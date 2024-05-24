Дропы прикроют: как будут блокировать счета искателям легкого заработка

Сколько денег не хватает на военные нужды, каков их отток через дропы, и что предлагает НБУ , чтобы перекрыть эти лазейки, рассказали глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев , первый заместитель главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ Ярослав Железняк, и заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник. «Минфин» выбрал главное.

«Нам необходимо повысить и расходную, и доходную часть бюджета для армии, которую мы финансируем за счет наших внутренних источников. Мы не можем занять эти средства у партнеров. О какой сумме идет речь? КМ сейчас подсчитывает потребности, но они очень большие. Не менее 300 млрд до конца года», — недавно написал Даниил Гетманцев.

Кроме попыток увеличить доходы государства (налоги), чиновники также смотрят на расходы, в частности, на нелегальные схемы получения прибыли, и прибегают к способам перекрывания этих финансовых «дыр». Недавно Нацбанк анонсировал подготовку проекта решения по ограничению карточных переводов и введение предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами (так называемые р2р-переводы).

По словам заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника, такие схемы становятся острой проблемой на уровне государства из-за возможности уклонения от уплаты налогов во время войны, организации финансирования информационных компаний и диверсий со стороны рф, ведения незаконной хозяйственной деятельности и т. д.

Людей, сотрудничающих по такой схеме, называют «дропы» или «денежные мулы». Это не новая схема, но сейчас она приобрела несколько иную форму, чем раньше. Вообще явление возникло несколько лет назад из-за быстрого роста сегмента безналичных платежей и миграции фокуса мошенников в безналичный сегмент расчетов.

Вроде бы ничего уголовного и противозаконного на первый взгляд. Людям предлагают легкую работу, связанную с переводом платежей. Все, что нужно, — это открыть новый банковский счет или передать свой старый в использование третьим лицам, включая реквизиты и доступ к интернет-банкингу. За это предлагают разовое вознаграждение или % от суммы проведенных платежей.

Как регулятор «резал» схемы

Дмитрий Олейник говорит, что НБУ в конце 2022 года ужесточил надзор по соблюдению банками и небанковскими финансовыми учреждениями требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

По результатам проверок Национальный банк выявил многомиллиардные объемы операций, которые банки и небанковские финансовые учреждения осуществляли с использованием электронных платежных средств, в том числе с их пополнением наличными через платежные терминалы.

Это стало возможным, в том числе за счет использования мошеннической схемы, известной, как «мискодинг», которая позволяет проводить многомиллиардные объемы операций с использованием услуг банков со скрытой реальной сущностью таких операций.

У каждой платежной операции в карточной платежной системе есть свой код, что, по сути, соответствует назначению платежа. А «мискодинг» — это по факту подмена назначения платежа в банковской эквайринговой сети путем присвоения другого кода, не соответствующего реальной деятельности предприятия, услуги/товары которого оплачиваются этими клиентами.

Еще одна схема, с помощью которой можно скрывать реальную сущность и содержание сделок, была построена на так называемых «разорванных платежах». В целом «разорванный платеж» — это всем хорошо знакомая и удобная услуга как для потребителей, так и для бизнеса. Типичные примеры: оплата покупки посредством маркетплейса без прямого обмена банковскими реквизитами между покупателем и продавцом, или оплата картой в такси, когда платеж за проезд разделяется на несколько отдельных сумм (комиссию платформе, комиссию оператору автопарка, плату водителю).

В таких случаях средства списываются с карты потребителя, но до момента получения им покупки или услуги не перечисляются на карту продавца. То есть происходит «разрыв» платежа во времени на несколько часов, дней, а иногда и больше.

После проверки таких типов платежей Национальный банк выявил случаи манипуляций с денежными средствами, например, когда сумма перевода расщеплялась и зачисления направлялись не на поставщиков услуг, а на карты несвязанных с операциями лиц.

За нарушение участниками рынка требований Национального банка, в частности, по неосуществлению надлежащей проверки своих клиентов и анализу их операций/деятельности, к ним были применены меры воздействия: от многомиллионных штрафов до решения об отзыве лицензий и выводе с рынка игроков, продолжавших систематически нарушать законодательство Украины в сфере финансового мониторинга.

