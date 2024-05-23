НБУ ограничит исходные переводы между физлицами: лимит — 100 000 грн

Нацбанк готовит проект решения по ограничению карточных переводов и введению предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами (так называемые операции р2р, person-to-person). Об этом сообщили представителям медиа в НБУ в четверг, передает LIGA.net .

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Ограничение переводов

Планируется, что лимиты на выходные р2р переводы могут составить 100 000 грн и 30 операций в месяц для одного счета.

Ограничения, которые будут базироваться на апрельском решении СНБО по противодействию нелегальному игорному бизнесу, намерены внедрить в течение месяца.

«Рассматриваем возможность внедрить рамки для выходных р2р переводов со счетов физлиц в 100 тыс. грн в месяц и ограничить количество таких переводов до 30 в течение месяца. По нашим расчетам, 95% клиентов банков этих ограничений даже не заметят. Зато проводить теневые платежи злоумышленникам, которые пользуются карточками физлиц для, например, неуплаты налогов и преступной деятельности станет сложнее и дороже», — отметил замглавы НБУ Дмитрий Олейник.

Ограничивать входящие трансакции не планируют, чтобы не усложнять деятельность, например, волонтерам. К тому же при наличии оснований и подтверждений лимиты, как исключение, могут и увеличивать.

По данным Нацбанка, объемы подобных теневых переводов могут составлять миллиарды гривен. При этом используются карточки физлиц, сознательно предоставляющие злоумышленникам свои персональные данные для этого. Потом через карты пенсионеров или студентов с месячным доходом в несколько тысяч гривен могут проводить нехарактерные платежные операции на миллионы гривен в день.

Также, в рамках противодействия теневым платежам регулятор планирует ввести для финкомпаний требования о наличии уставного капитала, который будет привязан к процентам операций от суммы платежей.