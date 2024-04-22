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22 апреля 2024, 14:10 Читати українською

Американская помощь и не только: откуда Украина возьмет $42 млрд на этот год

Мы уже практически имеем решение о выделении помощи США. Данило Гетманцев, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики посчитал, хватит ли внешних источников финансирования для покрытия бюджетного дефицита в этом году.

Мы уже практически имеем решение о выделении помощи США.

Бюджету-2024 нужно $37,2 млрд международной помощи: сколько уже получили

По состоянию на сегодняшний день Украина получила почти $10,2 млрд. внешнего финансирования. Это:

  • $4,9 млрд. от ЕС (эквивалент 4,5 млрд. евро в рамках Ukraine Facility);
  • $2,1 млрд. от Японии;
  • $1,5 млрд. от Канады;
  • $0,9 млрд. от МВФ;
  • $0,5 млрд. от Великобритании;
  • $0,3 млрд от Норвегии.

Потребность в международном финансировании на 2024 год, заложенная в бюджет нынешнего года, составляет $37,2 млрд. Итак, на сегодняшний день мы получили $10,2 млрд. или более четверти из запланированного финансирования, и можно сказать, что находимся в рамках плана-графика.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Кредит вместо гранта: что означают американские деньги на войну для курса гривны

Остаток помощи, которую нужно мобилизовать до конца года, составляет $27 млрд. Базовый план на этот год — получить всю или львиную долю этих средств от партнеров.

Откуда возьмем еще $27 млрд

Какие источники?

1. Уже упоминавшийся Ukraine Facility. На следующей неделе мы получим транш в размере 1,5 млрд евро. Это уже анонсировалось со стороны Еврокомиссии. Далее 1,9 млрд евро, вероятно, получим в мае после завершения всех юридических процедур с принятием этого плана (одобрение Европарламентом и всеми членами ЕС).

Далее, по графику Ukraine Facility, во второй половине года, если Украина выполнит все необходимые условия, то можем получить еще не менее 8,2 млрд. евро ($8,9 млрд. в эквиваленте). То есть, суммарно по инструменту Ukraine Facility в этом году мы можем получить 16,1 млрд. евро, из них 4,5 млрд. евро получено в первом квартале. График выполнения плана напряженный (более 30 различных условий и мероприятий), но не сомневаюсь, что все они будут выполнены вовремя.

2. МВФ. В целом от МВФ в 2024 году должны получить $5,4 млрд. Всего предусмотрено 4 пересмотра программы с соответствующими траншами. Один пересмотр в этом году в марте мы уже прошли, получив $0,88 млрд.

Если выполним все условия (структурные маяки и количественные критерии), то по графику, следующий просмотр программы EFF запланирован на вторую половину июня — начало июля (сумма транша $2,21 млрд.), затем в сентябре и декабре (транши по $1,1 млрд. каждый). По МВФ тоже плотный график, но за исключением 1−2 маяков, которые сейчас на слуху (как тот же БЭБ), я вообще не вижу там дискуссионных вопросов с их прохождением.

3. Всемирный банк. Речь о втором транше в рамках DPL (заем на политику развития) от Всемирного банка ($1,5 млрд.). Первый транш мы получили в марте. Второй, если выполним все условия, будет осенью. На самом деле, это льготные кредиты, которые через инструмент Всемирного банка предоставляют другие страны. Предыдущий транш предоставили Япония и Великобритания.

4. Помощь США. Прямая бюджетная помощь в законопроекте, который выносился в последнюю субботу, $7,85 млрд… В отличие от предыдущих лет эти средства предоставляются на условиях возврата, но могут быть списаны: половина после 1 ноября 2024 г.

Как можем сэкономить еще $4,5 млрд.

Суммарно если сложить средства из этих 4-х источников ($26,5 млрд.), то получается сумма около $27 млрд., которые нам остается привлечь до конца года. К этому следует добавить еще $4,5 млрд. экономии на обслуживании и погашении государственного долга по еврооблигациям, которые мы можем получить после продления реструктуризации такого долга (что должно произойти до августа 2024 года).

Если их добавить к уже упоминавшимся $37,2 млрд., заложенным в бюджет, то мы и получим около $42 млрд. потребности во внешнем финансировании для Украины на 2024 год, о которых говорила недавно директор распорядитель МВФ Кристалина Гергиева.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
252side
252side
22 апреля 2024, 14:41
#
Гетьманцев перестань кошмарить бізнес буде ще більше
+
0
uiux
uiux
22 апреля 2024, 15:14
#
Мне он один не нравится?
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