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17 мая 2024, 13:49 Читати українською

OpenAI заключает соглашение о переносе данных Reddit в ChatGPT

Социальная сеть Reddit сотрудничает с OpenAI, чтобы перенести свой контент в популярный чат-бот ChatGPT. Об этом сообщает Reuters.

Социальная сеть Reddit сотрудничает с OpenAI, чтобы перенести свой контент в популярный чат-бот ChatGPT.
Фото: reddit.com

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ChatGPT и другие продукты OpenAI будут использовать интерфейс программирования Reddit, с помощью которого Reddit распространяет свой контент.

Сотрудничество даст OpenAI возможность получать структурированный и уникальный контент для обучения искусственному интеллекту в режиме реального времени. Это поможет инструментам и моделям OpenAI лучше анализировать и представлять ссылки на треды.

Reddit начнет предлагать своим пользователям и модераторам определенные функции ИИ, основанные на моделях OpenAI. Кроме того, OpenAI также станет маркетинговым партнером Reddit.

По данным TechCrunch, OpenAI имеет несколько подобных лицензионных соглашений с поставщиками контента, начиная с фондовых медиа-библиотек и заканчивая издателями новостей.

Следует отметить, что генеральный директор OpenAI Сэм Альтман владеет 8,7% акций Reddit, что делает его третьим по величине акционером. Кроме того, он когда-то являлся членом совета директоров компании.

Напомним

«Минфин» писал, что в марте 2024 года Reddit оценила свое первоначальное публичное размещение на верхней границе целевого диапазона от $31 до $34 за акцию, привлекая $748 млн.

Акции Reddit за первый день торгов в Нью-Йорке выросли с $34 до $50 (+48%). К моменту закрытия торгов, 16 мая, акции соцсети были на уровне $59,63.

Выход Reddit на общественные рынки ожидался издавна. В декабре 2021 года компания конфиденциально подала заявку на IPO, но кризис, вызванный войной России в Украине и повышением процентных ставок Федеральным резервом, заморозил значительную часть рынка IPO.

Источник: Минфин
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