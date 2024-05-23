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23 травня 2024, 18:10

Гетманцев підтвердив, що Уряд хоче підвищити податки

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев підтвердив, що держава планує підвищити окремі податки для наповнення бюджету. За його словами, цей крок є безальтернативним.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев підтвердив, що держава планує підвищити окремі податки для наповнення бюджету.
Фото:ukranews

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Підвищення податків

Для фінансування армії у 2024 році не вистачає не менше ніж 300 млрд грн.

«Яким чином можна зібрати такі гроші? Їх неможливо забезпечити, оминаючи основні податки. Тому зміни будуть стосуватися бюджетоутворюючих прямих і непрямих податків в тому числі ПДВ, військового збору та акцизів. Чи добре це для економіки? Ні. Погано. Війна — це дуже погано. Але чи є інші варіанти на столі?» — написав Гетманцев.

Він додав, що одночасно з підвищенням податків планується посилення контролю за витрачанням грошей з бюджету, детінізація та боротьба з контрабандою.

Читайте: У Кабміні хочуть підвищити ПДВ та військовий збір від 1,5% до 5% — Forbes

«Утім, це не альтернатива, а обов'язкове доповнення до економіки і бюджету, що оперують в умовах воєнного часу. Реальних джерел фінансування великої війни лише два — це запозичення та податки», — написав Гетманцев.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Кабмін працює над законопроєктом про підвищення податків. Зміни стосуються ПДВ та військового збору, який можуть не лише підвищити, а й запровадити для ФОП на спрощеній системі оподаткування.

Військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%, кажуть троє депутатів Ради. Аналогічну ставку податку в 5% можуть запровадити й для ФОП, стверджують двоє депутатів із фінансового-економічного блоку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+22
bonv
bonv
23 травня 2024, 18:25
#
Податки підніти і обмежити народ — все що вміє зе-влада. ЗЕ-зубожіння в дії!
+
0
BatonUA
BatonUA
23 травня 2024, 18:39
#
Може будете читати повний текст?
+
+29
mphet26
mphet26
23 травня 2024, 18:40
#
Что там читать? поднять НДС, поднять военный сбор
+
+32
bonv
bonv
23 травня 2024, 18:26
#
Ми взагалі маємо ввійти в Книгу рекордів Гіннеса, як народ, який обрав шоумена без оливи в голові своїм очільником і привів до влади весільних ведучих та поганих акторів.
Хоча справедливо нам було б присудити колективну премію Дарвіна.
Тут можна ще і про Польщу написати, і про тотальні крадіжки з бюджету, і про відсторонення від управління на багатьох рівнях фахових людей, і про безпощадний і безглуздий піар керівників держави. Зоя Казанжи, журналістка.
+
0
Пельмень Макарон
Пельмень Макарон
23 травня 2024, 18:47
#
Переписав ФОП на кота
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