В среду, 24 апреля, президент США Джо Байден подписал законопроект о пакете помощи Украине, Израилю и Тайваню на $95,3 млрд.
Байден подписал законопроект о помощи Украине
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На расходы, связанные с поддержкой Украины, в законопроекте заложили около $61 млрд.
Как распределят средства
Средства распределят по нескольким направлениям. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что:
- $49,9 млрд пойдут на оборонные расходы,
- $7,8 млрд — потенциальная бюджетная поддержка,
- $1,57 млрд — экономическая помощь,
- $400 млн — защита границ и гуманитарное разминирование.
Напомним
«Минфин» писал, что Сенат США вечером, 23 апреля, одобрил законодательный пакет, предусматривающий выделение почти $61 миллиарда дополнительной военной и экономической помощи Украине.
Источник: Минфин
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