По какому принципу правительство выбирает компании для бронирования работников

Народный депутат Александр Федиенко обнародовал приказ Минэкономики о бронировании работников ряда компаний: среди них Glovo, рекламное агентство и даже букмекерская контора. Первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что отменила это решение и рассказала , как происходит процесс бронирования в компаниях.

Учитывая общественный резонанс, я отменяю приказ о бронировании, и будем разбираться в ситуации и анализировать решения по каждой компании отдельно. Эта ситуация стала дополнительным аргументом, чтобы ускорить работу над обновлением Постановления Кабмина № 76, чтобы оно отвечало требованиям времени и потребностям бизнеса.

Как выглядит процесс бронирования, объясню на примере этой ситуации: указанные компании обратились в профильное Министерство цифровой трансформации.

Министерство цифровой трансформации признало их критически важными на основании трех из семи критериев: отсутствие задолженности по ЕСВ, уровень зарплаты и то, что они являются резидентами Дія.Сіті.

После этого Минцифры направило списки военнообязанных в Генштаб для проверки.

На основе решения Генштаба списки прорабатываются Министерством экономики. В случае отсутствия правовых оснований для отказа принимается решение о бронировании работников.

Мы понимаем, что бронирование специалистов — законное право бизнеса и возможность для страны в столь тяжелое время поддерживать нашу экономику налогами и сборами. Но этот вопрос также не должен раскалывать общество, особенно в столь тяжелое время.

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Проведем обновление Постановления, чтобы найти оптимальное решение, которое будет отвечать запросу военных, но в то же время позволит работать экономике.