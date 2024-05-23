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23 мая 2024, 15:44 Читати українською

НБУ ограничит исходные переводы между физлицами: лимит — 100 000 грн

Нацбанк готовит проект решения по ограничению карточных переводов и введению предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами (так называемые операции р2р, person-to-person). Об этом сообщили представителям медиа в НБУ в четверг, передает LIGA.net.

Нацбанк готовит проект решения по ограничению карточных переводов и введению предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами (так называемые операции р2р, person-to-person).
Фото:depositphotos

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Ограничение переводов

Планируется, что лимиты на выходные р2р переводы могут составить 100 000 грн и 30 операций в месяц для одного счета.

Ограничения, которые будут базироваться на апрельском решении СНБО по противодействию нелегальному игорному бизнесу, намерены внедрить в течение месяца.

«Рассматриваем возможность внедрить рамки для выходных р2р переводов со счетов физлиц в 100 тыс. грн в месяц и ограничить количество таких переводов до 30 в течение месяца. По нашим расчетам, 95% клиентов банков этих ограничений даже не заметят. Зато проводить теневые платежи злоумышленникам, которые пользуются карточками физлиц для, например, неуплаты налогов и преступной деятельности станет сложнее и дороже», — отметил замглавы НБУ Дмитрий Олейник.

Ограничивать входящие трансакции не планируют, чтобы не усложнять деятельность, например, волонтерам. К тому же при наличии оснований и подтверждений лимиты, как исключение, могут и увеличивать.

По данным Нацбанка, объемы подобных теневых переводов могут составлять миллиарды гривен. При этом используются карточки физлиц, сознательно предоставляющие злоумышленникам свои персональные данные для этого. Потом через карты пенсионеров или студентов с месячным доходом в несколько тысяч гривен могут проводить нехарактерные платежные операции на миллионы гривен в день.

Также, в рамках противодействия теневым платежам регулятор планирует ввести для финкомпаний требования о наличии уставного капитала, который будет привязан к процентам операций от суммы платежей.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 16

+
+99
bonv
bonv
23 мая 2024, 15:50
#
Податки підніти і обмежити народ.
+
+15
laa1999
laa1999
23 мая 2024, 15:52
#
Податки треба платити
+
+133
alex7722
alex7722
23 мая 2024, 16:07
#
Ага и донатить на бусик, в который тебя потом упекут
+
0
bonv
bonv
23 мая 2024, 17:09
#
Звісно зе-нелох.
+
0
bonv
bonv
23 мая 2024, 16:10
#
Підвищення акцизів на пальне, яке ініціює Кабмін вже з липня цього року, стане великим стресом для економіки та громадян, адже викличе здорожчання бензину та дизелю, а слідом — цін на всі товари та послуги. Про таке заявив голова Комітету економістів України Андрій Новак.
«Зараз підвищувати акцизи на пальне — це означає його здорожчувати. В нинішніх соціально-економічних умовах це ще один удар по всіх громадянах України, з одного боку. По-друге — здорожчання транспортних послуг у свою чергу призведе до здорожчання більшості товарів і послуг, тому що транспортні послуги є елементом собівартості більшості товарів і послуг, та ще й у різних пропорціях», — наголосив економіст.
За його словами, наразі економічний стан громадян та бізнесу є доволі хитким, тож чергове подорожчання товарів та послуг стане для економіки ударом.
«Тому тут треба сім разів відміряти, перш ніж відрізати. Чи варті ті додаткові кілька мільярдів гривень надходжень до бюджету, чи варте воно такого величезного стресу для майже всіх громадян і всієї економіки», — каже експерт.
+
0
bonv
bonv
23 мая 2024, 16:11
#
Як відомо, Кабмін підготував проект Закону, який передбачає поступове зростання ставок акцизів на пальне з 1 липня 2024 року. Перший етап підвищення ставок відбудеться вже 1 липня. Акциз на бензин зросте на 30 євро, до €242,60 за 1000 л, на дизель — на 40 євро, до €177,6 за 1000 л. В уряді необхідність підвищення акцизу пояснюють тим, що це необхідно для виконання директив ЄС.
Водночас представники аграрної галузі заявили, що перший етап подорожчання припаде якраз на початок жнив, і через це спричинить зростання цін на аграрну продукцію, а як наслідок — на продукти харчування.
+
0
viicore
viicore
23 мая 2024, 17:07
#
Зростання акцизу на 30 євро це 3000 евроцентів на 1000 літрів пального, дуже проста математика каже що це буде 0,03 євроценти на кожному літрі це + 1грн 30коп. Вам не смішно це обговорювати? Машина везе в атб тисячу буханок хліба і витратить на пальне на 10грн більше за один день зробивши 3 ходки і привезе 3000 буханок хліба поділіть 10 грн на 3000 хлібів. Зростання 0.003 копійки
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
23 мая 2024, 16:22
#
В европейских системах я нарвался дважды на AML проверку . Банальный перевод с карточки жены вызывает вопросы . У нас как-то нет . Но это всех нас ждет при движении в ЕС .

+
+48
akaMIK
akaMIK
23 мая 2024, 16:22
#
Якщо кому що на дружину треба перекинути — саме час
+
0
VikVikVik
VikVikVik
23 мая 2024, 16:39
#
Так на рахунок за реквізитами залишиться ж по-старому, як розумію?
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
23 мая 2024, 16:49
#
Да , и люди которым надо легко пройдут эти проблемы , я как-то в банке встретил товарища , мне понравилось как он придумал содержать карточки — просверлил дырочку в углу и повесил на ремешок , ну штук может 50 … никто ж не запрещает .
+
+23
Genna Smatko
Genna Smatko
23 мая 2024, 16:57
#
Від цього постраждають тільки донатори на дрони. Вони не зможуть перевести гроші і закупити. Все для народу України, хоча у народу таких грошей не має тільки у бариг.
+
+54
Pablito
Pablito
23 мая 2024, 17:01
#
Нехилый такой удар по тысячам волонтеров и обороноспособности страны. НБУ и власть в целом у нас — совсем дегенераты-вредители???
+
+15
ESP3
ESP3
23 мая 2024, 17:15
#
Вместо либералиции экономики, упрощения движения товаров и услуг, уменьшения налогов (в Швейцарии к примеру НДС 7%), замены налога на прибыль, налогом на выведенный капитал, поддержке бизнеса текущей властью в экономическом блоке все делается наоборот.
+
+15
yavashrotibl
yavashrotibl
23 мая 2024, 17:20
#
Как вы достали недолуги пид.асы, сколько лет втираете эту дичь, борьба с терроризмом или отмывание денег, скажите за все это время хоть одного террориста такими методами поймали? отмывателя денег? какая нах.й борьба с нелегальными игровыми бизнесами шо вы трете ну это бред, и причем тут НБУ, борьбой с нелегальными игровыми бизнесами должны заниматься не НБУ, а правоохранители. Почему для вашей борьбы вымышленной с несколькими лудоманами и нелегальными казино должны страдать ВСЕ, а? почему ваша выгаданная борьба касается абсолютно всех? Почему тупые дегене.аты ограничевают право людей на вильне розпоряжение своими средствами?
+
0
nitrolog
nitrolog
23 мая 2024, 17:22
#
Тобто ті хто отримує гроші за товар переказом на картку не постраждають, але постраждає той хто донатить багато та часто такий як я, дякую зевлада що так «майстерно» вбиваєте волонтерство
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