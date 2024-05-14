В Украине растет спрос на новые легковые авто. Самые популярные модели

В апреле 2024 года украинский автопарк пополнили более 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. Из них 69% легковых автомобилей приобрели частные клиенты, а 31% - юрлица. Об этом сообщает Укравтопром.

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Отмечается, что по сравнению с апрелем 2023 продажи легковых автомобилей в частном сегменте авторынка выросли на 10%, а в корпоративном — на 12%.

В прошлом месяце частные покупатели предпочитали следующие модели:

Toyota RAV-4 — 325 единиц;

Mazda CX5 — 210;

KIA Sportage — 176;

Renault Duster — 143;

Volkswagen ID.4 — 129.

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В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались: