МВФ спрогнозировал, каким будет курс доллара в Украине в ближайшие годы

Международный валютный фонд прогнозирует незначительную девальвацию в 2024 году. Затем курс доллара к гривне будет постепенно расти. Об этом говорится в отчете World Economic Outlook .

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По данным МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:

2024 год — 41,0 грн/доллар

2025 год — 45,8 грн/доллар

2026 год — 48,6 грн/доллар

2027 год — 50,4 грн/доллар

2028 год — 52,1 грн/доллар

2029 год — 54,1 грн/доллар.

Следует отметить, что в последние годы прогнозы МВФ не совпадали с реальным курсом в Украине. Хотя расчет Фонда на 2024 год (41,4 грн/$) аналогичен тому, что правительство заложило в госбюджет в следующем году.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в октябре 2023 года Международный валютный фонд прогнозировал рост курса доллара и давал такой прогноз: