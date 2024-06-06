Бесплатное жилье и зарплата от €900: как Литва привлекает украинцев на работу

Работу в Литве нашли 32,4 тыс. граждан Украины со статусом временной защиты с начала полномасштабного вторжения из почти 86 тыс. зарегистрированных в Миграционной службе Литвы . Кого ищут на работу в Литве и какие условия предлагают?

Согласно данным Миграционной платформы EWL, Литва готова трудоустроить еще больше украинцев. Причины: низкий уровень безработицы и ожидание роста экономики страны на 1,6% в этом году.

Количество вакансий с началом сезонных работ в апреле для граждан Украины значительно выросло. В настоящее время количество предложений работы для граждан Украины, зарегистрированных в службе занятости, составляет почти 2 тыс.

Что предлагают работодатели

Литовские работодатели предлагают украинцам без знания языка и опыта работы трудоустройство на предприятиях автомобильной отрасли и пищевой промышленности с зарплатой 900 евро чистым на старте (39,4 тыс грн).

Затем за счет бонусов и премий зарплата растет — по некоторым вакансиям до 1300−1500 евро нетто (57−65,7 тыс. грн).

Также для работников предоставляют жилье бесплатно или за невысокую доплату. И часто это жилье гостиничного типа в крупных городах или пригородах, поскольку там расположены предприятия", — говорит Нестеренко.

Обычно литовские работодатели предпочитают тех, кто планирует работать более 3 месяцев. Они заинтересованы в том, чтобы граждане Украины оставались работать в течение длительного времени. Есть также и сезонные работы на 1,5−2 месяца.

«Литовские работодатели иногда проводят короткие телефонные разговоры с кандидатами, где спрашивают предыдущий опыт работы для общего понимания, где человек раньше работал. Или могут попросить записать видеопредставление, в котором нужно коротко рассказать о себе и предыдущем опыте», — рассказывает Маргарита Нестеренко.

Для легализации и работы в Литве граждане Украины должны получить статус временной защиты. Он дает право на работу и проживание в стране на 1 год с возможностью продления. Его предоставляют тем, кто в момент полномасштабного вторжения (именно 24.02.2022) находился в Украине. Альтернативный вариант — гуманитарная виза, процедура получения которой также несложна.

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Кто нужен Литве

«Литовский рынок труда насыщен разного рода вакансиями для украинцев. Литва остается одной из стран, где легче всего трудоустроиться гражданам Украины. Это можно сделать за один день на основе временной защиты или гуманитарной визы», — говорит руководитель международной рекрутации Миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко.

Литва нуждается в работниках во многих отраслях, в частности:

производство,

строительство,

здравоохранение,

производство продуктов питания

сфера гостеприимства.

По словам Нестеренко, на предприятиях начали трудоустраивать переводчиков для украинских работников и прописывают рабочие инструкции на украинском.

Среди вакансий, которые сейчас предлагают украинцам: