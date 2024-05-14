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14 мая 2024, 13:01 Читати українською

В Украине растет спрос на новые легковые авто. Самые популярные модели

В апреле 2024 года украинский автопарк пополнили более 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. Из них 69% легковых автомобилей приобрели частные клиенты, а 31% - юрлица. Об этом сообщает Укравтопром.

В апреле 2024 года украинский автопарк пополнили более 5,7 тыс.
Фото: freepik.com

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Отмечается, что по сравнению с апрелем 2023 продажи легковых автомобилей в частном сегменте авторынка выросли на 10%, а в корпоративном — на 12%.

В прошлом месяце частные покупатели предпочитали следующие модели:

  • Toyota RAV-4 — 325 единиц;
  • Mazda CX5 — 210;
  • KIA Sportage — 176;
  • Renault Duster — 143;
  • Volkswagen ID.4 — 129.

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В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

  • Renault Duster — 341 авто;
  • Toyota Land Cruiser Prado — 79;
  • Skoda Octavia — 78;
  • Citroen C-Elysee — 73;
  • Toyota RAV-4 — 68.
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+15
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
14 мая 2024, 13:12
#
18 мая… Продажи упадут… Все в тцк…
+
0
bonv
bonv
14 мая 2024, 13:21
#
На батьків та дружин/дітей будуть купляти/переписувати. Родичів багато…
+
0
xapyga
xapyga
14 мая 2024, 13:25
#
А если подумать? Зачем покупать, если ездить не сможешь?
Да если и сможешь, первое время перестрахуются
+
0
bonv
bonv
14 мая 2024, 13:35
#
Можливо, я не спорю:) Але ті хто має змогу придбати нове авто вже все порішали. А щоб не забирали друге-третє авто то будуть оформляти/переписувати на родичів. Десь так.
+
+15
vfp
vfp
14 мая 2024, 14:55
#
На цьому сайті майже кожного дня новини про зростання продажів авто на цьому сайті))
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