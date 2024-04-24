Акции дороже, фондовый рынок меньше: что это меняет для частных инвесторов

Темпы листинга компаний продолжают сокращаться. Выпуск акций за вычетом выкупа в этом году уже ушел в минус на $120 млрд — самый низкий показатель по меньшей мере с 1999 года. Почему так происходит, пишет The Economist (в переводе The Economist на украинском).

Закон спроса и предложения — одна из первых вещей, которую изучают студенты экономических специальностей. Когда цена на что-либо растет, производители приносят больше на рынок. Что же происходит на мировых фондовых рынках?

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Почему Openai и SpaceX остаются приватными

Мировые цены на акции еще никогда не были столь высокими, за последний год они выросли на 14%. В то же время предложение акций сокращается. Как отмечают аналитики банка JPMorgan Chase, темпы листинга компаний в этом году еще меньше прошлогоднего, а прошлый год и так был не лучшим.

Это означает, что выпуск акций за вычетом выкупа в этом году уже отрицательный и составляет минус 120 миллиардов долларов — самый низкий показатель по меньшей мере с 1999 года. Такие компании, как ByteDance, Openai, Stripe и SpaceX, оцениваются в десятки и даже сотни миллиардов долларов и остаются частными.

Джейми Димон, руководитель JPMorgan, является одним из тех, кто выразил обеспокоенность этим явлением. Он называет спрос на экологическую, социальную и управленческую отчетность, а также давление ежеквартальных отчетов о прибылях частью объяснения этой тенденции. Но в большинстве своем исчезновение фондового рынка является побочным эффектом чего-то более положительного для учредителей компаний: у них просто больше возможностей.

По данным консалтинговой компании McKinsey, на середину 2023 года фонды прямых инвестиций управляли $8,2 трлн — более чем вдвое больше, чем в 2018 году. Если учредители не хотят выходить на биржу, сейчас на них меньше давления, чтобы это сделать. Есть много фондов, которые готовы инвестировать в них, несмотря на это.

У основателей есть много причин оставаться частными. Рост нематериальных активов значителен. Такие активы варьируются от авторских прав, программного обеспечения и другой интеллектуальной собственности до узнаваемости бренда.

Рене Штульц из Университета штата Огайо отмечает, что требования по раскрытию финансовой информации и стратегии предпочитают компании с материальными активами, такими как оборудование и недвижимость. Когда фирма объявляет, что владеет зданием, конкуренты вряд ли смогут украсть этот актив.

Что касается идей, исследований и других нематериальных активов, то чем меньше конкуренты знают о них, тем лучше. Если компания пытается скрыть информацию на листинге, она может быть недооценена. Что еще хуже, это может быть нарушением закона.

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Чем грозит уменьшение фондового рынка

Однако эта тенденция может вызвать беспокойство у людей, не являющихся основателями компаний. Публичные рынки более прозрачны, чем частные. Поэтому их уменьшение важно не только для инвесторов, но и для следящих за финансовой стабильностью регуляторов и аналитиков, оценивающих рынок.

Акции также все еще остаются краеугольным камнем портфелей для менее требовательных розничных инвесторов. Александр Люнгквист, Ларс Перссон и Йоаким Таг, три экономиста, которые предполагают, что исчезновение рынков может уменьшить общественную поддержку правительственной политики, дружественной к бизнесу, поскольку избиратели получают меньшую выгоду от корпоративных доходов.

Можно ли что-нибудь сделать для оживления фондовых рынков?

Изменение поведения институциональных инвесторов может притупить некоторые из наиболее губительных последствий этой тенденции. Их прямые инвестиции выросли за последние годы, увеличившись до 10% их активов в 2023 году с 6% пятью годами ранее, тогда как вложения в котируемые на бирже акции сократились на аналогичную величину. Это обеспечит домохозяйствам доступ к частным инвестициям через пенсионные и взаимные фонды.

Но институциональные инвесторы мало что сделают для улучшения прозрачности частных рынков. Одним из вариантов, который может заинтересовать регуляторов, является ужесточение требований к крупным компаниям, которые решили не котироваться на бирже, с целью устранения разрыва между правилами, с которыми сталкиваются государственные и частные фирмы. Менее принудительным вариантом может стать уменьшение объема информации, которой компании вынуждены делиться, когда они выходят на биржу.

К сожалению, в прошлом такие шаги приносили неоднозначные результаты. Закон «О стимулировании стартапов (jobs)», принятый в Америке в 2012 году, снизил требования к раскрытию информации для публичных компаний.

Оценка, проведенная в 2015 году, показала, что это способствовало увеличению количества первичных публичных размещений акций на 25%. Но другая оценка, проведенная в 2022 году, выявила, что это произошло за счет поощрения низкокачественных предложений, которые в итоге оказались хуже рыночных показателей.

Как следствие, самая большая надежда для фондовых рынков может полагаться на алчность частных инвесторов. Публичные рынки по-прежнему предоставляют беспрецедентный путь выхода для тех, кто хотел бы превратить корпоративные активы в наличные деньги.

Другая консалтинговая компания Bain отмечает, что фонды прямых инвестиций владеют непроданными активами на сумму $3,2 трлн. В какой-то момент конечные инвесторы захотят вернуть эти деньги. Но к тому времени господин Димон прав: сокращение публичных рынков вызывает беспокойство.