Так, в марте 2023 года Национальный банк вывел с рынка Айбокс банк, а в августе — банк Конкорд. Меры, проведенные Национальным банком, способствовали приведению банками своих систем в сфере финансового мониторинга к надлежащему уровню и росту объема операций на счетах лицензированных операторов азартных игр.

В то же время в тени до сих пор остается определенный сегмент нелегальных организаторов азартных игр и торговцев подакцизными товарами, не говоря уже о значительном количестве преступных группировок, киберпреступников, которые постоянно создают новые или совершенствуют существующие схемы, целью которых является осуществление незаконной деятельности, противоправное получение сверхприбыли, неуплата налогов.

«Реализация этих схем с привлечением услуг банков и небанковских финансовых учреждений подвергают финансовую систему существенным рискам, что обуславливает решительные действия со стороны Национального банка», — говорит Дмитрий Олейник.

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Как работает схема с дропами и кто такой обычный дроппер

Замглавы НБУ отмечает, что схема с использованием «дропов» или «мулов» вышла на первое место по популярности в 2024 году. Во время надзора за банками и небанковскими платежными учреждениями Национальный банк Украины выявил аномальное поведение определенного количества пользователей по операциям перевода средств между физическими лицами с использованием P2P-переводов.

Через счета «дропов» проводятся как деньги, полученные в результате киберпреступлений, то есть украденные со счетов юридических и физических лиц в результате фишинга или вишинга, так и деньги, полученные путем торговли наркотиками, оружием или другими преступными способами.

Поведение «дропа» отличается высоким количеством полученных переводов в короткое время и, как правило, характеризуется:

высокой интенсивностью зачислений Р2Р-переводов с использованием реквизитов карт (сумма одного перевода в основном составляет 200−500 грн);

осуществлением переводов (вывода средств на счета в других банках или на счета других дропов) при аккумуляции определенной суммы средств на счете (обычно от 10 тыс. грн);

пополнением через Р2Р-переводы с использованием реквизитов платежных карт, одновременно доля зачислений по реквизитам счета (IBAN) ~ 0,8%;

объемом проведенных операций «дропами», который не совпадает с заявленными анкетными данными относительно объемов плановых операций и объемов доходов, получаемых клиентом (например, пенсионер получает на свой счет сотни тысяч гривен за несколько дней).

По данным, полученным Национальным банком от участников рынка, сумма и количество сделок мгновенных переводов (P2P) показывает устойчивую тенденцию к росту с сентября 2023 года во всех группах банков, независимо от объемов карточного бизнеса. В прошлом году объемы переводов P2P с использованием карт стабильно росли: с 210 млрд в январе до 247 млрд в декабре 2023 года. Такой рост превышает объемы покупок и обналичивания с помощью платежных карт. Это свидетельствует об определенной аномалии этого сегмента платежных операций.

Примеры аномальных переводов и поведения дропперов приводил также народный депутат Ярослав Железняк.

Общее типичное поведение:

Новый клиент в банке, или не было транзакций длительное время, после чего сразу начинается аномальная активность по карте (высокая интенсивность зачислений и отправлений, обороты могут достигать более 100 тыс. грн за несколько дней). Более 97% оборота составляют переводы, почти всегда отсутствуют обычные операции по покупке товаров работ и услуг или, получение наличных денег. У операций переводов почти нет, или редко встречаются общие критерии или показатели, разные чеки, разные получатели, разные отправители. Количество операций переводов может достигать сотен в час.

1) Наемный работник предприятия из пгт. в Винницкой области,

• Возраст 52 года,

• Размер доходов до 20 тыс. грн в месяц.

Зарегистрировался в 4 банках через дистанционный онбординг.

Через 2 недели начал получать свыше 17 Р2Р-транзакций в день от разных получателей и переводить в другие банки.

Ежедневный объем транзакций по карте достиг 160 тыс. грн.​

2) Студент из Одессы,

• Возраст 19 лет,

• Размер дохода до 20 тыс. грн.

