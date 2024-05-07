Налоговый автообмен пока не запущен: о чем нужно помнить украинцам с зарубежными счетами

Украина до сих пор не запустила автоматический обмен финансовой информацией по стандарту CRS, хотя наша налоговая присоединилась к соответствующему международному соглашению еще в августе 2022 года. Это «Минфину» официально подтвердили в Государственной налоговой службе. В то же время юристы не советуют расслабляться: владельцам заграничных счетов нужно подготовиться к моменту, когда наши фискалы начнут получать от коллег налоговую информацию.

Обмен данными не заработал: что говорит ГНС

CRS (Common Reporting Standart) — международный стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах. Обмен данными по нему осуществляется между налоговыми органами более чем 100 стран. Благодаря этому фискалы знают, сколько их граждане (бизнес и частные лица) зарабатывают и накапливают на счетах не только у себя дома, но и за границей. А потому могут выяснять, платятся ли в полном объеме надлежащие налоги и сборы.

Государственная налоговая служба Украины присоединилась к Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах MCAA CRS 19 августа 2022 года. 20 марта 2023-го этот механизм был закреплен законодательно (Закон № 2970-IX).

17 августа того же года ГНС заявила, что закончила проработку специального программного обеспечения и технически готова к первым обменам по стандарту Country-by-Country Reporting (CbCR). Тем же летом украинские банки начали собирать у клиентов-нерезидентов анкеты под CRS и информирование ГНС. Эта информация должна отправляться иностранным налоговикам, которые, в свою очередь, должны предоставлять в Украину финансовые данные об украинцах за границей.

Многие ждали первых тестовых обменов данными зимой-весной 2024 года, а полноценный запуск — в сентябре этого года (со сведениями за 2023-й год). Тем не менее чиновники в ответ на официальный запрос «Минфина» заверили, что автоматический обмен еще не запущен.

«По состоянию на сегодняшний день Многостороннее соглашение CRS еще не вступило в силу, а процесс международного автоматического обмена информацией по стандартам CRS не осуществлялся», — заявил «Минфину» директор Департамента предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой службы Артем Чехлов.

Точной даты запуска обмена он не указал, но объяснил, что соглашение CRS вступит в силу только после выполнения нашей ГНС положений и требований, определенных разделом 7 этого документа.

«В связи с чем Министерство финансов Украины и Государственная налоговая служба по состоянию на сейчас предпринимают все необходимые меры», — заверил Чехлов. Но не расшифровал точный перечень этих мер.

12 месяцев до времени старта обмена информацией

Список мер «Минфину» объяснил руководитель практики налогового права юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Иван Маринюк, который отметил важность действий даже не со стороны ГНС, а Министерства финансов. Он назвал такие три ключевых условия для фактического запуска обмена финансовой информацией:

Разработка нормативной базы для осуществления обмена финансовой информацией (сейчас необходимо разработать подзаконную нормативную базу).

Обеспечение соблюдения стандартов конфиденциальности и защиты данных.

Разработка и интеграция соответствующего IT-решения для осуществления обмена.

«Вместе с тем выполнение Украиной необходимых мер по осуществлению обмена информацией потребует еще соответствующего согласования (относительно их принадлежности и соответствия стандартам) со стороны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)», — добавил Маринюк.

Управляющий юрист юридической компании Arzinger Денис Эрсой уточнил, что от Украины в Секретариате ОЭСР ждут таких сообщений:

О принятии законодательной базы для внедрения CRS, — Украина уже должна сделать это. О подтверждении наличия (отсутствия) Украины в Приложении «А» — то есть в перечне тех стран, которые будут только делиться информацией о счетах нерезидентов, но отказываются получать информацию о счетах своих резидентов, открытых в иностранных финансовых учреждениях. Украина точно не захочет быть в этом перечне. О методах передачи данных. О гарантиях защиты персональных данных. О внедрении надлежащих мер, которые обеспечивают гарантии конфиденциальности и защиты персональных данных. О нашем перечне стран, для которых Соглашение о CRS вступит в силу после завершения внутренних процедур (т.е. принятия законодательства).

«Украина пока успела принять соответствующее законодательство для внедрения CRS и эти изменения уже вступили в силу. Если принимать во внимание последние публичные комментарии должностных лиц ГНС, то еще несколько месяцев назад IT-система налоговой проходила тестирование (аудит) на соответствие стандартам конфиденциальности и безопасности данных.

Прошла ли система эти тесты — неизвестно, но на сайте ОЭСР пока нет информации, что Украина в ближайшее время будет делиться с другими странами информацией о счетах или получать такую информацию от других стран. Хотя задекларированный Украиной первый обмен должен начаться в сентябре 2024 года, но не факт, что это произойдет", — полагает Эрсой.

Он считает, что задержка может быть обусловлена прохождением IT-системы налогового аудита ОЭСР/международных партнеров на соответствие стандартам конфиденциальности и безопасности данных.

