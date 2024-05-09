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9 мая 2024, 11:28 Читати українською

Более 400 украинских семей получили отказ по программе «єВідновлення». В чем причина

Более 400 украинских семей, чья недвижимость была уничтожена в результате полномасштабной российской агрессии, получили отказ по программе «єВідновлення». Об этом заявила глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, пишет ЭП.

Более 400 украинских семей, чья недвижимость была уничтожена в результате полномасштабной российской агрессии, получили отказ по программе «єВідновлення».
Фото: diia.gov.ua

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«443 заявителя получили отказ в получении компенсации за уничтоженное жилье. Но общее количество отказов постепенно уменьшается», — отметила Шуляк.

По ее словам, в период с 7 апреля по 8 мая на компенсацию за уничтоженное жилье подалась 1651 семья. И отказано только 26% из них. При этом, например, процент отказов по состоянию на 3 марта составил 34%.

Почему отказывают украинцам

Одна из основных причин отказа — отсутствие регистрации жилья в Государственном реестре прав. Шуляк напомнила, что Реестр был запущен только в 2013 году, поэтому многую недвижимость в него не внесли.

Читайте: Четверть владельцев жилищных сертификатов «єВідновлення»использовали их на приобретение нового жилья

«Мы понимаем, что часть людей еще доносит данные, кто пытается восстановить правоучредительные документы, потому что у многих они либо сгорели, либо вообще были потеряны. Поэтому важно, чтобы ГРРП имел соответствующую запись. Если ее нет, получить право на компенсацию человек может только через суд. Но как показывает судебная практика — это тоже не больно и не страшно, поскольку суды обычно выносят такие решения в пользу истцов», — подчеркнула Шуляк.

Источник: Минфин
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