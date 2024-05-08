Заехать на СТО: сколько сейчас стоит ремонт машины и почему он дорожает

В Украине, несмотря на войну, растут продажи подержанных авто, причем их возраст тоже растет. А это значит, что и спрос на автосервис увеличивается, что уже сказывается на стоимости его услуг. «Минфин» разбирался, как сейчас работают СТО, и сколько стоит починить машину.

По данным Института исследований авторынка, в марте этого года украинцы купили около 108 тыс. подержанных машин, что на 0,8% больше, чем в предыдущем месяце, и на 12% превышает аналогичные показатели прошлого года.

Покупают в основном недорогие авто, средний бюджет — до $10 тыс. За такие деньги можно получить или достаточно старый, или «проблемный» автомобиль. Поэтому буквально сразу же после оформления покупки многие водители направляются на СТО — «ставить на колеса» машину.

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Мастера, с которыми пообщался «Минфин», говорят, что спрос на автосервис только растет, на многих станциях выстраиваются очереди, а запись на отдельные ремонтные услуги достигает двух недель. Это позволяет СТО повышать ценники. За последний год они выросли на 10−15%. При этом рынок автосервиса стремительно меняется: многие «гаражные» мастерские закрываются, часть станций выставлена на продажу.

Как война изменила спрос на автосервис

По словам руководителя Института исследований авторынка Станислава Бучацкого, возрастной портрет среднестатистического автомобиля, который заезжает на СТО, фактически дублирует общую картинку авторынка.

На сервис попадают все более старые машины. К примеру, если в довоенном 2021 году было много относительно новых авто (до 6−10 лет), то сейчас идет поток транспорта до 15 лет и более.

Отчасти это связано с тем, что до войны в Украину пригоняли много авто из США. Они отличались относительно «свежим» годом выпуска, но при этом зачастую приезжали битыми, а то и вовсе не на ходу (этим и объясняется их дешевизна).

Такие авто требовали привлечения сразу нескольких мастеров — по кузовному ремонту, маляров, электриков и др.

Но с началом войны поток американских машин сократился, зато выросли внутренние перепродажи, сократился «средний чек». Поэтому выросла доля авто до 15 лет, которые не были в ДТП, но часто ломаются «от времени». В связи с этим вырос спрос на услуги мастеров по ремонту ходовой части, двигателей.

В то же время авто старше 20 лет на средние и большие автосервисы заезжают редко — их владельцы предпочитают обслуживаться в «гаражных» СТО или же ремонтируют машины сами.

Но в целом спрос на услуги автомастеров в последнее время только растет. Загружены все — от фирменных автосервисов, где обслуживают, в основном, новые машины на гарантии, до авторизированных СТО (часто они специализируются на работе с одной или несколькими марками авто) и «широкопрофильных» станций (там ремонтируют все).

Заехать на сервис и обслужить авто «день в день» — большая удача. Обычно мастера работают по записи, причем ждать своей очереди можно и до двух недель.

При этом наблюдается перераспределение спроса. Как рассказали «Минфину» в корпорации «Укравто», для водителей сейчас очень важен фактор безопасности. То есть украинцы стараются ликвидировать поломки сразу же и постоянно держать машину «в хорошей форме», ведь непонятно, как будут разворачиваться события — не придется ли, к примеру, срочно эвакуироваться.

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Почему «гаражные» СТО массово выставляют на продажу

Эта тенденция повысила требования к качеству ремонтов. Водители хотят получить гарантию на работу, и стараются объезжать стороной СТО, которым не доверяют.

По этой причине многие «гаражные» станции старого формата теряют клиентов. Некоторые даже закрываются или пытаются продать бизнес.

К примеру, на OLX размещено около трех десятков объявлений о продаже СТО, многие уже со скидками. Скажем, во Львове за $10 тыс. продается станция техобслуживания с ремонтной зоной и шиномонтажом. Установлены три подъемника, есть шиномонтажное оборудование и пр. Собственно, за него и придется платить, так как помещение в аренде — нужно платить по 100 гривен за квадрат в месяц (общая площадь — 270 квадратных метров).

В Киеве $14 тыс. просят за СТО с двумя подъемниками, сверлильным станком, компрессором, сварочным аппаратом и даже несколькими разобранными авто. За $12 тыс. в столице можно приобрести автосервис на 200 квадратов с инструментами, подъемником и др.

Впрочем, есть еще одна причина, которая заставляет владельцев СТО выходить из бизнеса, — большая нехватка мастеров. Из-за массовой мобилизации в дефиците автослесари, маляры, электрики. Конкуренция за них жесткая, зарплаты постоянно растут. Хороший мастер может зарабатывать до 60−80 тыс. грн в месяц.

