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17 мая 2024, 19:18 Читати українською

Microsoft отключает российские компании от облачных сервисов

Корпорация Microsoft начала отключать российские компании от своих облачных сервисов: это коснулось подписок на Power BI, Visio, Project. Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на группу компаний Softline.

Корпорация Microsoft начала отключать российские компании от своих облачных сервисов: это коснулось подписок на Power BI, Visio, Project.

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Microsoft предупредила российские фирмы о предстоящем отключении от некоторых типов корпоративного софта в середине марта, в компании это объяснили санкциями Евросоюза.

«С 16 мая Microsoft действительно начала веерные остановки подписок в CSP, мы фиксируем отключение по 5−10 нашим клиентам», — рассказали в Softline, компании потеряли подписки на Power BI, Visio, Project.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
17 мая 2024, 21:12
#
Давно пора…
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