Налоговиков могут наделить полномочиями судов: будут ли доверять фискалам люди

Согласно Национальной стратегии доходов, полномочия фискальных органов будут существенно расширены, и они возьмут на себя функции правоохранителей и судов. Есть ли логика в таком решении и какие у него могут быть последствия, рассказал исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Дополнительные полномочия фискалов

У Национальной стратегии доходов на 2024−2030 годы, которую подготовило Министерство финансов и утвердило Правительство, есть несколько базовых «столбов», на основе которых и было развернуто 147 страниц различных предложений.

Один из таких «столбов» состоит в том, что в условиях неработающего верховенства права (судов и правоохранительных органов) фискалы возьмут на себя лидерство и всю полноту ответственности в вопросах налогового и таможенного администрирования, и заменят собой и правоохранительные органы, и судебную ветвь власти.

Самыми громкими из этой когорты идей были предложения наделить налоговые органы правом в единоличном порядке принимать решения о взыскании налогового долга (без решения суда) и наделении правом налоговых органов получать доступ к банковской тайне (без решения суда).

В приватных разговорах эти радикальные идеи обосновываются тем, что «ну, вы же знаете, какие у нас суды». И действительно, если на важные институты — институты верховенства права — нет возможности полагаться, нужно искать какие-то альтернативные решения.

Кому доверяют люди?

Правильно ли наделять фискальные органы полномочиями судебной власти?

Первое сомнение, возникающее при анализе этих предложений, касается периода их внедрения — до 2030 года. При этом, согласно официальной позиции Европейской комиссии, Украина сможет присоединиться к ЕС до 2030 года.

А присоединение к ЕС, в первую очередь, предполагает наличие рабочих институтов, и это не может произойти в условиях, когда «ну, вы же знаете, какие у нас суды». Иными словами, Национальная стратегия доходов на 2024−2030 годы говорит нам, что фискалы не ожидают и не рассчитывают, что судебная ветвь власти и правоохранительные органы заработают в более или менее приличном виде, даже до момента ожидаемого вступления Украины в Европейский Союз.

И тут Правительству уже нужно как-то определиться: либо к 2030 году достичь приемлемого качества институтов верховенства права и вступить в ЕС, либо наделять налоговых инспекторов полномочиями судей, потому что суды не работают.

Второе сомнение — это, собственно, вопрос, действительно ли фискалы в чем-то лучше, чем суды и правоохранительные органы. Авторы Нацстратегии утверждают, что все радикальные идеи будут реализовываться только после того, как они заслужат доверие общества.

Как Министерство финансов собирается измерять это доверие — это отдельный интересный вопрос. Однако, мы решили уже сегодня спросить украинцев, на кого они бы лучше полагались в вопросах взыскания налоговых долгов: на суды, которым мало кто доверяет, или на фискальные органы, которые, по задумке Министерства финансов, смогут заслужить доверие и заменят собой несостоятельные институты верховенства права.

И как выяснилось, даже в условиях тотального недоверия к судебной ветви власти, доверие к фискальным органам в Украине еще хуже.

Почему украинцы не доверяют фискалам — вопрос достаточно риторический. Среди многих причин то, что очень трудно довериться институции, которая, по определению, не доверяет налогоплательщикам. Чего только стоит всеобъемлющая практика презумпции вины налогоплательщика, когда предприниматели, которые работают на общей системе налогообложения, должны в ежедневном режиме доказывать фискалам, что они не собирались сделать ничего плохого, а фискалы по своему усмотрению решают, верить этому или нет?

Почему Министерство финансов решило, что фискалы смогут справиться там, где системно не могут справиться другие институты, — вопрос открытый.

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В сухом остатке. Строительство институтов — это длительный и затратный процесс. Развести руками через 5−7 лет и сказать «простите, ошиблись» — это очень большая цена, особенно в условиях экзистенциальной угрозы.