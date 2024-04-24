Байден подписал законопроект о помощи Украине

В среду, 24 апреля, президент США Джо Байден подписал законопроект о пакете помощи Украине, Израилю и Тайваню на $95,3 млрд.

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На расходы, связанные с поддержкой Украины, в законопроекте заложили около $61 млрд.

Как распределят средства

Средства распределят по нескольким направлениям. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что:

$49,9 млрд пойдут на оборонные расходы,

$7,8 млрд — потенциальная бюджетная поддержка,

$1,57 млрд — экономическая помощь,

$400 млн — защита границ и гуманитарное разминирование.

Напомним

«Минфин» писал, что Сенат США вечером, 23 апреля, одобрил законодательный пакет, предусматривающий выделение почти $61 миллиарда дополнительной военной и экономической помощи Украине.