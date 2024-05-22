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22 мая 2024, 11:44 Читати українською

14 украинцев открыли более 4 тысяч компаний за последние четыре года — Опендатабот

Более 4 тысяч компаний основали 14 украинцев за последние четыре года по данным Единого государственного реестра (ЕГР). На каждого из этих серийных предпринимателей приходится более 100 компаний. Об этом говорится в данных Опендатабот.

Более 4 тысяч компаний основали 14 украинцев за последние четыре года по данным Единого государственного реестра (ЕГР).
Фото:depositphotos.

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Новый бизнес

Рекордсмен среди серийных предпринимателей Украины открывает 3−4 новых компании в день в 2024 году. А крупнейшим массовым основателем компаний является ООО «ТАЙКУН АП» — 532 компании.

4003 компании были созданы 14 массовыми учредителями в Украине за последние четыре года. Массовыми учредителями Опендатабот считает физических и юридических лиц, на которых открыто 100+ компаний. Следует отметить, что на одну компанию может приходиться более одного массового учредителя, а со временем компании могут менять учредителей.

Рекордное количество компаний создал Ильницкий Виталий Павлович — 1399 бизнесов с начала 2020 года. Стоит отметить, что бизнесмен уверенно поддерживает свое лидерство и в этом году. С начала года он открывает примерно 3−4 компании в день: 507 компаний за пять месяцев.

На втором месте Секо Сергей Александрович, по данным ЕГР, является основателем 810 компаний. Замыкает тройку серийных предпринимателей Третьяк Виталий Валентинович: 436 компаний за последние 4 года.

Где чаще всего открывают

Почти половина массовых учредителей регистрируют компании в Киеве — 1766 бизнесов или 44,1% от общего количества. Популярными среди серийных предпринимателей являются также Львовщина (8,4%), Киевщина (7,6%), Одесщина (5.8%) и Днепропетровщина (4,3%).

Сферы компаний

30,7% компаний, созданных массовыми учредителями, открываются в сфере оптовой торговли. Еще 6% в сфере наземного и трубопроводного транспорта и 5,5% в сфере охранной службы.

Серийными предпринимателями бывают не только люди, но и другие компании. Так, например, 7 компаний создали еще 2019 бизнесов за тот же период. Лидером среди юридических массовых учредителей является ООО «ТАЙКУН АП» — 532 компании.

ООО «АЛЬТОН ОБДЖЕКТ» стало еще одним массовым учредителем среди юридических лиц — 332 компании. На третьей строчке — ООО «БИЗНЕС ИННОВАЦИЯ»: 305 компаний.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Vadym Smirnov
Vadym Smirnov
22 мая 2024, 12:06
#
Гроші на оборонку самі себе не украдуть, треба фірми помийки робити)
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0
Три літри
Три літри
22 мая 2024, 12:50
#
Блін, ваш преподобний з української мови крутиться на сковорідці.
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0
bonv
bonv
22 мая 2024, 13:28
#
Всі 14 слуги типу народу чи просто з Кварталу95?
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