«Украине выгодно получать информацию о счетах своих резидентов и их компаний за рубежом. Поэтому, думаю, это вопрос краткосрочной перспективы — возможно, до года, когда наша страна завершит все формальности и начнет получать соответствующую информацию от своих стран-партнеров по CRS», — сказал Эрсой.

Коллеги с ним согласны, поскольку считают, что обмен финансовой информацией позволит фискалам увеличить налоговые сборы.

«В настоящее время государственный бюджет нуждается в дополнительных поступлениях. Именно Украина является заинтересованной стороной в получении информации в рамках CRS. Внедрение автоматического обмена информацией может улучшить налоговую дисциплину и увеличить налоговые поступления. Ухудшение экономического состояния может еще больше стимулировать нашу страну к поиску дополнительных источников финансирования и скорейших реформ», — уверен Иван Маринюк.

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Зачем налоговой знать о том, что делают украинцы за границей

Артем Чехлов из налоговой службы объяснил «Минфину», что обмен информацией в рамках CRS позволит ГНС выполнять следующие задачи:

Усиление контроля за своевременностью и полнотой декларирования доходов, подлежащих налогообложению. Выявление незадекларированных доходов для борьбы с уклонением от уплаты налогов физлицами. Повышение эффективности применения новых правил о налогообложении контролируемых иностранных компаний. Получение дополнительного источника налоговой информации во время внедрения косвенных методов контроля налогообложения физлиц.

Когда именно начнут внедряться косвенные методы, налоговик не уточнил. Хотя с его слов очевидно, что ГНС планирует соответствующие инициативы.

Напомним, что впервые о внедрении косвенных методов контроля уплаты налогов в Украине заговорил еще сбежавший в рф Николай Азаров во время работы в Государственной налоговой администрации в начале 2000-х. Лоббировал внедрение официальной системы, которая позволяла бы фискалам сличать расходы/доходы физлиц и доначислять налоги на «левые заработки» (с которых не уплачены налоги, по мнению ГНС).

Не менее активно Азаров продвигал эту инициативу во время работы в Кабмине, но регулярно наталкивался на противодействие со стороны Нацбанка. В итоге, профильный закон о применении косвенных методов поиска скрытых доходов в нашей стране так и не был принят. Но, как видно из последних ответов Налоговой службы, там не теряют надежды получить больше возможностей и собирают всеобъемлющую информацию о денежных поступлениях физлиц.

Чехлов напомнил список финансовых данных, которые подлежат обмену в рамках договора по CRS:

1. Имя, адрес, юрисдикция резидентства, ИНН, дата и место рождения (для физического лица) собственника счета. А в случае организации — наименование, адрес, юрисдикция/юрисдикции резидентства, ИНН, а также имя, адрес, юрисдикция резидентства, ИНН и дата/место рождения каждого контролирующего лица в структуре.

2. Номер счета или функциональный эквивалент при отсутствии номера счета.

3. Наименование и регистрационный номер подотчетного денежного учреждения.

4. Остаток или стоимость счета на конец отчетной даты или на момент его закрытия.

5. Если речь идет о кастодиальном счете:

Общая валовая сумма процентов, дивидендов и другого дохода, сгенерированного по отношению к активам на счете, которые выплачены или зачислены на счет (или по счету) в течение отчетного периода.

Общая валовая сумма поступлений от продажи или выкупа финансовых активов, уплаченных или зачисленных на счет в течение отчетного периода, по которому финучреждение выступало, как хранитель, брокер, номинальный держатель или агент собственника счета.

6. В случае с депозитным счетом — общая валовая сумма процентов, уплаченных или зачисленных на счет в течение отчетного периода.

7. Если это любой другой счет — общая валовая сумма, уплаченная или зачисленная владельцу счета в течение отчетного периода, в отношении которого финучреждение является должником или дебитором. В том числе совокупная сумма любых выкупных выплат.

Чего ждать от налоговой

Юристы уже понимают, как наши налоговые органы начнут использовать финансовую информацию после фактического запуска обмена данными по CRS. Иван Маринюк объяснил нам, с чего начнет ГНС:

Сопоставление полученной информации с задекларированными доходами на предмет выявления разногласий. Сортировка данных по степени риска уклонения от уплаты налогов. Направление запросов, в первую очередь, по наиболее рисковым налогоплательщикам с предложением предоставить объяснения и документы. Речь идет о людях и организациях, у которых есть значительные суммы на зарубежных счетах, но при этом они декларируют в Украине незначительные доходы. Дополнительные мероприятия по установлению фактических обстоятельств дела.

Он считает, что после обработки данных от иностранных финучреждений наша налоговая будет сортировать их по степени риска уклонения от налогообложения. А после — запустит рассылку письменных запросов по организациям и простым людям: будут просить объяснить обороты по счетам и предоставить документы о происхождении денег.

