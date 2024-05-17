Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение правил мобилизации и военного учета. Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта № 10379 на сайте Верховной Рады.
Зеленский подписал закон о повышении штрафов для уклонистов
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Закон возвращен с подписью президента 17 ноября, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Как вырастут штрафы
Фактически вводятся три режима — нарушение, повторное нарушение и нарушение во время военного положения.
Соответственно, штрафы по ст. 210, касающиеся военного учета, составят:
- в мирное время — от 3 400 до 5 100 грн;
- в военное время (или повторное нарушение) — от 17 000 до 25 500 грн.
Согласно ст. 210−1, за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время:
- для граждан — от 5 100 до 8 500 грн;
- для должностных и юридических лиц — от 17 000 до 34 000 грн.
За уклонение от мобилизации в военное время:
- для граждан — от 17 000 до 25 500 грн;
- для должностных и юридических лиц — от 34 000 до 59 000 грн.
Новые штрафы вступят в силу на следующий день после обнародования закона, который должен подписать президент Украины.
Читайте также: В Украине продолжили военное положение и мобилизацию
После этого за неявку в ТЦК по повестке, уклонение от постановки на учет и за несвоевременное обновление данных будут назначаться минимальный штраф в 17 000 грн. А предприятия, которые игнорируют необходимость ведения военного учета работников, будут наказываться на сумму от 34 000 грн.
Важно уточнение. Положение ст. 210 и 210−1 не применяются, если ТЦК может получить персональные данные из электронных государственных реестров.
Штрафование заочно
Становятся возможными так называемые заочные штрафы за нарушение правил военного учета и уклонение от мобилизации. Потому что теперь необязательно составлять протокол, на основании которого выносится постановление о штрафе.
ТЦК оформляет протокол о привлечении к административной ответственности, который направляется в суд. И уже суд решает вопрос о наложении штрафа. Причем при составлении протокола обязательно присутствие военнообязанного. Он должен ознакомиться со своими правами, подписать документ или отказаться от подписи.
Статья 258 КУоАП дополняется нормой о том, что протокол по ст. 210 и 210−1 не составляется, если нарушение совершено в особый период и если лицо не явилось в ТЦК без уважительных причин или не уведомило причину неприбытия по повестке.
При этом есть оговорка, что военнообязанный должен быть должным образом уведомлен о дате, времени и месте вызова. А еще подтверждение надлежащего вызова должно быть в ТЦК.
Таким образом, если лицо не обновило свои данные, не сообщило об изменении личных данных (семейное состояние, состояние здоровья
Что еще изменит новый закон
Новый закон продлевает срок административного задержания. Согласно ст. 263 за нарушение правил военного учета и уклонения от мобилизации в период военного положения полиция может задержать сроком до трех часов для составления протокола.
А в случаях, необходимых для установления личности и/или уяснения обстоятельств нарушения — до трех суток.
Уголовная ответственность
Уголовная ответственность за уклонение от мобилизации наступает, когда военнообязанный не имеет права на отсрочку, прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным к службе и получил «боевую повестку», но не явился без уважительной причины.
Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.
Комментарии - 8
https://www.youtube.com/watch?v=vkl_AbnMajQ
Фюрер был легитимным