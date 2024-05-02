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2 мая 2024, 15:34 Читати українською

Соглашение по приобретению доли Strabag проходит тщательную оценку рисков — Raiffeisen Bank

Покупка Raiffeisen Bank International (RBI) части у строительной компании Strabag, связанной с российским олигархом Олегом Дерипаской, остается под тщательной оценкой на предмет любых рисков, связанных с соблюдением законодательства. Об этом заявили в Raiffeisen Bank, сообщает Reuters.

Покупка Raiffeisen Bank International (RBI) части у строительной компании Strabag, связанной с российским олигархом Олегом Дерипаской, остается под тщательной оценкой на предмет любых рисков, связанных с соблюдением законодательства.
Фото: finbalance.com.ua

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«Группа продолжает интенсивно работать над продажей или выделением российского дочернего банка», — говорится в отчете о прибылях за первый квартал RBI.

Raiffeisen хочет купить долю в Strabag за 1,5 миллиарда евро у компании, которую строительная группа ранее определила как контролируемую Олегом Дерипаской.

Райффайзен Банк хотел передать материнской Raiffeisen Bank International полученные акции в виде дивидендов, австрийский банк сохранил бы их как долгосрочную инвестицию.

Напомним

«Минфин» писал, что австрийские власти призвали Raiffeisen Bank International прекратить соглашение, связанное с российским олигархом Олегом Дерипаской, опасаясь негативной реакции со стороны США.

Прибыль RBI в рф

Raiffeisen Bank International имел огромную прибыль с начала полномасштабного вторжения россии в Украину благодаря своему положению крупнейшего европейского кредитора, остающегося в рф.

За девять месяцев 2023 более половины прибыли банка поступило от его российского подразделения. Банк является одним из самых крупных кредиторов в Центральной и Восточной Европе.

Обход санкций

В декабре 2023 года «Минфин» писал, что Raiffeisen Bank International заключил с Олегом Дерипаской соглашение об обмене активами, позволяющее обойти санкционные ограничения ЕС и передать россиянину его замороженный капитал на сумму 1,5 млрд евро.

RBI заявил, что его российская дочерняя компания совершит денежный платеж Дерипаске в обмен на его 28% в австрийской Strabag, одной из крупнейших строительных компаний Европы.

Дерипаска

Олег Дерипаска — основатель компаний по производству алюминия «Русал», «Базовый элемент» и En+ Group.

Доля россиянина в Strabag, которой он владел через свою компанию Rasperia, была заморожена в прошлом году ЕС в ответ на то, что блок назвал его помощником Кремля в войне против Украины.

Источник: Минфин
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