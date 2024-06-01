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1 июня 2024, 10:40 Читати українською

НБУ за неделю продал рекордный объем валюты на межбанке с начала года

Национальный банк в течение недели, с 27 по 31 мая, купил на межбанковском валютном рынке $10 млн и продал $1 091,10 млн. Чистая продажа валюты составила $1 081,10 млн против $683,93 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Национальный банк в течение недели, с 27 по 31 мая, купил на межбанковском валютном рынке $10 млн и продал $1 091,10 млн.
Фото: НБУ

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Таким образом, Нацбанк увеличил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $397,17 млн. Это рекордный объем с начала 2024 года. До этого НБУ больше продал валюту в начале октября 2023 года, тогда чистая продажа составила $1 151,69 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

  • купил $115,70 млн;
  • продал $11 299,94 млн;
  • чистая продажа валюты составила $11 184,24 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
1 июня 2024, 10:56
#
Жестяк…
+
0
Mr YouSt
Mr YouSt
1 июня 2024, 11:26
#
Та не жестяк. На пике продать рекордный объем валюты на межбанке с начала года — разумная торговая практика для максимального профита
+
0
bonv
bonv
1 июня 2024, 11:27
#
З початку року НБУ на міжбанку: продав $11 299,94 млн; Теж на «піку»?
Тупо зливають валюту…
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