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9 мая 2024, 15:16 Читати українською

Кабмин напомнил, что украинцы могут «купить» стаж для пенсии. Как это сделать

Украинцы могут «купить» страховой стаж для выхода на пенсию в 60 лет или для получения более высокой пенсии. Об этом говорится на сайте правительства.

Украинцы могут «купить» страховой стаж для выхода на пенсию в 60 лет или для получения более высокой пенсии.
Фото:depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как купить страховой стаж

Прежде всего нужно заключить договор с Пенсионным фондом Украины (ПФУ) — сделать это можно онлайн через веб портал электронных услуг фонда:

  • Войти в личный кабинет Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи, Дия подписи или системы GOV.ID.
  • Выбрать раздел «Коммуникация с ПФУ», затем нажать «Договор на добровольное участие»;
  • Внести персональные данные лица, в пользу которого вы хотите вносить взносы (ФИО, налоговый номер, серию и номер паспорта, дату рождения).
  • Если вы платите за себя, нажмите «Желаю платить взносы за себя» и укажите необходимую информацию;
  • Дать согласие на обработку данных и подтвердить внесенные данные;
  • Подписать договор с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), нажав кнопку «Подписать и оплатить»;
  • Уплатить взносы, выбрав удобный способ: через «Portmone» или платежное поручение.

Читайте: Страховой стаж во время войны: как не потерять право на пенсию

Кто может докупить стаж

Читайте: Как купить стаж для пенсии и кому это нужно

Как это работает

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Sarevok
Sarevok
9 мая 2024, 15:32
#
Вкладывать деньги в финансовую пирамиду — не лучшая идея.
+
0
potator
potator
9 мая 2024, 15:34
#
Это просто праздник какой-то!
+
0
bonv
bonv
9 мая 2024, 15:55
#
Краще владу мудру купити ніж з цими клоунами жити…
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