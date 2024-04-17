Международный валютный фонд прогнозирует незначительную девальвацию в 2024 году. Затем курс доллара к гривне будет постепенно расти. Об этом говорится в отчете World Economic Outlook.
МВФ спрогнозировал, каким будет курс доллара в Украине в ближайшие годы
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По данным МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:
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2024 год — 41,0 грн/доллар
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2025 год — 45,8 грн/доллар
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2026 год — 48,6 грн/доллар
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2027 год — 50,4 грн/доллар
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2028 год — 52,1 грн/доллар
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2029 год — 54,1 грн/доллар.
Следует отметить, что в последние годы прогнозы МВФ не совпадали с реальным курсом в Украине. Хотя расчет Фонда на 2024 год (41,4 грн/$) аналогичен тому, что правительство заложило в госбюджет в следующем году.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что в октябре 2023 года Международный валютный фонд прогнозировал рост курса доллара и давал такой прогноз:
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в 2024 году — 41,4 грн/$
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в 2025 году — 46,0 грн/$
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в 2026 году — 48,9 грн/$
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в 2027 году — 51,3 грн/$
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в 2028 году — 53,9 грн/$.
Комментарии - 6
Ти тут розповідав про те що як фікс курс знімуть так одразу курс вниз бо валютну виручку притриману почнуть зливати, де вона?