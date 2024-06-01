Национальный банк в течение недели, с 27 по 31 мая, купил на межбанковском валютном рынке $10 млн и продал $1 091,10 млн. Чистая продажа валюты составила $1 081,10 млн против $683,93 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
НБУ за неделю продал рекордный объем валюты на межбанке с начала года
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Таким образом, Нацбанк увеличил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $397,17 млн. Это рекордный объем с начала 2024 года. До этого НБУ больше продал валюту в начале октября 2023 года, тогда чистая продажа составила $1 151,69 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $115,70 млн;
- продал $11 299,94 млн;
- чистая продажа валюты составила $11 184,24 млн.
Источник: Минфин
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Тупо зливають валюту…