Нацбанк готовит проект решения по ограничению карточных переводов и введению предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами (так называемые операции р2р, person-to-person). Об этом сообщили представителям медиа в НБУ в четверг, передает LIGA.net.
НБУ ограничит исходные переводы между физлицами: лимит — 100 000 грн
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Ограничение переводов
Планируется, что лимиты на выходные р2р переводы могут составить 100 000 грн и 30 операций в месяц для одного счета.
Ограничения, которые будут базироваться на апрельском решении СНБО по противодействию нелегальному игорному бизнесу, намерены внедрить в течение месяца.
«Рассматриваем возможность внедрить рамки для выходных р2р переводов со счетов физлиц в 100 тыс. грн в месяц и ограничить количество таких переводов до 30 в течение месяца. По нашим расчетам, 95% клиентов банков этих ограничений даже не заметят. Зато проводить теневые платежи злоумышленникам, которые пользуются карточками физлиц для, например, неуплаты налогов и преступной деятельности станет сложнее и дороже», — отметил замглавы НБУ Дмитрий Олейник.
Ограничивать входящие трансакции не планируют, чтобы не усложнять деятельность, например, волонтерам. К тому же при наличии оснований и подтверждений лимиты, как исключение, могут и увеличивать.
По данным Нацбанка, объемы подобных теневых переводов могут составлять миллиарды гривен. При этом используются карточки физлиц, сознательно предоставляющие злоумышленникам свои персональные данные для этого. Потом через карты пенсионеров или студентов с месячным доходом в несколько тысяч гривен могут проводить нехарактерные платежные операции на миллионы гривен в день.
Также, в рамках противодействия теневым платежам регулятор планирует ввести для финкомпаний требования о наличии уставного капитала, который будет привязан к процентам операций от суммы платежей.
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«Зараз підвищувати акцизи на пальне — це означає його здорожчувати. В нинішніх соціально-економічних умовах це ще один удар по всіх громадянах України, з одного боку. По-друге — здорожчання транспортних послуг у свою чергу призведе до здорожчання більшості товарів і послуг, тому що транспортні послуги є елементом собівартості більшості товарів і послуг, та ще й у різних пропорціях», — наголосив економіст.
За його словами, наразі економічний стан громадян та бізнесу є доволі хитким, тож чергове подорожчання товарів та послуг стане для економіки ударом.
«Тому тут треба сім разів відміряти, перш ніж відрізати. Чи варті ті додаткові кілька мільярдів гривень надходжень до бюджету, чи варте воно такого величезного стресу для майже всіх громадян і всієї економіки», — каже експерт.
Водночас представники аграрної галузі заявили, що перший етап подорожчання припаде якраз на початок жнив, і через це спричинить зростання цін на аграрну продукцію, а як наслідок — на продукти харчування.