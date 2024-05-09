Теперь через интернет-магазин Национального банка будет реализовываться 60% от общего объема нумизматической продукции (до этого — 50%). Доля реализации нумизматической продукции через официальные банки-дистрибьюторы уменьшается до 30% (было — 40%). 10% — остается для обеспечения представительских нужд Национального банка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
НБУ изменил условия продажи монет через интернет-магазин
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Обновление перечня банков-дистрибьюторов
Расширен перечень банков-дистрибьюторов, осуществляющих реализацию памятных монет Украины и сувенирной продукции Национального банка.
Он дополнился двумя системно важными банками с разветвленной сетью отделений и широкой клиентской базой, а также опытом работы с инвестиционными монетами Украины и нумизматической продукцией: АО «Ощадбанк» и АО «ПУМБ» (они начнут работу с момента подписания договоров с Национальным банком).
В то же время, АО «АБ «Радабанк» после подписания соответствующего договора о расторжении будет осуществлять реализацию нумизматической продукции Национального банка на общих условиях.
Соответственно, теперь в перечень банков-дистрибьюторов по продаже нумизматической продукции будут входить пять банковских учреждений:
- АО КБ «Приватбанк»;
- АБ «Укргазбанк»;
- АО «Таскомбанк»;
- АО «Ощадбанк»;
- АО «ПУМБ».
В то же время, вводится равномерное распределение тиражей — каждый из банков-дистрибьюторов будет получать для реализации 6% от общего тиража нумизматической продукции.
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Просмотр договоров с банками-дистрибьюторами
Национальный банк пересмотрел договоры с банками-дистрибьюторами и предоставил им среди всего право самостоятельно устанавливать надбавку к розничной цене НБУ на нумизматическую продукцию — на уровне не выше 150%. Это будет способствовать:
- приближению деятельности Национального банка в направлении реализации нумизматической продукции к международной практике работы центральных банков с дистрибьюторами;
- развитии конкурентных условий реализации нумизматической продукции банками-дистрибьюторами;
- повышению уровня клиентского сервиса по этим операциям;
- возможности покрытия банками-дистрибьюторами своих операционных и логистических расходов по реализации нумизматической продукции Национального банка.
Ранее продукция из недрагоценных металлов реализовывалась банками-дистрибьюторами по ценам, не выше розничных цен НБУ, а продукция из драгоценных металлов — по ценам не выше 10% от оптовых цен Национального банка.
Что дадут введенные новации:
- создадут основу для дальнейшего повышения прозрачности реализации нумизматической продукции Национального банка;
- будут стимулировать развитие каналов реализации, в том числе электронных, и производства Национальным банком нумизматической продукции с учетом объемов заказов банков-дистрибьюторов;
- будут способствовать увеличению поступлений в Государственный бюджет Украины;
- улучшат качество сервиса клиентского обслуживания;
- будут способствовать реализации банками новых маркетинговых стратегий для развития нумизматического рынка.
В то же время, Национальный банк будет проводить регулярный мониторинг остатков нереализованной продукции и уровня цен ее продаж в банках-дистрибьюторах.
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