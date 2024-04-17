Минфин - Курсы валют Украины

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17 апреля 2024, 12:36 Читати українською

МВФ спрогнозировал, каким будет курс доллара в Украине в ближайшие годы

Международный валютный фонд прогнозирует незначительную девальвацию в 2024 году. Затем курс доллара к гривне будет постепенно расти. Об этом говорится в отчете World Economic Outlook.

Международный валютный фонд прогнозирует незначительную девальвацию в 2024 году.

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По данным МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:

  • 2024 год — 41,0 грн/доллар

  • 2025 год — 45,8 грн/доллар

  • 2026 год — 48,6 грн/доллар

  • 2027 год — 50,4 грн/доллар

  • 2028 год — 52,1 грн/доллар

  • 2029 год — 54,1 грн/доллар.

Следует отметить, что в последние годы прогнозы МВФ не совпадали с реальным курсом в Украине. Хотя расчет Фонда на 2024 год (41,4 грн/$) аналогичен тому, что правительство заложило в госбюджет в следующем году.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в октябре 2023 года Международный валютный фонд прогнозировал рост курса доллара и давал такой прогноз:

  • в 2024 году — 41,4 грн/$

  • в 2025 году — 46,0 грн/$

  • в 2026 году — 48,9 грн/$

  • в 2027 году — 51,3 грн/$

  • в 2028 году — 53,9 грн/$.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+152
nitrolog
nitrolog
17 апреля 2024, 12:41
#
Агент 2006 краще знає як буде, 33 потім 28, запитайте в нього, а не якогось там МВФ))
+
+15
Dmitrik7
Dmitrik7
17 апреля 2024, 13:22
#
Саме так. Бо дурень думкою багатіє.
+
+13
Alex2006
Alex2006
17 апреля 2024, 13:36
#
Ну, якщо брати результати прогнозів, то мої — справджені, а МВФ — ніколи не справджувались) Тому так, я в цьому більше розбираюсь. А коли буде 33 і 29 ви ж уважніше читайте https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/194577/
+
0
Alex2006
Alex2006
17 апреля 2024, 13:35
#
Добре, що вони ще ніколи не були праві у своїх прогнозах, на відміну від мене :)
+
0
nitrolog
nitrolog
17 апреля 2024, 14:13
#
Слухай нарцис, вже заспокоївся би, одне й те ж саме повторюєш, просто копіюєш ті самі речення, ти не можеш виходити за рамки свого алгоритму мабуть.
Ти тут розповідав про те що як фікс курс знімуть так одразу курс вниз бо валютну виручку притриману почнуть зливати, де вона?
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
17 апреля 2024, 14:16
#
Кукушка полетела… 33 грн… И 29… С какой палаты прогнозы, 6…по Адресу Фрунзе 103…
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