В апреле 2024 года украинский автопарк пополнили более 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. Из них 69% легковых автомобилей приобрели частные клиенты, а 31% - юрлица. Об этом сообщает Укравтопром.
В Украине растет спрос на новые легковые авто. Самые популярные модели
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Отмечается, что по сравнению с апрелем 2023 продажи легковых автомобилей в частном сегменте авторынка выросли на 10%, а в корпоративном — на 12%.
В прошлом месяце частные покупатели предпочитали следующие модели:
- Toyota RAV-4 — 325 единиц;
- Mazda CX5 — 210;
- KIA Sportage — 176;
- Renault Duster — 143;
- Volkswagen ID.4 — 129.
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В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
- Renault Duster — 341 авто;
- Toyota Land Cruiser Prado — 79;
- Skoda Octavia — 78;
- Citroen C-Elysee — 73;
- Toyota RAV-4 — 68.
Источник: Минфин
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Да если и сможешь, первое время перестрахуются