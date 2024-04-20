Запрет для военных и лимиты на игры: Зеленский подписал указ об ограничении работы онлайн-казино

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по противодействию негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет. Соответствующий указ № 234/2024 был обнародован на сайте Офиса президента.

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Кабинет министров в течение месяца имеет:

разработать порядок ограничения всех форм рекламы азартных игр, в том числе с использованием электронных коммуникаций, символики Вооруженных сил Украины и других военных формирований;

запретить регистрировать несколько аккаунтов для одного игрока, а также определить лимит времени в игре в неделю;

обязать организатора азартных игр установить лимит для игрока перед началом игры с возможностью изменения такого лимита не чаще одного раза в месяц;

внедрить государственную систему онлайн-мониторинга;

провести национальную информационно-разъяснительную кампанию по опасности азартных игр, блокировку нелегальных сайтов, где предоставляется доступ к азартным играм.

Согласно решению СНБО военное руководство безотлагательно введет запрет военнослужащим доступа к игорным заведениям и онлайн-казино на период действия военного положения.

В то же время, Министерство здравоохранения и Министерство социальной политики за три месяца должны разработать соответственно клинический стандарт лечения игровой зависимости и социально-психологической реабилитации лиц с игровой зависимостью.

НБУ рекомендовано:

1. ввести в двухнедельный срок запрет на прием в качестве залога товаров двойного использования;

2. утвердить в двухмесячный срок методические рекомендации для:

банков-эмитентов платежных карточек относительно выполнения требований Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в части Р2Р-переводов;

банков по блокированию платежей граждан кредитными средствами на счета организаторов азартных игр для участия в азартных играх в сети Интернет.

Министерство цифровой трансформации должно в течение месяца провести переговоры с компаниями Apple и Google по поводу запрета размещения мобильных приложений с азартными играми без соответствующей лицензии в зоне «UA» в их магазинах приложений.

Служба безопасности в течение двух месяцев будет проводить проверки организаторов азартных игр относительно соблюдения санкционного законодательства Украины.

Проблема онлайн-казино

В последнее время в Украине стала резонансной тема онлайн-казино. На сайте Офиса президента появилась петиция по ограничению азартных игр в интернете.

В частности, автор петиции военнослужащий 59-й отдельной мотопехотной бригады и активист Павел Петриченко призвал ограничить доступ к казино для военных.

По его словам, игорный бизнес намеренно направляет свою рекламу на военнослужащих, используя символику ВСУ в своих онлайн-казино.

«Военнослужащие уже третий год находятся далеко от своих семей, в стрессовых условиях и без возможности полноценного отдыха, поэтому особенно психологически уязвимы. Для многих из них азартные игры становятся единственным способом справиться со стрессом, поэтому быстро вызывают дофаминовую зависимость и ослабляют их самоконтроль», — отметил он в петиции.

По его словам, есть нередкие случаи, когда игрозависимые военнослужащие тратят на игры все свое денежное обеспечение и берут микрокредиты, этим заводя себя и свои семьи в «долговую яму», или же сдают в ломбарды дроны и тепловизоры, нанося вред не только себе, но и побратимам.

Следует отметить, что Павел Петриченко погиб, защищая Украину. Прощание с ним состоялось вчера, 19 апреля, в Михайловском Златоверхом соборе Киева.