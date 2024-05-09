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9 мая 2024, 17:00 Читати українською

НБУ изменил условия продажи монет через интернет-магазин

Теперь через интернет-магазин Национального банка будет реализовываться 60% от общего объема нумизматической продукции (до этого — 50%). Доля реализации нумизматической продукции через официальные банки-дистрибьюторы уменьшается до 30% (было — 40%). 10% — остается для обеспечения представительских нужд Национального банка. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Теперь через интернет-магазин Национального банка будет реализовываться 60% от общего объема нумизматической продукции (до этого — 50%).

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Обновление перечня банков-дистрибьюторов

Расширен перечень банков-дистрибьюторов, осуществляющих реализацию памятных монет Украины и сувенирной продукции Национального банка.

Он дополнился двумя системно важными банками с разветвленной сетью отделений и широкой клиентской базой, а также опытом работы с инвестиционными монетами Украины и нумизматической продукцией: АО «Ощадбанк» и АО «ПУМБ» (они начнут работу с момента подписания договоров с Национальным банком).

В то же время, АО «АБ «Радабанк» после подписания соответствующего договора о расторжении будет осуществлять реализацию нумизматической продукции Национального банка на общих условиях.

Соответственно, теперь в перечень банков-дистрибьюторов по продаже нумизматической продукции будут входить пять банковских учреждений:

В то же время, вводится равномерное распределение тиражей — каждый из банков-дистрибьюторов будет получать для реализации 6% от общего тиража нумизматической продукции.

Читайте: Монеты, слитки и «бумажное» золото: три варианта вложить средства в благородный металл в Украине

Просмотр договоров с банками-дистрибьюторами

Национальный банк пересмотрел договоры с банками-дистрибьюторами и предоставил им среди всего право самостоятельно устанавливать надбавку к розничной цене НБУ на нумизматическую продукцию — на уровне не выше 150%. Это будет способствовать:

  • приближению деятельности Национального банка в направлении реализации нумизматической продукции к международной практике работы центральных банков с дистрибьюторами;
  • развитии конкурентных условий реализации нумизматической продукции банками-дистрибьюторами;
  • повышению уровня клиентского сервиса по этим операциям;
  • возможности покрытия банками-дистрибьюторами своих операционных и логистических расходов по реализации нумизматической продукции Национального банка.

Ранее продукция из недрагоценных металлов реализовывалась банками-дистрибьюторами по ценам, не выше розничных цен НБУ, а продукция из драгоценных металлов — по ценам не выше 10% от оптовых цен Национального банка.

Что дадут введенные новации:

  • создадут основу для дальнейшего повышения прозрачности реализации нумизматической продукции Национального банка;
  • будут стимулировать развитие каналов реализации, в том числе электронных, и производства Национальным банком нумизматической продукции с учетом объемов заказов банков-дистрибьюторов;
  • будут способствовать увеличению поступлений в Государственный бюджет Украины;
  • улучшат качество сервиса клиентского обслуживания;
  • будут способствовать реализации банками новых маркетинговых стратегий для развития нумизматического рынка.

В то же время, Национальный банк будет проводить регулярный мониторинг остатков нереализованной продукции и уровня цен ее продаж в банках-дистрибьюторах.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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BatonUA
BatonUA
9 мая 2024, 18:37
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Навіщо банки взагалі бралися за продаж монет без маржі?
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