Более 400 украинских семей получили отказ по программе «єВідновлення». В чем причина

Более 400 украинских семей, чья недвижимость была уничтожена в результате полномасштабной российской агрессии, получили отказ по программе «єВідновлення». Об этом заявила глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, пишет ЭП.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«443 заявителя получили отказ в получении компенсации за уничтоженное жилье. Но общее количество отказов постепенно уменьшается», — отметила Шуляк.

По ее словам, в период с 7 апреля по 8 мая на компенсацию за уничтоженное жилье подалась 1651 семья. И отказано только 26% из них. При этом, например, процент отказов по состоянию на 3 марта составил 34%.

Почему отказывают украинцам

Одна из основных причин отказа — отсутствие регистрации жилья в Государственном реестре прав. Шуляк напомнила, что Реестр был запущен только в 2013 году, поэтому многую недвижимость в него не внесли.

Читайте: Четверть владельцев жилищных сертификатов «єВідновлення»использовали их на приобретение нового жилья