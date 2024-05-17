В ООН прогнозируют умеренный рост украинской экономики в 2024 году

В прошлом году экономика Украины выросла на 5,3% и в этом году экономисты ООН прогнозируют ее умеренный рост. Об этом говорится в Докладе о состоянии и перспективах мировой экономики в 2024 году, подготовленном департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам (DESA), сообщает Укринформ.

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«На 2024 год прогнозируется умеренный рост», — коротко и без детализации отмечается в докладе об украинской экономике.

«Когда мы говорим об Украине, о том, что темпы роста ВВП выросли в прошлом году на 5%, разве это повод для празднования? На самом деле нет, потому что в предыдущем году было 30-процентное падение, треть экономики была разрушена», — отметил руководитель отдела глобального экономического мониторинга DESA Хамид Рашид.

Согласно докладу «прогнозируемая стоимость постконфликтного восстановления в Украине» оценивается сегодня в $486 млрд.

Документ также отмечает, что Украина получает помощь для покрытия дефицита бюджета от Европейского Союза, многосторонних кредиторов и других сторон.

Напомним

В отчете Европейского банка реконструкции и развития ожидается, что в 2024 году экономика Украины вырастет на 3%.

«Минфин» писал, что Министерство экономики Украины прогнозирует нынешний рост ВВП на 4,6%.