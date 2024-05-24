Сколько денег не хватает на военные нужды, каков их отток через дропы, и что предлагает НБУ, чтобы перекрыть эти лазейки, рассказали глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, первый заместитель главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ Ярослав Железняк, и заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник. «Минфин» выбрал главное.
Дропы прикроют: как будут блокировать счета искателям легкого заработка
«Нам необходимо повысить и расходную, и доходную часть бюджета для армии, которую мы финансируем за счет наших внутренних источников. Мы не можем занять эти средства у партнеров. О какой сумме идет речь? КМ сейчас подсчитывает потребности, но они очень большие. Не менее 300 млрд до конца года», — недавно написал Даниил Гетманцев.
Кроме попыток увеличить доходы государства (налоги), чиновники также смотрят на расходы, в частности, на нелегальные схемы получения прибыли, и прибегают к способам перекрывания этих финансовых «дыр». Недавно Нацбанк анонсировал подготовку проекта решения по ограничению карточных переводов и введение предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами (так называемые р2р-переводы).
По словам заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника, такие схемы становятся острой проблемой на уровне государства из-за возможности уклонения от уплаты налогов во время войны, организации финансирования информационных компаний и диверсий со стороны рф, ведения незаконной хозяйственной деятельности
Людей, сотрудничающих по такой схеме, называют «дропы» или «денежные мулы». Это не новая схема, но сейчас она приобрела несколько иную форму, чем раньше. Вообще явление возникло несколько лет назад из-за быстрого роста сегмента безналичных платежей и миграции фокуса мошенников в безналичный сегмент расчетов.
Вроде бы ничего уголовного и противозаконного на первый взгляд. Людям предлагают легкую работу, связанную с переводом платежей. Все, что нужно, — это открыть новый банковский счет или передать свой старый в использование третьим лицам, включая реквизиты и доступ к интернет-банкингу. За это предлагают разовое вознаграждение или % от суммы проведенных платежей.
Как регулятор «резал» схемы
Дмитрий Олейник говорит, что НБУ в конце 2022 года ужесточил надзор по соблюдению банками и небанковскими финансовыми учреждениями требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.
По результатам проверок Национальный банк выявил многомиллиардные объемы операций, которые банки и небанковские финансовые учреждения осуществляли с использованием электронных платежных средств, в том числе с их пополнением наличными через платежные терминалы.
Это стало возможным, в том числе за счет использования мошеннической схемы, известной, как «мискодинг», которая позволяет проводить многомиллиардные объемы операций с использованием услуг банков со скрытой реальной сущностью таких операций.
У каждой платежной операции в карточной платежной системе есть свой код, что, по сути, соответствует назначению платежа. А «мискодинг» — это по факту подмена назначения платежа в банковской эквайринговой сети путем присвоения другого кода, не соответствующего реальной деятельности предприятия, услуги/товары которого оплачиваются этими клиентами.
Еще одна схема, с помощью которой можно скрывать реальную сущность и содержание сделок, была построена на так называемых «разорванных платежах». В целом «разорванный платеж» — это всем хорошо знакомая и удобная услуга как для потребителей, так и для бизнеса. Типичные примеры: оплата покупки посредством маркетплейса без прямого обмена банковскими реквизитами между покупателем и продавцом, или оплата картой в такси, когда платеж за проезд разделяется на несколько отдельных сумм (комиссию платформе, комиссию оператору автопарка, плату водителю).
В таких случаях средства списываются с карты потребителя, но до момента получения им покупки или услуги не перечисляются на карту продавца. То есть происходит «разрыв» платежа во времени на несколько часов, дней, а иногда и больше.
После проверки таких типов платежей Национальный банк выявил случаи манипуляций с денежными средствами, например, когда сумма перевода расщеплялась и зачисления направлялись не на поставщиков услуг, а на карты несвязанных с операциями лиц.
