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28 мая 2024, 15:17 Читати українською

OTP Bank готов продать российскую «дочку», но есть проблемы с покупателями

Венгерская OTP Group уменьшает свою деятельность в россии и готова полностью выйти с рынка, продав там свою дочь. Но отыскать возможных покупателей не просто. Об этом заявил глава правления украинского OTP Bank Владимир Мудрый в интервью Forbes.

Венгерская OTP Group уменьшает свою деятельность в россии и готова полностью выйти с рынка, продав там свою дочь.

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Он напомнил, что президент группы OTP Шандор Чани выразил готовность продать российский банк по крайней мере в 50% от его рыночной стоимости.

«Есть четкое заявление — готовы продать хоть сегодня», — отметил Мудрый.

В то же время есть вопросы, кому в россии можно продать OTP Bank. «Большинство инвесторов подсанкционны, а новые иностранные особо туда не заходят», — объясняет он.

Также глава украинского OTP возразил, что венгерская группа получала много предложений о продаже банка.

По его словам, с 2022 года OTP уменьшает свой бизнес в россии, чего, в частности, требуют европейский и американский регуляторы. Так, на сегодняшний день корпоративный портфель снизился на 85%, новых кредитов юрлицам банк не выдает, а количество отделений сократилось на 39%.

Напомним, что ранее в OTP Group заявили, что продажа российского отделения по тем условиям, которые сейчас сложились, бессмысленны.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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vfp
vfp
28 мая 2024, 15:44
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Нагадує як президент солодощів продавав рошен)
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