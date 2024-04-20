Так называемый закон о РЕПО, который позволит Байдену конфисковать замороженные российские активы в банках США и перевести их в специальный фонд Украины, является частью пакета иностранной помощи, который месяцами стопорился в Палате представителей.
Палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины
Палата представителей США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Об этом сообщает NBC News.
Согласно итогам голосования, инициативу поддержали 360 конгрессменов, еще 58 высказались против. Теперь документ направят в Сенат.
Законопроект позволяет администрации Байдена конфисковать российские активы на миллиарды долларов, которые находятся в банках США, и передать их Украине на восстановление.
Более $6 млрд из $300 млрд замороженных российских активов хранятся в банках США. Большинство из $300 млрд находятся в Германии, Франции и Бельгии.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
И чего дуракам не жилось спокойно, продавали бы себе углеводороды, жили бы припеваючи…
Казав же, «анонімний телеграм-канал ЦРУ», це не обовязково ЦРУ, і з вірогідністю на 99,9% він до ЦРУ взагалі діла не має, а вони начитаються різного шлаку, і самі його потім розносять, вважаючи себе ексклюзивними володарями «секретної» інформації і супер експертами широкого профілю.