Нацбанк Венгрии рекомендовал OTP Bank сократить деятельность в россии

Нацбанк Венгрии 29 мая рекомендовал OTP Bank сократить объем корпоративных кредитов и депозитов в российской дочке, следует из сообщения регулятора. Уровень розничного кредитования предполагается сохранить.

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Детали

Отделу комплаенса материнского банка рекомендовано составлять и постоянно обновлять набор критериев, которым должны соответствовать международные переводы. Это, по мнению регулятора, должно обеспечить приемлемый уровень риска. OTP Bank также должен будет представить в Нацбанк план действий, утвержденный правлением OTP Bank, и регулярно отчитываться о выполнении рекомендаций.

По оценке регулятора, такие меры необходимы для дальнейшей стабильной и эффективной работы банковской группы.

Нацбанк увидел риски, связанные с финансовой деятельностью и платежными операциями в россии из-за европейских санкций.

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Пресс-служба OTP Bank отметила, что рекомендации не изменят ожиданий руководства о результатах группы в 2024 году, так как они уже исполняются.

«После начала военных действий, ОТП-банк немедленно начал сокращать активность в россии», — говорится в сообщении группы.

Напомним

С начала 2022 года ОТП Банк сократил корпоративный кредитный портфель на 85%, число отделений уменьшилось на 39%, количество сотрудников на 25%. OTP Group также «существенно ограничила» международные платежи в россию и из страны.

Кроме того, как правило, банк не проводит платежные операции с участием россии, которые были инициированы за пределами Европейской экономической зоны и Великобритании.

В начале мая австрийская Raiffeisen Bank International (RBI) раскрыла предъявленные ей ранее требования регулятора — Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые также предполагали, что она существенно свернет свой бизнес в стране — кредиты клиентам к 2026 году должны сократиться на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года, как и международные платежи, исходящие из россии.