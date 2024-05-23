Гетманцев підтвердив, що Уряд хоче підвищити податки

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев підтвердив , що держава планує підвищити окремі податки для наповнення бюджету. За його словами, цей крок є безальтернативним.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Підвищення податків

Для фінансування армії у 2024 році не вистачає не менше ніж 300 млрд грн.

«Яким чином можна зібрати такі гроші? Їх неможливо забезпечити, оминаючи основні податки. Тому зміни будуть стосуватися бюджетоутворюючих прямих і непрямих податків в тому числі ПДВ, військового збору та акцизів. Чи добре це для економіки? Ні. Погано. Війна — це дуже погано. Але чи є інші варіанти на столі?» — написав Гетманцев.

Він додав, що одночасно з підвищенням податків планується посилення контролю за витрачанням грошей з бюджету, детінізація та боротьба з контрабандою.

Читайте: У Кабміні хочуть підвищити ПДВ та військовий збір від 1,5% до 5% — Forbes

«Утім, це не альтернатива, а обов'язкове доповнення до економіки і бюджету, що оперують в умовах воєнного часу. Реальних джерел фінансування великої війни лише два — це запозичення та податки», — написав Гетманцев.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Кабмін працює над законопроєктом про підвищення податків. Зміни стосуються ПДВ та військового збору, який можуть не лише підвищити, а й запровадити для ФОП на спрощеній системі оподаткування.

Військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%, кажуть троє депутатів Ради. Аналогічну ставку податку в 5% можуть запровадити й для ФОП, стверджують двоє депутатів із фінансового-економічного блоку.