Более половины украинцев не откладывают деньги на «черный день» — опрос

56% респондентов отметили, что во время войны нет возможности откладывать деньги на «черный день». Среди тех, которым удается сэкономить, 53% хранят деньги дома наличными. Об этом говорится в опросе Rakuten Viber.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Какое финансовое состояние украинцев

Результаты опроса показали, что 56% украинцев не откладывают средства во время войны, из них 16% потеряли возможность откладывать, 21% не имели сбережений и до войны, а 19% не имеют возможности экономить и тратят сэкономленное.

В то же время 12% опрошенных экономят с каждой заработной платы, почти трети респондентов (32%) — удается делать денежные сбережения периодически.

Ответы на вопрос «Экономите ли вы во время войны?» распределились так:

Да, откладываю с каждой заработной платы — 12%;

Да, стараюсь откладывать, но не систематически — 32%;

Нет, до войны удавалось, однако сейчас нет такой возможности — 16%;

Нет, как до войны, так и сейчас не имею сбережений — 21%;

Во время войны не только не откладываю, но и трачу сэкономленное — 19%.

Где хранят украинцы сбережения

Более половины респондентов (53%) предпочитают наличные и хранят ее дома. Свои средства на банковском счете держат 10% опрошенных, еще 5% хранят деньги на банковском депозите под процент. В криптовалюте сохраняют сбережения 2%.

Еще по 1% украинцев выбирают следующие способы: облигации и ценные бумаги, ценные металлы или вложения в недвижимость. Сочетают разные формы сохранения — 14%, а вариант «другое» избрали 13% респондентов.

Наличные на дому — 53%;

Счет в банке — 10%;

Депозит под процент в банке — 5%;

Криптовалюта — 2%;

Облигации или другие ценные бумаги — 1%;

Ценные металлы — 1%;

Держу в недвижимости — 1%;

Всего понемногу — 14%;

Остальное — 13%.

Методика исследования

Анонимный онлайн-опрос, n>30 000. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.