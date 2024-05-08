Австрийский Raiffeisen Bank отказался от соглашения с Дерипаской

Австрийский Raiffeisen Bank International после давления со стороны Вашингтона, потребовавшего отменить сделку, отказался от планов выкупить за 1,5 млрд евро замороженные акции российского олигарха Олега Дерипаски в австрийской строительной компании Strabag. Об этом пишет Reuters .

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«Срыв сделки стал очередной неудачей для крупнейшего западного банка в россии, который уже подвергся критике за свои связи с москвой.

Это заявление банк сделал после недель давления на него из-за его плана покупки доли в строительной группе Strabag, связанной с Дерипаской, с целью разблокирования банковских средств, которые сейчас заморожены в россии", — пишет агентство.

«Во время недавних обменов мнениями с соответствующими органами RBI не смог достичь необходимого комфорта для того, чтобы продлить предложенную транзакцию», — заявил банк в среду.

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Напомним

План «попал под огонь» Министерства финансов США, поскольку Дерипаска находится под санкциями, что усиливает напряженность в отношениях между Вашингтоном и RBI, уже находящимся под пристальным вниманием американского агентства по контролю за соблюдением санкций OFAC, рассказали источники Reuters.

Некоторые австрийские чиновники также непублично предостерегали банк от соглашения, полагая, что оно может быть объявлено нарушением санкций, отметили собеседники агентства.

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Raiffeisen хотел купить долю у венской компании Strabag у компании, которую строительная группа признала подконтрольной Дерипаске.

Дерипаска отрицает какие-либо текущие связи со Strabag и называет западные санкции против него ошибочными и основывающимися на ложной информации.

Американские чиновники, однако, подозревали, что он получит выгоду от продажи, говорят источники Reuters.

Обход санкций

В декабре 2023 года «Минфин» писал, что Raiffeisen Bank International заключил с Олегом Дерипаской соглашение об обмене активами, которое позволяет обойти санкционные ограничения ЕС и передать россиянину его замороженный капитал на сумму 1,5 млрд евро.

RBI заявил, что его российская дочерняя компания совершит денежный платеж Дерипаске в обмен на его 28% в австрийской Strabag, одной из крупнейших строительных компаний Европы.

Дерипаска

Олег Дерипаска — основатель компаний по производству алюминия «Русал», «Базовый элемент» и En+ Group.

Доля россиянина в Strabag, которой он владел через свою компанию Rasperia, была заморожена в прошлом году ЕС в ответ на то, что блок назвал его помощником Кремля в войне против Украины.