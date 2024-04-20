Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет. Соответствующий указ № 234/2024 был обнародован на сайте Офиса президента.
Запрет для военных и лимиты на игры: Зеленский подписал указ об ограничении работы онлайн-казино
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Кабинет министров в течение месяца имеет:
- разработать порядок ограничения всех форм рекламы азартных игр, в том числе с использованием электронных коммуникаций, символики Вооруженных сил Украины и других военных формирований;
- запретить регистрировать несколько аккаунтов для одного игрока, а также определить лимит времени в игре в неделю;
- обязать организатора азартных игр установить лимит для игрока перед началом игры с возможностью изменения такого лимита не чаще одного раза в месяц;
- внедрить государственную систему онлайн-мониторинга;
- провести национальную информационно-разъяснительную кампанию по опасности азартных игр, блокировку нелегальных сайтов, где предоставляется доступ к азартным играм.
Согласно решению СНБО военное руководство безотлагательно введет запрет военнослужащим доступа к игорным заведениям и онлайн-казино на период действия военного положения.
В то же время, Министерство здравоохранения и Министерство социальной политики за три месяца должны разработать соответственно клинический стандарт лечения игровой зависимости и социально-психологической реабилитации лиц с игровой зависимостью.
НБУ рекомендовано:
1. ввести в двухнедельный срок запрет на прием в качестве залога товаров двойного использования;
2. утвердить в двухмесячный срок методические рекомендации для:
- банков-эмитентов платежных карточек относительно выполнения требований Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в части Р2Р-переводов;
- банков по блокированию платежей граждан кредитными средствами на счета организаторов азартных игр для участия в азартных играх в сети Интернет.
Министерство цифровой трансформации должно в течение месяца провести переговоры с компаниями Apple и Google по поводу запрета размещения мобильных приложений с азартными играми без соответствующей лицензии в зоне «UA» в их магазинах приложений.
Служба безопасности в течение двух месяцев будет проводить проверки организаторов азартных игр относительно соблюдения санкционного законодательства Украины.
Проблема онлайн-казино
В последнее время в Украине стала резонансной тема онлайн-казино. На сайте Офиса президента появилась петиция по ограничению азартных игр в интернете.
В частности, автор петиции военнослужащий 59-й отдельной мотопехотной бригады и активист Павел Петриченко призвал ограничить доступ к казино для военных.
По его словам, игорный бизнес намеренно направляет свою рекламу на военнослужащих, используя символику ВСУ в своих онлайн-казино.
«Военнослужащие уже третий год находятся далеко от своих семей, в стрессовых условиях и без возможности полноценного отдыха, поэтому особенно психологически уязвимы. Для многих из них азартные игры становятся единственным способом справиться со стрессом, поэтому быстро вызывают дофаминовую зависимость и ослабляют их самоконтроль», — отметил он в петиции.
По его словам, есть нередкие случаи, когда игрозависимые военнослужащие тратят на игры все свое денежное обеспечение и берут микрокредиты, этим заводя себя и свои семьи в «долговую яму», или же сдают в ломбарды дроны и тепловизоры, нанося вред не только себе, но и побратимам.
Следует отметить, что Павел Петриченко погиб, защищая Украину. Прощание с ним состоялось вчера, 19 апреля, в Михайловском Златоверхом соборе Киева.
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На його думку, «відбуваються дуже погані сигнали».
«Тому що коли військовим говорять, що демобілізація буде й треба її почекати, а потім говорять, що це неможливо, — це сигнал, що надурили. Українці люблять свободу, ми за неї віддаємо життя, а свобода — це вибір. Тому українцям треба намалювати хоча б гіпотетичний вибір і сказати, що за 3−5, нехай навіть 7 років у вас буде вибір і можливість пройти демобілізацію», — сказав Фірсов на телеканалі «Еспресо».
За словами Фірсова, коли військові почують чіткі терміни демобілізації, то це буде додатковою мотивацією. При цьому він впевнений, що це не означає, що всі побіжать писати заяви про звільнення, тому величезна кількість залишиться в ЗСУ.
«Але людям треба давати вибір, щоб вони не відчували себе рабами. Що одних загнали до армії, і назад шляху немає, а інші „косять“ від армії, насолоджуючись життям у ресторанах. Це дуже демотивує, і розколює країну, а країну потрібно зшивати. Тому питання демобілізації терміново треба вирішити, щоб чітко всім хлопцям відповісти», — додав захисник.