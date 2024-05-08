В США запретили Intel и Qualcomm поставлять чипы для Huawei

Администрация США Джо Байдена отозвала экспортные лицензии, позволяющие компаниям Intel и Qualcomm поставлять для Huawei полупроводники. Об этом пишет Financial Times.

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Соответствующие решения — усиление давления Вашингтона на китайскую компанию по производству телекоммуникационного оборудования. Издание со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, отмечает, что этот шаг Министерства торговли США влияет на поставку микросхем для портативных компьютеров и мобильных телефонов Huawei.

«Вашингтон уже имеет жесткие ограничения на продажу американских технологий Huawei, но законодатели-республиканцы призвали президента Джо Байдена принять еще более жесткие меры против китайской группы, которая, по словам чиновников по национальной безопасности, помогает Пекину заниматься кибершпионажем по всему миру. Huawei отрицает эти обвинители», — говорится в сообщении.

По словам эксперта по экспортному контролю в консалтинговой компании Beacon Global Strategies Меган Гаррис, этот шаг свидетельствует о том, насколько серьезно правительство США подходит к тому, что оно считает угрозой национальной безопасности со стороны китайских технологий и не отступает от нее.

Кроме того, отзыв лицензий происходит на фоне тревоги США о способности Huawei разрабатывать передовые чипы, несмотря на масштабный экспортный контроль, введенный в 2022 году.

После публикации письма Intel заявила, что строго соблюдает все законы и правила в странах, где ведет свой бизнес. Ноутбук Huawei MateBook X Pro, выпущенный в прошлом месяце, использует чип Intel Core Ultra 9. В настоящее время Intel отказалась комментировать предстоящий шаг министерства торговли.

Посольство Китая в Вашингтоне раскритиковало этот шаг, назвав его «полным экономическим издевательством».