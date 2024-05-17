Microsoft отключает российские компании от облачных сервисов

Корпорация Microsoft начала отключать российские компании от своих облачных сервисов: это коснулось подписок на Power BI, Visio, Project. Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на группу компаний Softline.

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Microsoft предупредила российские фирмы о предстоящем отключении от некоторых типов корпоративного софта в середине марта, в компании это объяснили санкциями Евросоюза.

«С 16 мая Microsoft действительно начала веерные остановки подписок в CSP, мы фиксируем отключение по 5−10 нашим клиентам», — рассказали в Softline, компании потеряли подписки на Power BI, Visio, Project.