За нарушение участниками рынка требований Национального банка, в частности, по неосуществлению надлежащей проверки своих клиентов и анализу их операций/деятельности, к ним были применены меры воздействия: от многомиллионных штрафов до решения об отзыве лицензий и выводе с рынка игроков, продолжавших систематически нарушать законодательство Украины в сфере финансового мониторинга.
Так, в марте 2023 года Национальный банк вывел с рынка Айбокс банк, а в августе — банк Конкорд. Меры, проведенные Национальным банком, способствовали приведению банками своих систем в сфере финансового мониторинга к надлежащему уровню и росту объема операций на счетах лицензированных операторов азартных игр.
В то же время в тени до сих пор остается определенный сегмент нелегальных организаторов азартных игр и торговцев подакцизными товарами, не говоря уже о значительном количестве преступных группировок, киберпреступников, которые постоянно создают новые или совершенствуют существующие схемы, целью которых является осуществление незаконной деятельности, противоправное получение сверхприбыли, неуплата налогов.
«Реализация этих схем с привлечением услуг банков и небанковских финансовых учреждений подвергают финансовую систему существенным рискам, что обуславливает решительные действия со стороны Национального банка», — говорит Дмитрий Олейник.
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Как работает схема с дропами и кто такой обычный дроппер
Замглавы НБУ отмечает, что схема с использованием «дропов» или «мулов» вышла на первое место по популярности в 2024 году. Во время надзора за банками и небанковскими платежными учреждениями Национальный банк Украины выявил аномальное поведение определенного количества пользователей по операциям перевода средств между физическими лицами с использованием P2P-переводов.
Через счета «дропов» проводятся как деньги, полученные в результате киберпреступлений, то есть украденные со счетов юридических и физических лиц в результате фишинга или вишинга, так и деньги, полученные путем торговли наркотиками, оружием или другими преступными способами.
Поведение «дропа» отличается высоким количеством полученных переводов в короткое время и, как правило, характеризуется:
- высокой интенсивностью зачислений Р2Р-переводов с использованием реквизитов карт (сумма одного перевода в основном составляет 200−500 грн);
- осуществлением переводов (вывода средств на счета в других банках или на счета других дропов) при аккумуляции определенной суммы средств на счете (обычно от 10 тыс. грн);
- пополнением через Р2Р-переводы с использованием реквизитов платежных карт, одновременно доля зачислений по реквизитам счета (IBAN) ~ 0,8%;
- объемом проведенных операций «дропами», который не совпадает с заявленными анкетными данными относительно объемов плановых операций и объемов доходов, получаемых клиентом (например, пенсионер получает на свой счет сотни тысяч гривен за несколько дней).
- По данным, полученным Национальным банком от участников рынка, сумма и количество сделок мгновенных переводов (P2P) показывает устойчивую тенденцию к росту с сентября 2023 года во всех группах банков, независимо от объемов карточного бизнеса. В прошлом году объемы переводов P2P с использованием карт стабильно росли: с 210 млрд в январе до 247 млрд в декабре 2023 года. Такой рост превышает объемы покупок и обналичивания с помощью платежных карт. Это свидетельствует об определенной аномалии этого сегмента платежных операций.
Примеры аномальных переводов и поведения дропперов приводил также народный депутат Ярослав Железняк.
Общее типичное поведение:
- Новый клиент в банке, или не было транзакций длительное время, после чего сразу начинается аномальная активность по карте (высокая интенсивность зачислений и отправлений, обороты могут достигать более 100 тыс. грн за несколько дней).
- Более 97% оборота составляют переводы, почти всегда отсутствуют обычные операции по покупке товаров работ и услуг или, получение наличных денег.
- У операций переводов почти нет, или редко встречаются общие критерии или показатели, разные чеки, разные получатели, разные отправители.
- Количество операций переводов может достигать сотен в час.
1) Наемный работник предприятия из пгт. в Винницкой области,
• Возраст 52 года,
• Размер доходов до 20 тыс. грн в месяц.
Зарегистрировался в 4 банках через дистанционный онбординг.
