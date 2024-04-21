Кредит вместо гранта: что означают американские деньги на войну для курса гривны

В США нижняя палата Конгресса проголосовала за помощь в Украине. Еще осталось два сугубо технических шага (Сенат и подпись Байдена), но там нет сомнения в результате. Таким образом, во вторник завершится эта эпопея, которая длилась последние 5 месяцев.

А что в итоге? Осенью украинцы впали в депрессию, переживая из-за 3 основных переломных моментов. Евроинтеграция, европейская помощь и помощь США. По факту мы получили положительный результат по каждому из трех пунктов. И с депрессией пора заканчивать.

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Последствия задержки американского финансирования

Да, задержка США нам дорого стоила на фронте. Однако, с другой стороны, политические проблемы в США, повлекшие за собой техническую задержку помощи (политическая воля и поддержка общества остаются стабильніми, поэтому это была именно техническая задержка, связанная с предвыборным бардаком), привели к активизации Европы и радикальному увеличению поддержки со стороны ЕС.

Речь идет о ключевой — военной поддержке. Суммы, выделяемые сейчас ЕС, значительно превышают наши ожидания прошлым летом. Вдобавок появилась чешская инициатива по снарядам. И не исключено, что пройдет еще один дополнительный апгрейд украинской системы ПВО. Также за счет стран ЕС количество батарей Patriot, которые мы будем иметь, вырастет вдвое.

Почему кредит — это не страшно

Также следует отметить, что Трамп де-факто выступил в поддержку Украины. Что значительно снизило риски от его потенциального выигрыша на выборах. Ритуальное изменение грантовой помощи на кредит, который никто не планирует погашать, является символическим шагом и не изменяет сущности.

По факту мы выходим из этого периода с более сильными, чем мы предполагали, позициями. Относительно внешней поддержки. Да, до конца войны нам никак не избавиться от зависимости от партнеров. Украина не способна противостоять россии один на один. У нас никогда бы не хватило на это ресурсов.

Таким образом, все разговоры о плохих партнерах можно заканчивать. И сконцентрироваться на том, что зависит исключительно от Украины. Мобилизация…

Как американская помощь повлияет на экономику страны

Что по экономике? После голосования в США мы фактически обеспечили финансирование дефицита бюджета на 2024 год. Что очень важно для поддержания макрофинансовой стабильности. Пока можно избежать как запуска печатного станка, так и радикального повышения налогов.

Таким образом, неизменными остаются и прогнозы по умеренному росту ВВП на фоне минимальной, как для Украины во время войны, инфляции. И курсовой стабильности, где Нацбанк просто переводит гривну в диапазон 40−41 гривна за доллар. Ситуация в экономике Украины продолжает выглядеть как беспрецедентное экономическое чудо для ситуации, в которой мы оказались. Даже, несмотря на ожидания определенных проблем с электричеством.

Поступление американской помощи должно остановить поток заголовков о поражении в войне в 2024 году. Где всегда фраза строилась «если не придет помощь от США, то Украина рискует проиграть войну», но почему-то внимание привлекала только вторая часть. И все эти заголовки так или иначе являлись частью давления на американских законодателей. Давления, которое сработало.

И последнее. Может теперь в вайбер-чатиках наконец-то прекратят разгонять панику о новом наступлении на Киев. Хотя это уже может быть из серии «слишком много просите».