Украинцы могут «купить» страховой стаж для выхода на пенсию в 60 лет или для получения более высокой пенсии. Об этом говорится на сайте правительства.
Кабмин напомнил, что украинцы могут «купить» стаж для пенсии. Как это сделать
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Как купить страховой стаж
Прежде всего нужно заключить договор с Пенсионным фондом Украины (ПФУ) — сделать это можно онлайн через веб портал электронных услуг фонда:
- Войти в личный кабинет Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи, Дия подписи или системы GOV.ID.
- Выбрать раздел «Коммуникация с ПФУ», затем нажать «Договор на добровольное участие»;
- Внести персональные данные лица, в пользу которого вы хотите вносить взносы (ФИО, налоговый номер, серию и номер паспорта, дату рождения).
- Если вы платите за себя, нажмите «Желаю платить взносы за себя» и укажите необходимую информацию;
- Дать согласие на обработку данных и подтвердить внесенные данные;
- Подписать договор с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), нажав кнопку «Подписать и оплатить»;
- Уплатить взносы, выбрав удобный способ: через «Portmone» или платежное поручение.
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Кто может докупить стаж
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Как это работает
Источник: Минфин
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