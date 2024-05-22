Deutsche Bank, Unicredit и другие: почему западные банки застряли в рф

По сообщению российских медиа, «Русхимальянс» — дочка «Газпрома» — добилась ареста росактивов трех европейских банков на 794 млн евро: Unicredit Bank (462 млн евро), Deutsche Bank (238 млн евро) и Commerzbank (94 млн евро). В числе арестованных активов — недвижимость и акции российских банковских и лизинговых дочерних компаний. Почему банки застряли в рф и смогут ли выйти оттуда, пишет Bloomberg. «Минфин» публикует основные тезисы.

Спустя два года после полномасштабного вторжения россии в Украину крупные европейские кредиторы продолжают управлять большими, все более прибыльными подразделениями в стране, несмотря на публичные обещания свернуть их.

Совокупное количество сотрудников пяти банков Европейского Союза с крупнейшими операциями в россии упало всего на 3% после вторжения, а доходы выросли примерно в три раза благодаря высоким процентным ставкам в рф.

Медленные темпы попыток ухода заставили оживиться ЕЦБ. Поскольку дальнейшее присутствие в россии может подвергнуть банки санкциям США и крупным штрафам, регулятор попросил все банки с крупным бизнесом в россии «ускорить усилия по снижению рисков, разработав четкую дорожную карту для сокращения и выхода из бизнеса», — сообщила в мае министрам финансов еврозоны Клаудия Бух, главный надзорный чиновник ЕЦБ.

Западные санкции, которые резко ограничивают сферу деятельности компаний в россии, в сочетании с местными правилами и карательными налогами с продаж, затрудняют вывод банковских денег из страны.

Дочерние компании иностранных банков в россии, конечно, должны соблюдать местные правила, что может противоречить давлению ЕЦБ на материнскую компанию. И они сталкиваются с риском возмездия: кремль иногда конфискует активы компаний или частных лиц из стран, которые он считает недружественными.

Как «уходят» из рф европейские банки

Итальянская компания Intesa Sanpaolo SpA в сентябре получила разрешение от путина продать свое российское подразделение группе, возглавляемой местными менеджерами подразделения, но, по словам главного исполнительного директора банка Карло Мессины, сделка застопорилась из-за бюрократических проволочек.

Единственным крупным банком Европейского Союза, которому удалось добиться полного разрыва, является Société Générale SA, который продал свою крупнейшую российскую дочернюю компанию Росбанк всего через несколько недель после вторжения, хотя сделка побудила банк списать стоимость бизнеса более чем на $3,2 млрд. После продажи двух меньших подразделений Société Générale столкнулась с сокращением штата сотрудников в россии более чем на 99%.

«Голландский банк ING Groep NV, работающий в россии с 1993 года, заявляет, что с начала 2022 года сократил свой бизнес, связанный с россией, на три четверти, примерно до 1,3 миллиарда евро», — говорит Никола де Каро, аналитик Morningstar DBRS во Франкфурте.

Deutsche Bank AG резко сократил своих сотрудников в россии, в основном из-за закрытия IТ-центра, однако в прошлом году он также получил там более высокие доходы, чем до вторжения.

Это довольно типично для банков, у которых все еще есть деньги в россии, учитывая трудности, с которыми европейцы сталкиваются при возвращении капиталов в свою страну, а также двузначные процентные ставки, которые российский центральный банк платит по депозитам кредиторов.

Прибыль дочерней компании австрийского Raiffeisen Bank International за этот период выросла более чем в три раза, а у Intesa — примерно в двадцать раз. Для некоторых банков «вклад в прибыль выше, чем до войны, что должно стать тревожным сигналом для властей. Существует высокий риск непреднамеренного нарушения санкций», — говорит Томаш Нётцель, аналитик Bloomberg Intelligence.

Ни один кредитор не иллюстрирует дилемму европейцев лучше, чем Raiffeisen, который в течение двух лет пытается сократить расходы или выйти с деньгами на руках. Сложная сделка по репатриации капитала провалилась 8 мая, когда банк заявил, что ему не удалось убедить западных регуляторов поддержать этот план, что поставило его под угрозу нарушения санкций.

Райффайзен заявляет, что он работает над обеспечением соблюдения санкций и что с 2022 года он «значительно сократил свою деятельность в россии», сократив свой кредитный портфель почти на 60% — примерно до 5,8 млрд евро, хотя численность его персонала фактически выросла на 7% — почти до 10 000. Банк предпочел бы продажу, но найти покупателя сложно, и любая сделка потребует одобрения россии.

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Венгерский OTP Bank является одним из немногих кредиторов ЕС, которые выводят деньги из страны. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является ближайшим союзником кремля в ЕС, и он на несколько месяцев приостановил предоставление помощи от блока для защиты Украины, прежде чем пойти на уступки. Однако OTP настаивает, что он не получил выгоды от приятных отношений Орбана с путиным. Компания заявляет, что полностью соблюдает санкции и хочет уйти с рынка, но российские регуляторы затрудняют продажу подразделения по справедливой цене.

Итальянская UniCredit SpA работает в россии через дочернюю компанию со штатом около 3 100 сотрудников и более 50 филиалами. Миланский банк заявляет, что с 2022 года он зарезервировал более 800 миллионов евро на случай дефолтов в россии и сократил свой кредитный портфель на две трети.

Генеральный директор Андреа Орсель заявил на майской телефонной конференции, что банк продолжит делать все возможное в стране и соблюдает санкции, но окончательный выход будет трудно осуществить. «Очевидно, — сказал он, — если бы была возможность еще больше ускорить наше размежевание, мы бы это сделали».

Банки США столкнулись с аналогичными проблемами. Citigroup Inc. прекратила почти все институциональные банковские услуги в россии в начале прошлого года, хотя у нее все еще остаются в рф $7 млрд, большая часть которых находится на депозитах в центральном банке и других агентствах. JPMorgan Chase & Co. сообщает, что по состоянию на март у нее было около $350 млн, застрявших в россии.