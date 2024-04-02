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2 апреля 2024, 9:08 Читати українською

Как вернуть доверие налогоплательщиков к ГНС и почему это важно именно сейчас

В условиях агрессивной войны рф против Украины налоговый комплаенс чрезвычайно важен, ведь финансирование Сил обороны происходит за счет именно внутренних поступлений. Но насколько бизнес и население доверяют налоговым органам и готовы добровольно соблюдать налоговое законодательство?

В условиях агрессивной войны рф против Украины налоговый комплаенс чрезвычайно важен, ведь финансирование Сил обороны происходит за счет именно внутренних поступлений.

Если посмотреть на исторические данные, уровень доверия к налоговикам, в частности, из-за обвинений в коррупции, оставался традиционно низким.

Накануне полномасштабного вторжения рф, в июле-августе 2021 года, Государственной налоговой службе (ГНС), как социальному институту, совсем не доверяли и, скорее, не доверяли 65,3% опрашиваемых, полностью и, скорее, доверяли лишь 19,8%.

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Как война изменила отношения ГНС и плательщиков

После 2022 года политика ГНС по блокированию налоговых накладных, увеличение суммы штрафов за несвоевременную регистрацию налоговых накладных (или расчетов корректировки) в Едином реестре имела следствием рост жалоб бизнеса на работу фискалов.

Масштабы проблемы достигли такого уровня, что 23 января 2024 года СНБО Украины дал задачу правительству провести аудит системы мониторинга рисков и критериев для блокировки налоговых накладных (СМКОР) и процедур и критериев их разблокировки. По факту, непрозрачные действия ГНС стали вызовом для экономической безопасности Украины.

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Как власти собираются исправлять ситуацию

Для изменения этой ситуации в рамках разработанной правительством Национальной стратегии доходов до 2030 г. первоочередной задачей поставлено возобновление доверия налогоплательщиков к контролирующим органам. Это предложено достичь путем укрепления антикоррупционных мер и повышения прозрачности и эффективности процедур управления. В то же время, в Стратегии нет ответа в части конкретных KPI относительно того, как оценивать повышение доверия к ГНС.

В качестве индикатора изменений по повышению доверия, в Стратегии с 2024 года предлагается регулярное изучение оценки качества услуг и проблем, возникающих в деятельности ГНС, с помощью опросов общественного мнения.

Исполнителем мероприятий по опросу указана сама ГНС. В частности, предлагается провести Глобальный опрос по оценке деятельности ГНС налогоплательщиками при поддержке Всемирного банка в 2024 и 2026 годах. С 2027 года раз в два года будет проходить независимые опросы по оценке деятельности ГНС.

То есть процесс реформы будет оцениваться по результатам опросов, которые будет заказывать сама ГНС.

ГНС отчитывается о росте доверия: да так ли это на самом деле

Насколько такой подход ошибочен, можно понять, проанализировав результаты и методологию ежегодного исследования по оценке удовлетворенности бизнеса уровнем обслуживания налоговыми органами, которое ГНС проводило на собственном веб-портале с 7 ноября 2023 года по 7 декабря 2023 года. Согласно этому опросу, в 2023 году, по сравнению с 2022 годом, зафиксирован рост доверия налогоплательщиков.

Во-первых, неясно, как формировалась выборка исследования. Всего в опросе приняло участие 7007 респондентов, из них 19,35% — представители юридических лиц, 42,49% — ФОП и 38,16% — физические лица, не ведущие хозяйственной деятельности. Но отсутствуют какие-либо другие детали. В каких регионах и по какому принципу распространялась анкета опроса? Каков был процент ответов (количество заполненных интервью/количество контактов с анкетой).

Во-вторых, методология опроса состояла из одного этапа — количественного опроса путем самостоятельного заполнения онлайн-формы. Других методов опроса для проверки полученной информации, например, телефонного опроса налогоплательщиков или проведения фокус-групп с респондентами, не происходило.

В-третьих, вопросы анкеты были закрыты и не давали возможности предоставлять открытых ответов. Использование 6-балльной шкалы оценивания также является слишком упрощенным методом, который не отражает полный спектр мнений респондентов.

В-четвертых, в опросе нет вопросов об уровне коррупции в ГНС, знания плательщиками налогового законодательства и других вопросов, которые могут дать детальный ответ по опыту взаимодействия респондентов с налоговой.

Соответственно, высокие положительные показатели оценки работы органов ГНС, полученные в результате этого опроса, нельзя считать релевантными.

Что нужно сделать

Чтобы получить объективные данные по уровню доверия к ГНС, необходимо использовать многоступенчатый анализ: кроме независимых опросов налогоплательщиков, необходимо учитывать опыт бизнеса по взаимодействию с ГНС (отчеты бизнес-омбудсмена, заявления бизнес-ассоциаций), оценивать уровень налогового комплаенса, учитывать уровень восприятия коррупции в государстве в целом.

Поэтому предложенный Национальной стратегией доходов метод оценки успешности реформ в ГНС через опрос общественного мнения рискует стать ширмой для имитации кардинальных изменений. Без надлежащей институциональной реформы в ГНС, наоборот, мы увидим увеличение масштабов существующих проблем, в частности, с коррупцией.

Для восстановления доверия и повышения добропорядочности ГНС уместно внедрение следующих шагов:

1. Назначение руководителя ГНС на конкурсной основе с привлечением представителей международных организаций.

2. Обеспечение независимости руководителя от политического влияния путем создания наблюдательного совета представителей общественности и международных организаций для контроля за деятельностью ГНС.

3. Проведение немедленной переаттестации всех сотрудников ГНС на добропорядочность и профессиональную компетентность.

4. Увольнение недобросовестных и непрофессиональных кадров.

5. Привлечение новых кадров на основе прозрачного конкурса.

6. Установление четких KPI для ГНС, основанных на лучших международных практиках.

7. Создание платформы для диалога и сотрудничества между ГНС и общественностью, а также привлечение общественности к разработке решений, касающихся работы ГНС.

Таким образом, для успешной реформы ГНС необходимы комплексные изменения. Первым шагом должна стать институциональная реформа, которая позволит службе избавиться от политических влияний и превратиться в прозрачную и эффективную структуру.

Следующим шагом правительство должно утвердить четкий план реформы ГНС с конкретными целями, задачами, сроками и KPI их выполнения. Этот план должен быть разработан с учетом лучших международных практик и с участием экспертов, общественности и налогоплательщиков. Только тогда мы сможем говорить о повышении добросовестности и росте доверия к ГНС со стороны налогоплательщиков.

Автор:
Алексеенко Дмитрий
вице-президент ICC Ukraine Алексеенко Дмитрий
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
brigadirius
brigadirius
2 апреля 2024, 9:50
#
Все вирішується просто. Два відсотки від обороту криші, і блокувань ПН немає.
+
0
252side
252side
2 апреля 2024, 11:33
#
Да ладно, не може такого бути
+
+12
zzel
zzel
2 апреля 2024, 11:29
#
Убрать Гетьманцева
+
0
252side
252side
2 апреля 2024, 11:32
#
Креще мінуснути як ворога народу
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