Власти Австрии предостерегают Raiffeisen Bank от соглашения с российским олигархом Дерипаской — Reuters

Австрийские власти призвали Raiffeisen Bank International (RBI) прекратить соглашение, связанное с российским олигархом Олегом Дерипаской, опасаясь негативной реакции со стороны США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

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RBI остается крупнейшим западным банком в россии и планирует приобрести долю в строительной группе Strabag, связанной с Олегом Дерипаской, за 1,5 млрд евро. Соглашение должно было помочь австрийскому банку вывести заблокированные в россии доходы.

В последние недели официальные лица центрального банка Австрии предупреждали RBI о соглашении, которое может привести к негативным последствиям со стороны США.

Падение акций

Акции RBI упали почти на 4%, закрывшись на уровне 17,38 евро.

Ранее Министерство финансов США осудило намерения австрийского банка по подписанию соглашения, поскольку против Дерипаски введены санкции.

Другие австрийские официальные лица также частно предостерегли банк от этого соглашения, полагая, что США могут расценить его как нарушение санкций, добавляют еще два источника агентства.

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Наказание

Один из них уточнил, что власти США предупредили RBI о том, что американские регуляторы это соглашение не одобрят и могут наказать австрийский банк, если его все же заключат.

Пока непонятно, каким может быть это наказание, но власти США имеют полномочия оштрафовать банк или даже прибегать к радикальным шагам, закрыв ему доступ к расчетам в долларах.

Соглашение также беспокоит австрийских чиновников, учитывая международную критику страны за слишком дружеское отношение к россии, отмечает Reuters.

В то же время представитель RBI в своем комментарии отметил, что «приобретение акций Strabag остается предметом внутренней проверки RBI», добавив, что банк «не будет покупать акции ни у господина Дерипаски, ни у какого-либо другого лица или организации, на которую распространяются санкции».

Пресссекретарь Дерипаски заверил, что у российского олигарха «долгое время не было ничего общего со Strabag» и не будет комментировать соглашение.

Прибыль RBI в россии

Raiffeisen Bank International имел огромную прибыль с начала полномасштабного вторжения россии в Украину благодаря своему положению крупнейшего европейского кредитора, остающегося в россии.

За девять месяцев 2023 более половины прибыли банка поступило от его российского подразделения. Банк является одним из самых крупных кредиторов в Центральной и Восточной Европе.

Обход санкций

В декабре 2023 года «Минфин» писал, что Raiffeisen Bank International заключил с Олегом Дерипаской соглашение об обмене активами, которое позволяет обойти санкционные ограничения ЕС и передать россиянину его замороженный капитал на сумму 1,5 млрд евро.

RBI заявил, что его российская дочерняя компания совершит денежный платеж Дерипаске в обмен на его 28% в австрийской Strabag, одной из крупнейших строительных компаний Европы.

Дерипаска

Олег Дерипаска — основатель компаний по производству алюминия «Русал», «Базовый элемент» и En+ Group.

Доля россиянина в Strabag, которой он владел через свою компанию Rasperia, была заморожена в прошлом году ЕС в ответ на то, что блок назвал его помощником Кремля в войне против Украины.