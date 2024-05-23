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23 мая 2024, 18:10 Читати українською

Гетманцев подтвердил, что правительство хочет повысить налоги

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подтвердил, что государство планирует повысить отдельные налоги для наполнения бюджета. По его словам, этот шаг безальтернативный.

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подтвердил, что государство планирует повысить отдельные налоги для наполнения бюджета.
Фото:ukranews

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Повышение налогов

Для финансирования армии в 2024 году не хватает не менее 300 млрд грн.

«Как можно собрать такие деньги? Их невозможно обеспечить, обходя основные налоги. Поэтому изменения будут касаться бюджетообразующих прямых и косвенных налогов, в том числе НДС, военного сбора и акцизов. Хорошо ли это для экономики? Нет. Плохо. Война — это очень плохо. Но есть ли другие варианты на столе?» — написал Гетманцев.

Он добавил, что одновременно с повышением налогов планируется ужесточение контроля за расходованием денег из бюджета, детенизация и борьба с контрабандой.

Читайте: В Кабмине хотят повысить НДС и военный сбор от 1,5% до 5% — Forbes

«Впрочем, это не альтернатива, а обязательное дополнение к экономике и бюджету, оперирующим в условиях военного времени. Реальных источников финансирования большой войны только два — это заимствования и налоги», — написал Гетманцев.

Напомним

Как писал «Минфин», Кабмин работает над законопроектом о повышении налогов. Изменения относятся к НДС и военному сбору, который могут не только повысить, но и ввести для ФОТ на упрощенную систему налогообложения.

Военный сбор в правительстве планируют повысить с 1,5% до 5%, говорят три депутата Рады. Аналогичную ставку налога в 5% могут ввести и для ФЛП, утверждают два депутата из финансово-экономического блока.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+22
bonv
bonv
23 мая 2024, 18:25
#
Податки підніти і обмежити народ — все що вміє зе-влада. ЗЕ-зубожіння в дії!
+
0
BatonUA
BatonUA
23 мая 2024, 18:39
#
Може будете читати повний текст?
+
+44
mphet26
mphet26
23 мая 2024, 18:40
#
Что там читать? поднять НДС, поднять военный сбор
+
+32
bonv
bonv
23 мая 2024, 18:26
#
Ми взагалі маємо ввійти в Книгу рекордів Гіннеса, як народ, який обрав шоумена без оливи в голові своїм очільником і привів до влади весільних ведучих та поганих акторів.
Хоча справедливо нам було б присудити колективну премію Дарвіна.
Тут можна ще і про Польщу написати, і про тотальні крадіжки з бюджету, і про відсторонення від управління на багатьох рівнях фахових людей, і про безпощадний і безглуздий піар керівників держави. Зоя Казанжи, журналістка.
+
0
Пельмень Макарон
Пельмень Макарон
23 мая 2024, 18:47
#
Переписав ФОП на кота
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