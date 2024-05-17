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17 мая 2024, 16:23 Читати українською

Зеленский подписал закон о повышении штрафов для уклонистов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение правил мобилизации и военного учета. Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта № 10379 на сайте Верховной Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение правил мобилизации и военного учета.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Закон возвращен с подписью президента 17 ноября, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как вырастут штрафы

Фактически вводятся три режима — нарушение, повторное нарушение и нарушение во время военного положения.

Соответственно, штрафы по ст. 210, касающиеся военного учета, составят:

  • в мирное время — от 3 400 до 5 100 грн;
  • в военное время (или повторное нарушение) — от 17 000 до 25 500 грн.

Согласно ст. 210−1, за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время:

  • для граждан — от 5 100 до 8 500 грн;
  • для должностных и юридических лиц — от 17 000 до 34 000 грн.

За уклонение от мобилизации в военное время:

  • для граждан — от 17 000 до 25 500 грн;
  • для должностных и юридических лиц — от 34 000 до 59 000 грн.

Новые штрафы вступят в силу на следующий день после обнародования закона, который должен подписать президент Украины.

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После этого за неявку в ТЦК по повестке, уклонение от постановки на учет и за несвоевременное обновление данных будут назначаться минимальный штраф в 17 000 грн. А предприятия, которые игнорируют необходимость ведения военного учета работников, будут наказываться на сумму от 34 000 грн.

Важно уточнение. Положение ст. 210 и 210−1 не применяются, если ТЦК может получить персональные данные из электронных государственных реестров.

Штрафование заочно

Становятся возможными так называемые заочные штрафы за нарушение правил военного учета и уклонение от мобилизации. Потому что теперь необязательно составлять протокол, на основании которого выносится постановление о штрафе.

ТЦК оформляет протокол о привлечении к административной ответственности, который направляется в суд. И уже суд решает вопрос о наложении штрафа. Причем при составлении протокола обязательно присутствие военнообязанного. Он должен ознакомиться со своими правами, подписать документ или отказаться от подписи.

Статья 258 КУоАП дополняется нормой о том, что протокол по ст. 210 и 210−1 не составляется, если нарушение совершено в особый период и если лицо не явилось в ТЦК без уважительных причин или не уведомило причину неприбытия по повестке.

При этом есть оговорка, что военнообязанный должен быть должным образом уведомлен о дате, времени и месте вызова. А еще подтверждение надлежащего вызова должно быть в ТЦК.

Таким образом, если лицо не обновило свои данные, не сообщило об изменении личных данных (семейное состояние, состояние здоровья и т. п.), не появилось за повесткой, то военкомат выносит постановление о штрафе без протокола. В то же время в ТЦК должны быть подтверждающие документы, какие именно в законопроекте не указаны.

Что еще изменит новый закон

Новый закон продлевает срок административного задержания. Согласно ст. 263 за нарушение правил военного учета и уклонения от мобилизации в период военного положения полиция может задержать сроком до трех часов для составления протокола.

А в случаях, необходимых для установления личности и/или уяснения обстоятельств нарушения — до трех суток.

Уголовная ответственность

Уголовная ответственность за уклонение от мобилизации наступает, когда военнообязанный не имеет права на отсрочку, прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным к службе и получил «боевую повестку», но не явился без уважительной причины.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 8

+
+182
zevs1
zevs1
17 мая 2024, 16:26
#
Решили обилетить на последок.
+
+122
Segaf
Segaf
17 мая 2024, 16:40
#
Квартал 95!)
+
+58
Lolik1837
Lolik1837
17 мая 2024, 17:22
#
Кошмар.
+
+15
Бедный папа
Бедный папа
17 мая 2024, 17:50
#
Я бєру підрозділ Юзік…

https://www.youtube.com/watch?v=vkl_AbnMajQ
+
0
BIlE
BIlE
17 мая 2024, 18:11
#
Нам потрібно ще 500 000 щоб п и здить далі
+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
17 мая 2024, 18:22
#
Слухаюсь мій фюрер!!!
+
0
Lolik1837
Lolik1837
17 мая 2024, 18:24
#
«Слухаюсь мій фюрер!!!»

Фюрер был легитимным
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
17 мая 2024, 18:34
#
Выбор без выборов…
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