«Например, по данным налоговой, лицо „А“, по результатам отчетного 2023 года, получило доходы (из всех источников) в размере 1 млн грн. В прошлых периодах сумма доходов также не превышала 1 млн грн. Однако, по данным СRS, у лица „А“, на 31.12.23 года есть денежные средства в латвийском банке в размере 1,5 млн евро. Т. е. между показателями баланса зарубежного счета и задекларированными доходами есть существенные разногласия, даже при избрании нескольких отчетных периодов», — привел пример высокого риска Маринюк.

Юристы уверены, что сперва наши налоговые органы займутся людьми/организациями, которые, условно говоря, «ворочают миллионами». Таких, наверняка, будет немало. Только после того, как переработают все их данные, заинтересуются украинцами с доходами и оборотами поменьше.

«С точки зрения эффективности, для налоговой было бы логично проверять сначала тех резидентов Украины, у которых самые большие сбережения за рубежом, поскольку у налоговой ограничен административный ресурс.

После получения информации по остаткам на счетах ГНС могла бы сверить доходы, выплаченные налоговыми агентами (например, заработную плату или дивиденды от украинских компаний) и самостоятельно задекларированные человеком (например, доход от занятия предпринимательской деятельностью) в течение последних лет с остатками средств, которые есть на счетах. Если есть существенное расхождение, налоговая может инициировать углубленную проверку и направить соответствующие письма-запросы налогоплательщику", — считает Денис Эрсой.

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Больше проблем будет у ФОПов

Сразу после присоединения Украины к соглашению СRS ожидалось, что в составе ГНС будет создано специальное подразделение с дополнительным штатом специалистов для обработки новых финансовых данных из-за границы. С оглядкой на войну и миграцию миллионов украинцев (бизнесменов в том числе) за рубеж, увеличится и объем поступающих в налоговую данных, которые нужно будет обрабатывать и анализировать.

Однако Артем Чехлов в ответе «Минфину» объяснил, что отдельное подразделение не создано и его целесообразность пока обсуждается. На текущий момент внедрением CRS в Украине занимается его Департамент предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и другие подразделениями ГНС в рамках компетенции. Но не стоит терять бдительность.

«Прежде всего украинцам нужно понимать, что информация об их зарубежных счетах и (что не менее важно) остатки на них станут доступными украинской налоговой. Тем, кто должным образом платил налоги с оказавшихся за рубежом средств, вряд ли есть повод волноваться, если на руках есть все подтверждающие документы.

А тем, кто не декларировал свои доходы, нужно уже сейчас задумываться над дальнейшими шагами: проверить возможность освобождения от налогообложения этих доходов, подготовить соответствующий пакет документов, проверить, истек ли срок исковой давности или что для этого нужно сделать. Как вариант: можно подать декларации за прошлые годы и доплатить налоги", — посоветовал украинцам Денис Эрсой.

Тем, кто выехал за границу и уже платит налоги в другой стране, он посоветовал обновить свои учетные данные в иностранном банке — указать, что они уже не являются резидентами Украины. Чтобы финучреждение не передавало информацию об их счетах в нашу ГНС.

Больше всего проблем эксперты предвидят для физлиц-предпринимателей.

«Полноценное внедрение CRS точно будет актуальным и болезненным для тех ФОПов, которые получали валютную выручку на счета в иностранных банках и декларировали ее, как свой предпринимательский доход. То есть уплачивали с него единый налог. Налоговая традиционно (и неправомерно) считает, что доход, не переведенный на ФОП-счет в Украину, должен облагаться налогом 19,5%. Соответственно, такие ФОПы однозначно в зоне риска по доначислению налогов», — полагает Эрсой.

Он также добавил, что с аналогичной проблемой могут столкнуться и те физические лица, которые раньше получали доходы, но не платили с них налоги: например, прибыль от продажи ценных бумаг, дивиденды от иностранных компаний, проценты по ценным бумагам, доходы от продажи недвижимого имущества или арендный доход.

Юристы допускают, что запуск обмена финансовыми данными CRS в Украине может несколько затянуться, однако после старта ждут серьезную интенсификацию. Считается, что наша страна может пойти по британскому сценарию.

«Скорость обработки такой информации и направление запросов налогоплательщикам будет зависеть от IT-решения, которое будет использовать контролирующий орган. На практике после осуществления первого обмена налоговые органы Великобритании уже через полгода начали рассылать своим резидентам запросы по предоставлению объяснений и документов», — уточнил Иван Маринюк.

Хотя, все понимают, что война может внести коррективы в общение с налоговиками: например, до многих украинцев ГНС может с первого раза не достучаться (не разыскать) из-за переездов по стране или миграции за границу.

Тем не менее это не значит, что чиновники не будут искать налогоплательщиков или не будут подавать на них в суды и взыскивать активы (если найдут) в счет погашения налогового долга, который, с их точки зрения, накопился. Юристы считают, что из-за тотального дефицита госбюджета и постоянной нехватки денег на оборону фискалы могут действовать еще более активно, чем до полномасштабного вторжения.