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6 июня 2024, 14:01 Читати українською

Более половины украинцев не откладывают деньги на «черный день» — опрос

56% респондентов отметили, что во время войны нет возможности откладывать деньги на «черный день». Среди тех, которым удается сэкономить, 53% хранят деньги дома наличными. Об этом говорится в опросе Rakuten Viber.

56% респондентов отметили, что во время войны нет возможности откладывать деньги на «черный день».
Фото:depositphotos

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Какое финансовое состояние украинцев

Результаты опроса показали, что 56% украинцев не откладывают средства во время войны, из них 16% потеряли возможность откладывать, 21% не имели сбережений и до войны, а 19% не имеют возможности экономить и тратят сэкономленное.

В то же время 12% опрошенных экономят с каждой заработной платы, почти трети респондентов (32%) — удается делать денежные сбережения периодически.

Ответы на вопрос «Экономите ли вы во время войны?» распределились так:

  • Да, откладываю с каждой заработной платы — 12%;
  • Да, стараюсь откладывать, но не систематически — 32%;
  • Нет, до войны удавалось, однако сейчас нет такой возможности — 16%;
  • Нет, как до войны, так и сейчас не имею сбережений — 21%;
  • Во время войны не только не откладываю, но и трачу сэкономленное — 19%.

Где хранят украинцы сбережения

Более половины респондентов (53%) предпочитают наличные и хранят ее дома. Свои средства на банковском счете держат 10% опрошенных, еще 5% хранят деньги на банковском депозите под процент. В криптовалюте сохраняют сбережения 2%.

Еще по 1% украинцев выбирают следующие способы: облигации и ценные бумаги, ценные металлы или вложения в недвижимость. Сочетают разные формы сохранения — 14%, а вариант «другое» избрали 13% респондентов.

  • Наличные на дому — 53%;
  • Счет в банке — 10%;
  • Депозит под процент в банке — 5%;
  • Криптовалюта — 2%;
  • Облигации или другие ценные бумаги — 1%;
  • Ценные металлы — 1%;
  • Держу в недвижимости — 1%;
  • Всего понемногу — 14%;
  • Остальное — 13%.

Методика исследования

Анонимный онлайн-опрос, n>30 000. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+12
TAN72
TAN72
6 июня 2024, 14:18
#
А рассказывают что массово несут на депозит и ОВГЗ 😂
+
0
Три літри
Три літри
6 июня 2024, 14:36
#
Хіба меншість не може це робити?
+
0
Rubi0
Rubi0
6 июня 2024, 15:58
#
Еще и радуются в соседней ветке что россиянам запретили инвестировать через IB в акции сша
+
+57
BobKickass
BobKickass
6 июня 2024, 14:26
#
Були часи — відкладали, тепер тільки дістаємо =) Дякуючи козломордим тепер суцільний чорний день, щодня.
+
0
Abramon
Abramon
6 июня 2024, 15:02
#
Українці не відкладають і тут же ж «Готівка вдома — 53%» варто дописати «в валюті».
Українці не відкладають вони прибідняються — це національна особливість.
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