Но небольшие СТО не могут позволить себе такие затраты на персонал, так как «не вписываются» в тарифы для клиентов: платить дорого за обслуживание в «гаражных» мастерских люди не хотят. «Как я могу брать с клиента за работу такую же цену, как большое СТО, где есть комната ожидания для клиентов и даже небольшие кафе. В итоге наши мастера уходят к конкурентам», — рассказал нам Александр, собственник небольшой станции техобслуживания, расположенной в складской зоне на Оболони.

Растет конкуренция также между официальным и «обычным» автосервисом. Некоторые СТО даже запускают рекламу, пытаясь переманить владельцев авто, у которых заканчивается официальная гарантия. Дескать, платить втридорога за сервис у «официалов» теперь не обязательно, поэтому приезжайте к нам.

В «Укравто» говорят, что конкуренция с «неофициальными» сервисами растет. «90% таких СТО работает в черную, за наличку, без документов. Многие не оформлены даже как ФОП, нередко используют контрафактные запчасти. Но зато тариф у них в 1,5−2 раза ниже», — отметили в компании.

Дороже всего — на Волыни, дешево — на Черниговщине

По данным Станислава Бучацкого из Института исследований авторынка, средний чек ремонта авто по стране (с учетом запчастей и работы) составляет порядка 6 тыс. грн. Но от региона к региону ценник отличается. К примеру, в Волынской области он составляет 10,6 тыс. грн, в Одесской — 9,4 тыс. грн, в Харьковской — 7,7 тыс. грн.

В Киеве на ремонт авто в среднем тратят 5,6 тыс. грн, а самый низкий ценник — в Черниговской области (2,8 тыс. грн).

Такой разброс по цифрам объясняется не столько стоимостью услуг (в небольших городах она ниже, чем, к примеру, в столице), сколько специализацией СТО и уровнем ремонта.

Скажем, в Волынской области, где средний чек самый высокий, многие СТО специализируются на ремонте авто, пригнанных из Европы, часто после аварии. Понятно, что объем работ (а, значит, и стоимость) больше.

В Киеве есть большой выбор б/у запчастей, что позволяет сэкономить на ремонте. В Черниговской области относительно невысокий платежеспособный спрос, поэтому авто ремонтируют по минимуму, только самое необходимое. Поэтому чек, в итоге, самый низкий — меньше 3 тыс. грн.

Институт исследований авторынка собрал данные по средней стоимости ремонта отдельных марок. Авто с самыми дорогими средними чеками:

Porsche — около 19,4 тыс. грн,

Audi — 10 215 грн,

BMW — 10 208 грн,

Tesla — 9,3 тыс. грн.

При этом сами авто марки Tesla в последнее время стремительно подешевели, но ремонта это не коснулось. «Там достаточно дорогое обслуживание пневматической подвески, разных блоков управления и датчиков, а также компьютеров Tegra, которые устанавливали на ранние версии Model S», — пояснил Бучацкий.

Самые экономные в ремонте:

Skoda (средний чек — около 4 тыс. грн),

Daewoo (2 872 грн),

Renault (2 687 грн),

Lada (2 813 грн),

Peugeot (2 587 грн).

Такие ценники во многом объясняются большим выбором на нашем рынке недорогих б/у запчастей.

Ремонт за полмиллиона: почему дорожает автосервис

Понятно, что данная калькуляция очень условная. Ценник за ремонт авто зависит от уровня проблемы, требуемых запчастей и других факторов. К примеру, владелец BMW X5 2012 года выпуска получил счет на сумму около 340 тыс. (при среднем чеке по этой марке — 10,2 тыс.), хотя обратился в мастерскую с, казалось бы, «пустяком» — в автомобиле что-то «стучало». Но в итоге пришлось делать капитальный ремонт двигателя.

Другой владелец такой же модели авто заплатил на СТО более полумиллиона гривен — тоже из-за необходимости делать капремонт двигателя. А собственник Volkswagen Touareg 2006 года выпуска отдал больше 350 тыс. грн за ремонт двигателя и работы по ходовой части. «Большая сумма, особенно если учесть, что ранние версии этой модели стоят практически столько же, что и ремонт данного авто», — говорит Бучацкий.

Замена четырех модулей пневмоподвески Mercedes S-Class 2014 года выпуска и вовсе обошлась почти в 560 тыс. грн. За эти деньги по факту уже можно купить авто, хотя и менее элитное.

Но в целом автосервис дорожает. В среднем ценники на ремонт выросли за последний год на 10−15%. Во многом это связано с ростом цен на импортные запчасти из-за повышения курса доллара. Мастера считают и увеличение собственных затрат.

«К примеру, в прошлом году, когда массово отключали свет, пришлось купить мощный генератор. Электроэнергия от него стоит намного дороже сетевой — до 15−20 гривен за киловатт. Понятно, что это повлияло на тарифы на услуги», — говорит Александр. Но понятно, что аппетиты мастеров повышает и стабильный спрос на их услуги.