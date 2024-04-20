Палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 апреля 2024, 22:48 Читати українською

Палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины

Так называемый закон о РЕПО, который позволит Байдену конфисковать замороженные российские активы в банках США и перевести их в специальный фонд Украины, является частью пакета иностранной помощи, который месяцами стопорился в Палате представителей.

Палата представителей США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.
Палата представителей США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Об этом сообщает NBC News.
Согласно итогам голосования, инициативу поддержали 360 конгрессменов, еще 58 высказались против. Теперь документ направят в Сенат.
Законопроект позволяет администрации Байдена конфисковать российские активы на миллиарды долларов, которые находятся в банках США, и передать их Украине на восстановление.

Более $6 млрд из $300 млрд замороженных российских активов хранятся в банках США. Большинство из $300 млрд находятся в Германии, Франции и Бельгии.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Игорь УА
Игорь УА
20 апреля 2024, 22:53
#
Русский = нищий. У них так было на протяжении столетий, нищета это главная русская скрепа.
И чего дуракам не жилось спокойно, продавали бы себе углеводороды, жили бы припеваючи…
+
0
matroskin
matroskin
21 апреля 2024, 0:17
#
Знову «експерти» типу Інвестікусів обложались.
Казав же, «анонімний телеграм-канал ЦРУ», це не обовязково ЦРУ, і з вірогідністю на 99,9% він до ЦРУ взагалі діла не має, а вони начитаються різного шлаку, і самі його потім розносять, вважаючи себе ексклюзивними володарями «секретної» інформації і супер експертами широкого профілю.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают antonov3765, Denisep, Igor619 и 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами