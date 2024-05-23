Гетманцев подтвердил, что правительство хочет повысить налоги

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подтвердил , что государство планирует повысить отдельные налоги для наполнения бюджета. По его словам, этот шаг безальтернативный.

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Повышение налогов

Для финансирования армии в 2024 году не хватает не менее 300 млрд грн.

«Как можно собрать такие деньги? Их невозможно обеспечить, обходя основные налоги. Поэтому изменения будут касаться бюджетообразующих прямых и косвенных налогов, в том числе НДС, военного сбора и акцизов. Хорошо ли это для экономики? Нет. Плохо. Война — это очень плохо. Но есть ли другие варианты на столе?» — написал Гетманцев.

Он добавил, что одновременно с повышением налогов планируется ужесточение контроля за расходованием денег из бюджета, детенизация и борьба с контрабандой.

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«Впрочем, это не альтернатива, а обязательное дополнение к экономике и бюджету, оперирующим в условиях военного времени. Реальных источников финансирования большой войны только два — это заимствования и налоги», — написал Гетманцев.

Напомним

Как писал «Минфин», Кабмин работает над законопроектом о повышении налогов. Изменения относятся к НДС и военному сбору, который могут не только повысить, но и ввести для ФОТ на упрощенную систему налогообложения.

Военный сбор в правительстве планируют повысить с 1,5% до 5%, говорят три депутата Рады. Аналогичную ставку налога в 5% могут ввести и для ФЛП, утверждают два депутата из финансово-экономического блока.