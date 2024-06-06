56% респондентов отметили, что во время войны нет возможности откладывать деньги на «черный день». Среди тех, которым удается сэкономить, 53% хранят деньги дома наличными. Об этом говорится в опросе Rakuten Viber.
Более половины украинцев не откладывают деньги на «черный день» — опрос
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Какое финансовое состояние украинцев
Результаты опроса показали, что 56% украинцев не откладывают средства во время войны, из них 16% потеряли возможность откладывать, 21% не имели сбережений и до войны, а 19% не имеют возможности экономить и тратят сэкономленное.
В то же время 12% опрошенных экономят с каждой заработной платы, почти трети респондентов (32%) — удается делать денежные сбережения периодически.
Ответы на вопрос «Экономите ли вы во время войны?» распределились так:
- Да, откладываю с каждой заработной платы — 12%;
- Да, стараюсь откладывать, но не систематически — 32%;
- Нет, до войны удавалось, однако сейчас нет такой возможности — 16%;
- Нет, как до войны, так и сейчас не имею сбережений — 21%;
- Во время войны не только не откладываю, но и трачу сэкономленное — 19%.
Где хранят украинцы сбережения
Более половины респондентов (53%) предпочитают наличные и хранят ее дома. Свои средства на банковском счете держат 10% опрошенных, еще 5% хранят деньги на банковском депозите под процент. В криптовалюте сохраняют сбережения 2%.
Еще по 1% украинцев выбирают следующие способы: облигации и ценные бумаги, ценные металлы или вложения в недвижимость. Сочетают разные формы сохранения — 14%, а вариант «другое» избрали 13% респондентов.
- Наличные на дому — 53%;
- Счет в банке — 10%;
- Депозит под процент в банке — 5%;
- Криптовалюта — 2%;
- Облигации или другие ценные бумаги — 1%;
- Ценные металлы — 1%;
- Держу в недвижимости — 1%;
- Всего понемногу — 14%;
- Остальное — 13%.
Методика исследования
Анонимный онлайн-опрос, n>30 000. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.
Комментарии - 5
Українці не відкладають вони прибідняються — це національна особливість.