроводники и микроэлектроника двигают ракеты и дроны, которые убивают украинцев. Правительство США об этом говорит с китайскими чиновниками.

Индия не входит в какую-либо группу стран, которые объединились для параллельных ограничений.

Компании-оболочки мы отслеживаем, и это очень сложно, потому что когда мы выдвигаем уголовные обвинения против лиц или компаний, или вносим их в санкционный перечень, конечно, есть риск, что они создадут новые компании-оболочки. Но чтобы создать такие компании-оболочки нужно время и деньги. Это не серебряный шар, это не решает проблему, но если цель — создать как можно больше сложностей для россии, то нужно выбивать компании-оболочки, когда мы их обнаруживаем.

Мы меньше занимаемся потребительскими товарами. Это очень громоздкий процесс, отследить, хочет ли кто-то импортировать потребительский товар, чтобы извлечь из него микрочип. Скорее, мы видим перевозку микрочипов. Иногда чипы, произведенные в Соединенных Штатах, затем идут в третьи страны. Но в большинстве случаев эти чипы производят за границей и затем отправляют в россию, либо поставляют в россию через третьи страны и, думаю, самая большая отдача будет именно через влияние на эти поставки.

Но мы добились определенного успеха — российское правительство платит в два раза больше за микроэлектронику и полупроводники, чем до войны.

Если цель — усложнить для россии ведение войны, то один из путей — увеличить расходы. Они вынуждены постоянно перестраивать сети закупок. Они обращаются к странам-париям, таким как Иран и Северная Корея, чьи товары дороже и менее надежны. Потому мы продолжим делать все, что можем.

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Что именно делают США в части санкций

Во-первых, мы работаем с Министерством юстиции США и другими правоохранительными органами над уголовными обвинениями против сетей, которые доставляют эти западные компоненты в россию. Мы уже предъявили более десятка таких обвинений.

Также мы ведем список организаций. Прежде чем отправлять компании из этого перечня товары, нужно просить разрешение у Министерства торговли США. С начала войны более 900 компаний вошли в перечень, включая 250 вне россии. Это страны, куда идут товары, которые потом попадают в россию.

К тому же мы тесно сотрудничаем с компаниями, рассказываем им о проблеме. Высшие должностные лица в США совершают звонки на очень высоком уровне руководителям компаний, лидерам бизнеса и продавцам микрочипов и микроэлектроники, чтобы сообщить им о проблеме, чего опасаться, а также передать им перечень из более чем 600 компаний в этих третьих странах, которые продолжают поставлять в россию.

Мы работаем и с финансовыми учреждениями и перевозчиками, потому что каждый раз, когда идет продажа, есть и финансовая сторона. Мы просим банки следить, нарушаются ли экспортные ограничения. Мы также тесно сотрудничаем с международными партнерами в ЕС и «Группе Семи» и «Альянсом пяти глаз».

Мы сейчас работаем над координацией соблюдения режима, потому что до полномасштабного вторжения россии в Украину не было фактического механизма координации экспортных ограничений. Поэтому мы тесно работаем с партнерами из «Группы Семи», ЕС, Южной Кореи и Японии — все эти страны координируют соблюдение режима.

Мы успешно координируем с международными партнерами, делимся информацией и опытом и даже сотрудничаем по нескольким делам.

Мы работаем с правительством Украины и партнерами над случаями, когда внутри изъятых ракет и дронов находим американские компоненты. Мы получаем такую информацию от украинского правительства.

Такой информации, о пометках на чипах, нужно как можно больше. Потому что мы можем взять эту информацию и пойти с ней в американские компании, и сказать — вот что нашли.

И это может помочь американским компаниям выяснить, как чип попал с производства в российскую ракету или дрон. Это зависит от номера партии, других меток. Иногда им физически нужен чип, это более сложно, но иногда на основе фотографии они могут изучить сети иностранных покупателей.