Открыл с интервалом в неделю счета в 2 банках, пользуясь дистанционным онбордингом.

Провел за один месяц транзакции с общим оборотом по 300 тыс. грн в обоих банках.

3) Наемный работник из Николаева,

• Возраст 38 лет,

• Размер дохода до 11 тыс. грн.

Открыл счета в 4 банках, используя дистанционный онбординг, вероятно находясь за границей.

Пиковое обращение достигло 980 тыс. грн в месяц от разных отправителей и к разным получателям.

4) Безработный из села в Николаевской области,

• Возраст 20 лет,

• Размер дохода до 8 тыс. грн.

Открыл счет в одном из банков Украины.

Через 3 месяца после открытия счета начались транзакции получения и отправки переводов P2P.

Сумма переводов составила 1,8 млн грн в месяц за 453 транзакции.

5) Пенсионер из Харькова,

• Возраст 67 лет,

• Размер доходов до 20 тыс. грн в месяц.

За одну ночь перед 26.12.2023 в банке, где обслуживается, было открыто 9 депозитных счетов (среди которых были названия «На автобус», «На бриллиант», «На пикап») для накопления средств. За ночь было собрано более 2,1 млн грн, все собранные средства были выведены со счета в период с 8 до 14 часов 26.12.2024 . Клиент был убежден, что собирает средства на нужды ВСУ.

В НБУ считают, что «дропов» можно разделить на тех, кто сознательно продает свои реквизиты и доступы, а также на тех, кто действует под влиянием введения в заблуждение и социальную инженерию, соглашаясь на соблазнительный легкий заработок.

«Нет разницы, сознательно или нет, но такой человек становится соучастником преступления и портит свою собственную платежную историю. В случае выявления факта использования счета физлица для незаконных платежных операций банк будет предпринимать соответствующие действия — от полного отказа от обслуживания такого физлица до передачи данных правоохранительным органам», — добавляет Дмитрий Олейник.

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Какова цена вопроса

Окончательно масштабы проблемы использования «дропов» оценить на данный момент сложно из-за имитации обычного поведения физического лица, считают в НБУ. За июнь 2023 — январь 2024 года от КРАИЛ, БЭБ, СБУ, киберполиции НБУ получил информацию о более 1500 картах, обнаруженных на различных сайтах нелегальных казино, системах обмена криптоактивов, сайтах продаж подакцизных товаров и т. д.

«Проверив информацию по этим картам совместно с банками-эмитентами, мы собрали детальную статистику о более 700 уникальных клиентах, которые получили на свои счета 1,8 млрд грн за 2023 год, далее вся эта сумма со счетов была снята или переведена на другие карты.

Однако в целом речь идет о десятках тысяч «спящих» или даже уже активных счетов, которые работают по схеме «дропов». Уже внедренные банками рекомендации Национального банка и алгоритмы выявления «дропов» позволили распознавать аномальное поведение клиентов и после этого прекращать их обслуживание", — объясняет Дмитрий Олейник.

Например, один из крупнейших банков-эмитентов обнаружил более 12 тыс. клиентов-«дропов» только за октябрь 2023 — апрель 2024 года, другой банк создал алгоритмы поиска скомпрометированных карт и за этот период смог выявить более 5 тыс. карт, которые использовались на разных сайты нелегальных казино.

Что будет происходить дальше

В дальнейшем будут созданы специальные централизованные реестры (вроде тех, что есть в кредитных бюро), в которые будут вноситься данные лиц, которые были вовлечены в вышеуказанные схемы. Этими данными будут пользоваться все участники банковского и финансового рынков, а в дальнейшем, возможно, и налоговые органы.

Соответственно, «дропы» будут сталкиваться с ограничением доступа к банковским услугам и, вероятно, у них будут проблемы с трудоустройством (особенно, если речь идет о госструктурах и силовых ведомствах).

Национальный банк в ближайшее время будет принимать меры, чтобы исключить использование противозаконных схем с банковскими картами для уклонения от налогов или других противоправных действий и защитить потребителей финансовых услуг.