Через 2 недели начал получать свыше 17 Р2Р-транзакций в день от разных получателей и переводить в другие банки.
Ежедневный объем транзакций по карте достиг 160 тыс. грн.
2) Студент из Одессы,
• Возраст 19 лет,
• Размер дохода до 20 тыс. грн.
Открыл с интервалом в неделю счета в 2 банках, пользуясь дистанционным онбордингом.
Провел за один месяц транзакции с общим оборотом по 300 тыс. грн в обоих банках.
3) Наемный работник из Николаева,
• Возраст 38 лет,
• Размер дохода до 11 тыс. грн.
Открыл счета в 4 банках, используя дистанционный онбординг, вероятно находясь за границей.
Пиковое обращение достигло 980 тыс. грн в месяц от разных отправителей и к разным получателям.
4) Безработный из села в Николаевской области,
• Возраст 20 лет,
• Размер дохода до 8 тыс. грн.
Открыл счет в одном из банков Украины.
Через 3 месяца после открытия счета начались транзакции получения и отправки переводов P2P.
Сумма переводов составила 1,8 млн грн в месяц за 453 транзакции.
5) Пенсионер из Харькова,
• Возраст 67 лет,
• Размер доходов до 20 тыс. грн в месяц.
За одну ночь перед
В НБУ считают, что «дропов» можно разделить на тех, кто сознательно продает свои реквизиты и доступы, а также на тех, кто действует под влиянием введения в заблуждение и социальную инженерию, соглашаясь на соблазнительный легкий заработок.
«Нет разницы, сознательно или нет, но такой человек становится соучастником преступления и портит свою собственную платежную историю. В случае выявления факта использования счета физлица для незаконных платежных операций банк будет предпринимать соответствующие действия — от полного отказа от обслуживания такого физлица до передачи данных правоохранительным органам», — добавляет Дмитрий Олейник.
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Какова цена вопроса
Окончательно масштабы проблемы использования «дропов» оценить на данный момент сложно из-за имитации обычного поведения физического лица, считают в НБУ. За июнь 2023 — январь 2024 года от КРАИЛ, БЭБ, СБУ, киберполиции НБУ получил информацию о более 1500 картах, обнаруженных на различных сайтах нелегальных казино, системах обмена криптоактивов, сайтах продаж подакцизных товаров
«Проверив информацию по этим картам совместно с банками-эмитентами, мы собрали детальную статистику о более 700 уникальных клиентах, которые получили на свои счета 1,8 млрд грн за 2023 год, далее вся эта сумма со счетов была снята или переведена на другие карты.
Однако в целом речь идет о десятках тысяч «спящих» или даже уже активных счетов, которые работают по схеме «дропов». Уже внедренные банками рекомендации Национального банка и алгоритмы выявления «дропов» позволили распознавать аномальное поведение клиентов и после этого прекращать их обслуживание", — объясняет Дмитрий Олейник.
Например, один из крупнейших банков-эмитентов обнаружил более 12 тыс. клиентов-«дропов» только за октябрь 2023 — апрель 2024 года, другой банк создал алгоритмы поиска скомпрометированных карт и за этот период смог выявить более 5 тыс. карт, которые использовались на разных сайты нелегальных казино.
Что будет происходить дальше
В дальнейшем будут созданы специальные централизованные реестры (вроде тех, что есть в кредитных бюро), в которые будут вноситься данные лиц, которые были вовлечены в вышеуказанные схемы. Этими данными будут пользоваться все участники банковского и финансового рынков, а в дальнейшем, возможно, и налоговые органы.
Соответственно, «дропы» будут сталкиваться с ограничением доступа к банковским услугам и, вероятно, у них будут проблемы с трудоустройством (особенно, если речь идет о госструктурах и силовых ведомствах).
Национальный банк в ближайшее время будет принимать меры, чтобы исключить использование противозаконных схем с банковскими картами для уклонения от налогов или других противоправных действий и защитить потребителей финансовых услуг.
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